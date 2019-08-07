Как малому бизнесу сэкономить на налогах

Gvozdi4ca так вы же для равных возможностей детей всей необъятной ЕГЭ ввели.. или тут имеется ввиду, что де... Четверть детей в России живут за чертой бедности

Старый ворчун Производители прослушки раскрыли свои доходы от «закона Яровой»На фоне вступления в силу «закона ... Путин объявил благодарность Яровой за заслуги в законотворчестве

duffy "Как следствие, дети, выросшие в малоимущих семьях, станут аутсайдерами на рынке труда, будут обр... Четверть детей в России живут за чертой бедности

id196089231 Воровская и жульническая система налогообложения - ЕНВД. Не будет ЕНВД не будет и дробления бизне... Для чего потребовалось отменять ЕНВД именно сейчас? Не понимаю

бух2007 Можно, рассчитав свои силы и средства, родить 1-2 детей, чтобы они не голодали. А можно, невзирая... Четверть детей в России живут за чертой бедности

бух2007 Заменяет в широком смысле слова. Правители с высоких трибун об этом вещали. А в бюрократическом с... На детей до 3 лет будут платить прожиточный минимум. Но не всем

natalisa52 "В процентном соотношении скрытые доходы в прошлом году были на уровне 12,6% ВВП, ... Объем серых зарплат превысил 13 трлн

july_july О как, наболело у человека. С первой частью статьи согласна на 100%, а вот дальше: дуб-осел, речк... Зачем государству предприниматели?

Бабловед И так и не совсем так. "Христиане" стали сами отворачиваться от церкви, потому что сами стали вид... Бизнес РПЦ: на что живет Церковь

бух2007 А при отсутствии подработок страдает качество жизни.Поэтому улыбаемся и пашем))... Россиянам запретят подрабатывать?

mityai К другим соваться ссыкотно. "Попробовали бы они это сделать в мичете!!111" (с).Голову отрэжут или... Бизнес РПЦ: на что живет Церковь

Denis90 РПЦ учить быть покорным и идти под ярмо "избранных" (во всех смыслах)... Бизнес РПЦ: на что живет Церковь

Denis90 При Хрущеве церкви стали массово закрываться - просто ввели налог. Сразу стало невыгодно стало со... Бизнес РПЦ: на что живет Церковь

id49561203 Тем временем Греф задумался о вечном, о себе вечном. Или о вечных потребителях кредитов. А там кт... Что россияне думают про советскую и современную власть

НатальяС Наши великие бизнесмены сначала нагружают машины в три раза больше положенного, потом плачут, что... Компании, отправляющие груз своим покупателям, штрафуют на огромные суммы

Brus А, ну особо принципиальным можно дальше доказывать вплоть до Гааги свою правоту и можно продолжат... Ссылаясь на нюансы своей программы, налоговики отказываются снять незаконную блокировку счета

Над.К От лица государства выступают государственные органы и ведомства. В том числе и ФНС ... Зачем государству предприниматели?

Над.К А нет никакого нарушения срока. Потому что не его не может быть ввиду отсутствия обязанности сдав... Ссылаясь на нюансы своей программы, налоговики отказываются снять незаконную блокировку счета

НатальяС Качество работы страдает при куче подработок. Россиянам запретят подрабатывать?

Старый ворчун И его не всегда давали! И соблюдался режим рабочего времени.Был у меня период, в котором суммарна... Россиянам запретят подрабатывать?

mizeri Эээ, я как бухгалтер, например беру подработку - работаю дома по удобному мне графику, как-то не... Россиянам запретят подрабатывать?