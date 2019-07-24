Налоговые льготы для малого бизнеса: шпаргалка

Какие льготы могут применять субъекты малого предпринимательства? Какие преференции могут получить бизнесмены, осуществляющие деятельность в приоритетных сферах экономики?

В соответствии с НК РФ малые предприятия могут применять следующие специальные налоговые режимы:

система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) (гл.26.1 НК РФ);

упрощенная система налогообложения (гл.26.2 НК РФ);

система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности (гл.26.3 НК РФ);

патентная система налогообложения (была введена Федеральным законом от 25.06.2012 г. №94-ФЗ с 1 января 2013 г.) в отношении определенных видов деятельности, осуществляемых предпринимателями.

Кроме того, по относимым к региональным налогам налогу на имущество организаций и транспортному налогу законами субъектов РФ могут предусматриваться налоговые льготы и основания для их использования (ст.372, ст.356 НК РФ). А нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных образований (законами городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя) могут устанавливаться налоговые льготы, основания и порядок их применения по земельному налогу (ст.387 НК РФ, Письма ФНС РФ от 17.02.2017 г. №БС-4-21/2664@, Минфина РФ от 25.05.2016 г. №03-01-11/29777).

Льготы для плательщиков на УСН

Малые предприятия имеют право перейти на УСН с 1 января 2019 года, если по итогам девяти месяцев 2018 года доходы не превысили 112,5 млн рублей (ст.346.12 НК РФ).

В случае если объектом налогообложения являются доходы, налоговая ставка составляет 6 %.

При этом законами субъектов РФ могут быть установлены налоговые ставки в пределах от 1 до 6 % в зависимости от категорий налогоплательщиков.

В случае если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, налоговая ставка составляет 15 %. При этом законами субъектов РФ могут быть установлены дифференцированные налоговые ставки в пределах от 5 до 15 % в зависимости от категорий налогоплательщиков.

Важно! В большинстве субъектов РФ действуют пониженные ставки «упрощенного» налога для объекта налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов».

Для того чтобы воспользоваться пониженной ставкой «упрощенного» налога, организации необходимо зарегистрироваться в данном льготном регионе и создать обособленное подразделение по месту осуществления фактической деятельности организации.

Распространенным условием применения льготной ставки «упрощенного» налога является ведение налогоплательщиком приоритетного для региона вида деятельности.

Например, Законом Московской области от 12.02.2009 г. №9/2009-ОЗ «О ставке налога, взимаемого в связи с применением УСН» (далее по тексту – Закон №9/2009-ОЗ) для некоторых столичных бизнесменов, применяющих УСН с объектом налогообложения «Доходы минус расходы», установлена налоговая ставка в размере 10%, при условии, что компании и ИП осуществляют определенные виды деятельности (ст.2 Закон №9/2009-ОЗ).

Среди них, например: выращивание однолетних и многолетних культур, выращивание рассады, животноводство, смешанное сельское хозяйство, деятельность вспомогательная в области производства сельскохозяйственных культур и послеуборочной обработки сельхозпродукции, сбор и заготовка дикорастущих грибов,плодов, ягод, орехов, производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, производство резиновых изделий, стекла и изделий из стекла, чугуна, стали и ферросплавов, строительных металлических конструкций и изделий, часов, оптических приборов, фото- и кинооборудования, машин и оборудования общего назначения, мебели, ремонт машин и оборудования, электронного и оптического оборудования, деятельность автомобильного грузового транспорта, аренда судов внутреннего водного транспорта для перевозки пассажиров с экипажем, управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе, деятельность в области спорта.

Условием применения льготной ставки 10% является соотношение выручки, которая должна составлять по указанным видам деятельности за отчетный (налоговый) период составляет не менее 70% от общей суммы.

Налоговые каникулы

ИП, применяющие УСН с объектом обложения «доходы» с 1 января 2015 г., вправе применять 0 ставку при условии принятия субъектами РФ соответствующего закона.

Для того чтобы воспользоваться льготой, ИП должен выполнить ряд условий:

предпринимательская деятельность должна осуществляться в производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг;

ИП зарегистрирован впервые и поставлен на учет в ИФНС после вступления соответствующего закона субъекта РФ в силу.

Например, Законом Свердловской области от 20.03.2015 г. №21-ОЗ, установлена налоговая ставка в размере 0% для впервые зарегистрированных налогоплательщиков - ИП, осуществляющих один или несколько из следующих видов предпринимательской деятельности, входящих в класс «Производство пищевых продуктов», «Производство текстильных изделий», «Производство одежды», в группу «Производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод и прочих питьевых вод в бутылках» в соответствии с федеральным законодательством, устанавливающим классификацию видов экономической деятельности и др.

Льготы для плательщиков ЕНВД

Для плательщиков ЕНВД ставка единого налога установлена в размере 15% величины вмененного дохода (п. 1 ст. 246.31 НК РФ). При этом регионам предоставлена возможность снижения ставки единого налога с 15 до 7,5% (п.2 ст. 346.31 НК РФ).

Сумма ЕНВД может быть уменьшена на сумму перечисленных страховых взносов, оплаты больничных пособий за первые 3 дня и платежей на основании договоров добровольного личного страхования в пользу работников.

Право налогоплательщиков на уменьшение суммы ЕНВД на сумму уплаченных страховых взносов на обязательное страхование ограничивается только тем налоговым периодом, в котором они были уплачены (пп.1 п.2 ст.346.32 НК РФ). Соответственно, сумма ЕНВД за квартал уменьшается на сумму страховых взносов, которая фактически уплачена в данном квартале. При этом не имеет значения, за какой период начислены взносы (Письма Минфина РФ от 24.10.2018 г. №03-11-11/76242, от 24.10.2018 г. №03-11-06/3/76236).

Льготы для плательщиков, работающих на патенте

Патентная система налогообложения (далее по тексту - ПСН) применяется ИП наряду с иными режимами налогообложения в отношении видов деятельности, предусмотренных п. 2 ст. 346.43 НК РФ. Например, в отношении:

услуг общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей;

услуг по забою, транспортировке, перегонке, выпасу скота;

производства кожи и изделий из кожи;

производства молочной продукции;

производства хлебобулочных и мучных кондитерских изделий;

услуг (выполнение работ) по разработке программ для ЭВМ и баз данных (программных средств и информационных продуктов вычислительной техники), их адаптации и модификации;

ремонта компьютеров и коммуникационного оборудования.

Законами субъектов РФ может быть установлена налоговая ставка в размере 0% для налогоплательщиков - ИП, впервые зарегистрированных после вступления в силу льготных законов субъектов РФ (п.3 ст.346.50 НК РФ). При этом деятельность ИП должна осуществляться в определенной сфере: производственной, научной, социальной, а доля прибыли, полученной от осуществления данной деятельности должна составлять не менее 70% в общей величине совокупного дохода.

Например, Законом республики Башкортостан от 28.04.2015 г. №221-з для ИП на патенте предусмотрены налоговые каникулы на период с 11.05.2015 г. по 31.12.2020 г. Налоговые каникулы предусмотрены и для ИП, зарегистрированных в г. Москве и осуществляющих определенные виды деятельности в период с 25.03.2015 г. по 31.12.2020 г. (Закон г. Москвы от 18.03.2015 г. №10).

Льготы по налогу на имущество

Субъекты малого предпринимательства, применяющие УСН и ЕНВД, признаются плательщиками налога на имущество, налоговая база по которому определяется исходя из кадастровой стоимости.

В отношении же имущества, налоговая база по которому определяется в соответствии со ст.375 НК РФ как среднегодовая стоимость (ст.375 НК РФ), данные налогоплательщики по-прежнему освобождены от уплаты налога на имущество.

Правительство г. Москвы снижает размер и темпы роста ставки по налогу на имущество организаций, налоговая база по которому определяется как кадастровая стоимость (торговая, офисная, иная коммерческая недвижимость).

Соответствующие поправки были внесены в Законг. Москвы «О налоге на имущество организаций» от 05.11.2003 г. №64 (далее по тексту – Закон №64).

Суть льготы состоит в том, что налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 300 кв. метров площади объекта недвижимого имущества в отношении одного объекта по выбору налогоплательщика при одновременном соблюдении следующих условий:

налогоплательщик-организация является субъектом малого предпринимательства;

налогоплательщик-организация состоит на учете в налоговых органах не менее чем три календарных года, предшествующих налоговому периоду, в котором налоговая база подлежит уменьшению;

за предшествующий налоговый период средняя численность работников, составила не менее 10 человек и сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) на одного работника, составила не менее 2 млн. рублей.

Компании уплачивают налог в размере 25 процентов суммы налога, исчисленной в отношении расположенных в административно-деловых центрах и торговых центрах (комплексах) помещений, используемых: