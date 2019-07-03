Кто подпадает под субъекты малого предпринимательства?

Наличие статуса малого предпринимательства подразумевает налоговые и надзорные каникулы, упрощенные способы ведения бухгалтерского учета и составления отчетности. Каким критериям должна соответствовать компания для отнесения ее к субъектам малого предпринимательства?

Критерии отнесения компаний к субъектам малого и среднего предпринимательства содержатсяв ст.4 Федерального закона от 24.07.2007 г. №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» (далее по тексту - Закон №209-ФЗ).

К субъектам малого предпринимательства относятся помимо хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств, производственных кооперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей сельскохозяйственные потребительские кооперативы. Хозяйственными обществами являются акционерные общества или общества с ограниченной ответственностью (п.4 ст.66 ГК РФ).Таким образом, кредитные, жилищно-строительные, садоводческие, дачные, гаражные кооперативы не подпадают под статус малых предприятий.

Для хозяйственных обществ, хозяйственных товариществ, хозяйственных партнерств должно быть выполнено хотя бы одно из следующих требований:

а) участники хозяйственного общества либо хозяйственного товарищества - РФ, субъекты РФ, муниципальные образования, общественные или религиозные организации (объединения), благотворительные и иные фонды (за исключением инвестиционных фондов) владеют суммарно не более чем 25 % долей в уставном капитале ООО либо складочном капитале хозяйственного товарищества или не более чем 25 % голосующих акций акционерного общества, а участники хозяйственного общества либо хозяйственного товарищества - иностранные юридические лица и (или) юридические лица, не являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства, владеют суммарно не более чем 49 % долей в уставном капитале ООО либо складочном капитале хозяйственного товарищества или не более чем 49 % голосующих акций АО.

Данное ограничение в отношении суммарной доли участия иностранных юридических лиц и (или) юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, не распространяется:

на участников хозяйственных обществ - иностранных юридических лиц, у которых доход, полученный от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий календарный годи среднесписочная численность работников которых за предшествующий календарный год не превышает предельного значения (за исключением иностранных юридических лиц, государство постоянного местонахождения которых включено в утверждаемый в соответствии с пп.1 п.3 ст.284 НК РФ перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны);

Важно! То есть доход иностранных учредителей за предшествующий календарный год (2018 г.) не должен превышать 2 млрд руб. (Постановление Правительства РФ от 04.04.2016 г. №265), а среднесписочная численность - не более 250 чел. (пп. «б» п.2 ч.1.1 ст.4 Закона №209-ФЗ).Такие изменения действуют с 1 декабря 2018 г. (п.2 ст.2 Закона №313-ФЗ).

Напомним, что до 1 декабря 2018 г. условием отнесения ООО к субъекту малого и среднего предпринимательства, являлось, в частности, условие о том, что суммарная доля участия иностранных юридических лиц в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью не должна превышать 49%.

А соответствие критериям по среднесписочной численности и доходу иностранных учредителей будет подтверждаться на основе заключения аудиторской организации.

б) акции АО, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, отнесены к акциям высокотехнологичного (инновационного) сектора экономики в порядке, установленном Правительством РФ;

в) деятельность хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) соответственно таких хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств - бюджетным, автономным научным учреждениям либо являющимся бюджетными учреждениями, автономными учреждениями образовательным организациям высшего образования;

г) хозяйственные общества, хозяйственные партнерства получили статус участника «Сколково»;

д) учредителями (участниками) хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств являются юридические лица, включенные в правительственный перечень, которым предоставляется государственная поддержка инновационной деятельности в формах, установленных Федеральным законом от 23.08.1996 г. №127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике».

Третьим критерием является ограничение в части величины среднесписочной численности работников.

Критерий среднесписочной численности работников

Для отнесения предприятия к субъектам малого предпринимательства среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать:

от 101 до 250 человек для средних предприятий;

до 100 человек для малых предприятий (до 15 человек - для микропредприятий).

Расчет показателя среднесписочной численности осуществляется по правилам, утв. приказом Росстата от 28.10.2013 г. №428.

Важно! Среднесписочную численность и доход оценивают за предыдущий год, доход считают по данным налогового учета без НДС.

Четвертым критерием является размер дохода. Так, доход хозяйственных обществ, хозяйственных партнерств, производственных кооперативов, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств и ИП, полученный от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год, суммируемый по всем осуществляемым видам деятельности и применяемый по всем налоговым режимам, не должен превышать предельные значения, установленные Правительством РФ для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства.

Доход определяется по правилам п.1 ст.41 НК РФ (постановление Правительства РФ от 04.04.2016 г. №265 «О предельных значениях дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности, для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства»). В этом случае учитываются не только выручка от реализации товаров (работ, услуг), но и внереализационные доходы.

Величина предельного размера дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год, должна составлять: