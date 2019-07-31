Неналоговые льготы для малого бизнеса

Помимо налоговых льгот, у малого бизнеса есть ряд послаблений, который, по мнению, Правительства РФ, должен способствовать росту прибыли компаний. Обозначим основные из них.

Для субъектов малого и среднего предпринимательства предусмотрены различные неналоговые льготы (преференции), в частности:

— в отношении порядка ведения кассовых операций;

— в сфере административных правонарушений;

— в сфере государственного (муниципального) контроля;

— в сфере хозяйственной деятельности;

— в сфере негативного воздействия на окружающую среду.

Важно! При этом на возможность применения большинства данных льгот (преференций) влияет факт внесения конкретного малого предприятия в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. Поэтому непопадание в этот реестр или исключение из него лишает организацию (ИП) многих привилегий, которые дает этот статус.

С 1 июля 2016 г. налоговая служба ведет реестр сведений о субъектах малого и среднего предпринимательства (ст. 4.1 Закона № 209-ФЗ). И основанием для формирования записей в реестр будут являться сведения, которые имеются в базе ФНС РФ:

о субъекте малого и среднего предпринимательства, содержащиеся в ЕГРЮЛ, ЕГРИП;

о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год;

о доходе, полученном от предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год (декларация).

В едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства будут содержаться, например, сведения о наименовании компании (ИП), ИНН, месте нахождения компании (место жительства ИП), категории субъекта малого или среднего предпринимательства (микропредприятие, малое предприятие или среднее предприятие).

Преференции в части закупок у малого бизнеса

Для субъектов малого предпринимательства предусмотрены особенности участия в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) в осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд — государственные заказчики обязаны осуществлять не менее 15% совокупного годового объема закупок у них.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 19.08.2016 г. № 819 c 1 января 2018 года годовой объем прямых закупок государственных компаний у субъектов малого и среднего бизнеса вырос с 10% до 15 %. С 1 января 2018 г. также расширен круг заказчиков, обязанных осуществлять закупки у субъектов малого бизнеса. Теперь такая обязанность возлагается на всех заказчиков, годовой объем выручки которых от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг по данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за предшествующий календарный год превышает 500 млн руб.

Исключение — автономные учреждения и заказчики, являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства.

Льготная аренда

У малого бизнеса есть возможность заключать с региональными властями на льготных условиях договоры аренды. Например, для отдельных субъектов малого и среднего бизнеса г.Москвы действует несколько видов поддержки: программа «Рубль за квадратный метр», бесплатные коворкинги, преимущественное право выкупа помещения и др.

А Постановлением Правительства г. Москвы от 25.12.2012 г. № 800-ПП "О мерах имущественной поддержки субъектов малого предпринимательства, арендующих объекты нежилого фонда, находящиеся в имущественной казне г. Москвы«с 1 января 2019 г. установлена ставка арендной платы в размере 4 500 рублей за кв.м в год для субъектов малого предпринимательства, арендующим объекты нежилого фонда площадью до 300 кв. м. находящиеся в имущественной казне г. Москвы, по действующим договорам аренды, заключенным без проведения торгов при выполнении определенных условий.

В этом же Постановлении содержатся условия для преимущественного права на выкуп помещения: нужно, прежде всего, соответствовать условиям: не иметь задолженности по арендной плате, быть включенным в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, а также владеть или пользоваться арендуемым имуществом непрерывно в течение двух и более лет (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 159-ФЗ).

Важно! Программа «Рубль за квадратный метр» действует для московского социального бизнеса. Но и в регионах существуют специальный программы поддержки льготной аренды для малого бизнеса.

Льготы в отношении установления лимита кассы

Все организации, в том числе относящиеся к субъектам малого предпринимательства, должны соблюдать действующий порядок ведения кассовых операций (п. 1 Указаний о порядке ведения кассовых операций, утв. ЦБ РФ от 11.03.2014 г. № 3210-у). При этом малые (в т. ч. микро-) предприятия вправе не устанавливать лимит остатка наличных денежных средств в кассе (абз. 10 п. 2 Указаний).И даже если у организации был утвержден кассовый лимит, а в определенный период времени компания стала соответствовать малому предприятию, то она вправе отказаться от установления такого лимита. В этом случае необходимо издать приказ руководителя об отмене ранее установленного лимита хранения денежной наличности в кассе со ссылкой на п.2 Указание Банка России от 11.03.2014 г. № 3210-У.

Особые условия для применения административных санкций

В отношении организаций и ИП, которые являются субъектами малого и среднего предпринимательства, а также их руководителей и работников предусмотрены особые условия применения мер ответственности за совершение административных правонарушений.

Если назначение предупреждения не предусмотрено в соответствующей статье разд. II КоАП РФ или закона субъекта РФ об административных правонарушениях, а предусмотрен штраф, он может быть заменен указанным лицам на предупреждение при соблюдении определенных условий.

«Надзорные каникулы»

Для малого бизнеса предусмотрены «надзорные каникулы». Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее по тексту — Закон № 294-ФЗ) введены «надзорные каникулы» для субъектов малого предпринимательства на срок с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 г.

В этот период запрещены практически все неналоговые проверки. Освобождение возможно, если за предыдущие три года в компании не было грубых нарушений, а также проступков, за которые могли приостановить деятельность, аннулировать лицензию или дисквалифицировать директора. «Надзорные каникулы» не затронут проверки налоговиков и внебюджетных фондов, а коснутся только плановых проверок ГИТ, Роспотребнадзора, МЧС России и т. п.

В ряде ситуаций субъекты малого и среднего предпринимательства не могут быть освобождены от плановых проверок, подпадающих под действие Закона № 294-ФЗ. Это касается:

1) плановых проверок, проводимых в рамках видов государственного контроля, по которым установлены категории риска, классы опасности, а также критерии отнесения деятельности организаций и ИП и (или) используемых ими производственных объектов к определенной категории риска либо определенному классу опасности;

2) плановых проверок организаций и ИП, которые ведут виды деятельности в социальной сфере, в области здравоохранения, образования, а также теплоснабжения, электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

3) плановых проверок организаций и ИП, в отношении которых ранее было:

вынесено вступившее в силу постановление о назначении административного наказания за совершение грубого нарушения, определенного в соответствии с КоАП РФ, или административного наказания в виде дисквалификации или административного приостановления деятельности;

принято решение о приостановлении и (или) аннулировании лицензии.

При этом с даты окончания проведения проверки, по результатам которой вынесено такое постановление либо принято такое решение, прошло менее трех лет;

4) плановых проверок, проводимых по лицензируемым видам деятельности в отношении осуществляющих их организаций и ИП;

5) плановых проверок, проводимых в рамках:

федерального государственного надзора в области обеспечения радиационной безопасности;

федерального государственного контроля за обеспечением защиты государственной тайны;

внешнего контроля качества работы аудиторских организаций;

федерального государственного надзора в области использования атомной энергии;

федерального государственного пробирного надзора (ч.1 ст.26.2, ч.1-3.1 ст.1, ч.9 ст.9 Закона № 294-ФЗ).

Запрет на «надзорные каникулы» предусмотрен также в отношении определенных восьми видов государственного контроля в части (п.6 ст.26.1 Закона № 294-ФЗ). Действие «надзорных каникул» также не будет распространяться на виды деятельности, указанные в п.9 ст.9 Закона № 294-ФЗ. Это касается субъектов малого предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения, сфере образования, в социальной сфере, в сфере теплоснабжения, в сфере электроэнергетики, в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в области производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней, плановые проверки могут проводиться два и более раза в три года (п.9 ст.9 Закона № 294-ФЗ).

Льготы в отношении платы за негативное воздействие на окружающую среду

Субъекты малого бизнеса, обязанные вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду, освобождены от уплаты квартальных авансовых платежей (п. 3 ст. 16.4 Федерального закона от 10.01.2002 г.№ 7-ФЗ).