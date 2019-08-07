Как малому бизнесу сэкономить на налогах

Какие льготы могут применять субъекты малого предпринимательства? Какие преференции могут получить бизнесмены, осуществляющие деятельность в приоритетных сферах экономики?
1. Каковы льготы для плательщиков на УСН?
2. Особенности налоговых каникул.
3. Льготы для плательщиков, работающих на патенте.
4. Какие льготы по налогу на имущество?
Cмотрите об этом материал, подготовленный Управляющим партнером компании «РосКо — Консалтинг и аудит», Аленой Талаш.
https://www.youtube.com/embed/de6b5Z33afg" frameborder="0″ allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen>