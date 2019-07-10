Могут ли иностранные граждане или иностранные фирмы покупать землю в России?

Какие земли могут приобретать иностранные граждане и иностранные компании в РФ? Какие документы нужны для оформления сделки купли-продажи земельных участков?

Территория Российской Федерации составляет одну восьмую часть земной суши. Как следует из отчетов различных ведомств, часть земель зарастает кустарником, мелколесьем и бурьяном, то есть не используется по своему назначению.

Земля в РФ может находиться:

- в собственности граждан и юридических лиц (частная собственность) (ст.15 ЗК РФ);

- в государственной собственности (ст.16 ЗК РФ);

- в собственности РФ (федеральная собственность) (ст.17 ЗК РФ);

- в собственности субъектов РФ (ст.18 ЗК РФ);

- в муниципальной собственности (ст.19 ЗК РФ).

А по целевому назначению земли подразделяются на следующие категории (ст.7 ЗК РФ):

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

-земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Отметим, что во многих странах покупка земли для иностранцев и иностранных компаний запрещена, но разрешена компаниям с участием иностранного капитала.

А может ли иностранец или иностранная компания купить земельный участок в России?

Обратимся к основному закону страны – Конституции РФ.

В п.3 ст.62 Конституции РФ закреплено, что иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в РФ правами и несут обязанности наравне с гражданами РФ, кроме случаев, установленных федеральным законом или международным договором РФ.

Важно! То есть приобретение объектов недвижимости (к которому относятся земельные участки) иностранцами не запрещено. При этом существуют определенные ограничения.

Иностранным гражданам и лицам без гражданства земельные участки предоставляются в собственность исключительно за плату (п.4 ст.39.4 ЗК РФ). Иностранец не может приобрести землю в России на безвозмездной основе.

Ограничения в части приобретения земельных участков

В п.3 ст.15 ЗК РФ определено, что иностранные граждане, иностранные компании не могут обладать на праве собственности земельными участками, находящимися на приграничных территориях, перечень которых устанавливается Президентом РФ в соответствии с федеральным законодательством о Государственной границе РФ, и на иных установленных особо территориях РФ в соответствии с федеральными законами.

Это означает, что иностранцы и иностранные компании не могут выкупить земельный участок, который находится на приграничной территории или в границах морского порта (п.3 ст.15 ЗК РФ, ч. 2 ст. 28 Федерального закона от 08.11.2007 г. №261-ФЗ).

Перечень приграничный территорий определен Указом Президента РФ от 09.01.2011 г. №26 «Об утверждении перечня приграничных территорий, на которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать на праве собственности земельными участками».

Важно! Например, иностранцу или иностранной компании нельзя приобрести землю в Краснодарском крае в отношении следующих муниципальных образований: Ейский район, Каневской район, Мостовский район, Приморско-Ахтарский район, Славянский район, Темрюкский район, Туапсинский район, Щербиновский район, город-курорт Анапа, город-курорт Геленджик, город Новороссийск, город-курорт Сочи.

Ограничения имеются и в других правовых пунктах. Так, земли сельскохозяйственного назначения иностранцы могут ее использовать исключительно на правах аренды. Законодательством об огородничестве и садоводстве также установлены определенные ограничения в части приобретения в собственность земельного участка.

Важно! Иностранные граждане, иностранные компании, лица без гражданства, а также компании, в уставном капитале которых доля иностранных граждан, иностранных юридических лиц, лиц без гражданства составляет более чем 50%, могут обладать земельными участками из земель сельскохозяйственного назначения только на праве аренды, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 01.05.2016 г. №119-ФЗ (ст.3 Федерального закона от 24.07.2002 г. №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»).

Но на практике данное ограничение обходят. Так, иностранные компании и иностранные граждане создают на территории России фирмы («дочки», «дочки дочек») и приобретают землю.

Также ограничение по приобретению земельных участков содержат Федеральный закон от 30.11.1995 г. №187-ФЗ «О континентальном шельфе Российской Федерации» и Закон Российской Федерации от 21.02.1992 г. №2395–1 «О недрах», которые закрепляют порядок пользования участками континентального шельфа и недрами.

Законодательством РФ запрещено иметь на праве собственности участки недр, участки континентального шельфа, участки лесного фонда. Эти объекты могут предоставляться иностранцам только на праве аренды и то при условии, что они имеют право заниматься соответствующим видом деятельности.

А если у иностранца двойное гражданство, одно из которых – РФ?

Возможность приобретения прав на земельные участки лицами с двойным гражданством была рассмотрена Минэкономразвития РФ в Письме от 12.10.2011 г. №Д02-7833. Как следует из разъяснений, лица, имеющие двойное гражданство, одно из которых российское, не могут быть ограничены в правах и свободах и не освобождаются от обязанностей, вытекающих из гражданства РФ, если иное не предусмотрено международным договором РФ или федеральным законом (п.4 ст.7 Федерального закона от 24.05.1999 г. №99-ФЗ «О государственной политике РФ в отношении соотечественников за рубежом»).

Таким образом, лицам, имеющих двойное гражданство нет запрета, на приобретение в собственность земельных участков, за исключением земельных участков, которые в соответствии с ЗК РФ, федеральными законами не могут находиться в частной собственности.