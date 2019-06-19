Как поправится Налоговый кодекс

Масштабные законодательные инициативы, которые предполагают неналоговые платежи закрепить в виде отдельных глав в НК РФ.

Рассматриваемый нами законопроект имеет благие цели – установить единообразие применения неналоговых платежей и их эффективного администрирования. При этом законотворцы ссылаются на международный опыт в соответствующих сферах деятельности. В ряде стран платежи за загрязнение окружающей среды взимаются в виде налогового платежа.

Важно! Отметим, что на сайте https://regulation.gov.ru/projects#npa=84496 можно ставить лайки и дизлайки данному проекту, а также на каждом из этапов вносить свои предложения. На момент написания статьи дизлаков на данный законопроект в 137 раз больше, чем людей, одобряющих его.

Проанализируем новые планируемые главы. По замыслу Минфина РФ «обросший» пятью новыми главами Налоговый кодекс РФ будет действовать в 2021 году (ранее был запланирован срок – 2020 год).

Раздел про федеральные налоги пополнят четырьмя главами:

глава 25.5 -«Экологический налог»;

глава 25.6- «Утилизационный сбор»;

глава 25.7 - «Сбор за пользование автомобильными дорогами федерального значения»;

глава 25.8 - «Налог на операторов сети связи общего пользования».

Раздел о местных налогах пополнят главой 33.1 - «Гостиничный сбор».

Глава 25.5 «Экологический налог»

Экологический налог представляет собой замену платы за негативное воздействие на окружающую среду.

Плательщики экологического сбора

Плательщиками экологического налога признаются компании и ИП, которые оказывают в процессе хозяйственной и (или) иной деятельности негативное воздействие на окружающую среду.

При размещении отходов, за исключением твердых коммунальных отходов, плательщиками признаются компании и ИП, при осуществлении которыми хозяйственной и (или) иной деятельности образовались отходы.

При размещении твердых коммунальных отходов плательщиками признаются региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами, операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Важно! Плательщики экологического налога должны встать на учет в налоговую инспекцию по месту нахождения объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду. Администрированием налога займутся налоговики, сейчас эти функции выполняет Росприроднадзор.

Местом нахождения объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, признается территория субъекта (субъектов) РФ, на которой (которых) находится такой объект.

Объект налогообложения

Объектом налогообложения признаются следующие виды негативного воздействия на окружающую среду в отношении которых установлены налоговые ставки:

выбросы в атмосферный воздух стационарными источниками загрязнения окружающей среды загрязняющих веществ;

сбросы в водные объекты в составе сточных вод загрязняющих веществ;

размещение отходов каждого класса опасности, который определяется в соответствии с законодательством РФ в области обращения с отходами.

Налоговая база и ставки

Налоговая база определяется плательщиком самостоятельно на основе данных производственного экологического контроля, отдельно по каждому объекту налогообложения, для каждого стационарного источника загрязнения окружающей среды, оказывавшего негативное воздействие на окружающую среду в налоговом периоде, в отношении каждого загрязняющего вещества, отходов каждого класса опасности.

Налоговая база при выбросах загрязняющих веществ определяется как масса таких выбросов в атмосферный воздух от стационарного источника загрязнения окружающей среды отдельно в пределах нормативов допустимых выбросов, технологических нормативов, временно разрешенных выбросов, а также отдельно при их превышении (включая аварийные).

Налоговая база при размещении отходов каждого класса опасности (за исключением твердых коммунальных отходов) определяется как масса размещенных отходов отдельно в пределах лимитов на размещение отходов и при их превышении.

Налоговая база при размещении твердых коммунальных отходов каждого класса опасности определяется как разница между общей массой размещенных твердых коммунальных отходов, принятых от собственников твердых коммунальных отходов, и массой твердых коммунальных отходов, которые были утилизированы в текущем налоговом периоде.

В случае отсутствия в текущем налоговом периоде у плательщика расчетов нормативов допустимых выбросов, нормативов допустимых сбросов, документов об утверждении нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение, технологических нормативов, комплексных экологических разрешений, иных разрешений, налоговая база определяется по факту загрязнений.

Налоговые ставки установлены будущей ст. 33361 НК РФ. С 2021 года налоговые ставки умножаются на коэффициент Кинд, учитывающий фактическое изменение (в среднем за год) потребительских цен на товары (работы, услуги) в РФ.

Налоговые вычеты

Плательщики вправе уменьшить сумму налога, исчисленную по итогам налогового периода в пределах нормативов допустимых выбросов, сбросов, технологических нормативов, лимитов на фактически произведенные в этом налоговом периоде и оплаченные расходы, связанные с реализацией мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду, в пределах исчисленной суммы налога (налоговые вычеты).

В налоговые вычеты включаются расходы, связанные с реализацией следующих мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду:

внедрение наилучших доступных технологий;

проектирование, строительство, реконструкция систем оборотного и бессточного водоснабжения и т.п.;

установка оборудования по улучшению режимов сжигания топлива и т.п.

Налоговый период и отчетность

Налоговым периодом по налогу признается календарный год. Отчетными периодами по налогу признаются первый квартал, второй квартал, третий квартал.

Важно! По итогам каждого отчетного периода плательщики, за исключением налогоплательщиков, применяющих систему ЕСХН, УСН, ЕНВД, патентную систему налогообложения, самостоятельно исчисляют авансовые платежи.

Авансовые платежи вносятся не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом. Доплата по итогам года вносится не позднее 25-го марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Глава 25.6 «Утилизационный сбор»

Утилизационный сбор представляет собой симбиоз утилизационный и экологический сборы.

Плательщики утилизационного сбора

Плательщиками утилизационного сбора признаются компании и ИП, которые:

осуществляют производство и (или) ввоз на территорию РФ товаров и (или) упаковки товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств;

осуществляют производство, изготовление колесных транспортных средств (шасси) и (или) прицепов к ним, самоходных машин и (или) прицепов к ним на территории РФ и (или) их ввоз на территорию РФ;

приобрели транспортные средства на территории РФ у лиц, не уплачивающих сбор в отношении таких транспортных средств.

Объект налогообложения

Объектами обложения сбором признаются:

товары и (или) упаковка товаров, подлежащие утилизации после утраты ими потребительских свойств, включаемые в группы в соответствии с классификацией, установленной Правительством РФ, и реализованные на территории РФ;

упаковка товаров для товаров в упаковке, используемых в качестве сырья, комплектующих изделий или полуфабрикатов в производстве других товаров, включаемая в группы в соответствии с классификацией, установленной Правительством РФ, и реализованная на территории РФ;

транспортные средства, ввозимые на территорию РФ или произведенные, изготовленные в РФ, в соответствии с установленным перечнем.

Налоговая база и ставки

Ставки сбора в отношении товаров и (или) упаковки товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, устанавливаются по каждой группе товаров и (или) упаковки товаров в размерах, приведенных в п.1 ст.33369 НК РФ.

Ставка сбора в отношении произведенных или ввезенных самоходных машин и (или) прицепов к ним устанавливается в размере 172,500 тыс. рублей за единицу самоходной машины и (или) прицепа к ней. Указанная ставка применяется с коэффициентом расчета сбора Крс (п.2 ст.33369 НК РФ).

Для каждой категории транспортных средств устанавливается своя ставка сбора.

Сумма сбора исчисляется плательщиком сбора самостоятельно отдельно по каждому объекту обложения сбором с учетом особенностей, установленных гл.25.6 НК РФ.

Так, исчисление суммы сбора в отношении товаров и (или) упаковки товаров производится за календарный год. Рассчитать налог несложно.

Статьей 33371 НК РФ предусмотрены особенности исчисления сбора в отношении товаров и (или) упаковки товаров, а ст.33372 НК РФ – в отношении транспортных средств.

Налоговые вычеты

Плательщики могут воспользоваться вычетом. Правда, размер вычета за год ограничен нормативом утилизации.

Налоговый период и отчетность

Плательщики сбора (в отношении товаров и (или) упаковки товаров) уплачивают его по месту своего учета до 15 апреля года, следующего за годом исчисления сбора, одновременно с представлением расчета сбора. То есть сбор уплачивается раз в год.

Уплата сбора производителями транспортных средств осуществляется по месту своего учета до 15 числа месяца, следующего за месяцем производства транспортного средства, одновременно с представлением расчета сбора.

А при ввозе транспортных средств на территорию РФ уплата сбора производится до окончания таможенного оформления транспортных средств.