Ответственность генерального директора

Когда суды удовлетворяют требования о взыскании убытков с директора?
Можно ли взыскать убытки лично с директора компании, если его недобросовестные и неразумные действия повлекли за собой негативные последствия?
Рассмотрим подробно ошибки за которые директор компании привлекается к ответственности:
1. Директор заключил убыточные сделки.
2. Директор заключил фиктивные договоры.
3. По вине директора доначислены налоги, штрафы и пени.
4. Директор выводил денежные активы.
5. Директор выплатил себе повышенную премию. Примеры из судебной практики и размеры административных и налоговых штрафов.
Смотрите об этом в материал юриста компании «РосКо — Консалтинг и аудит» Кирилла Богоявленского.