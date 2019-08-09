Ответственность генерального директора

Когда суды удовлетворяют требования о взыскании убытков с директора?

Можно ли взыскать убытки лично с директора компании, если его недобросовестные и неразумные действия повлекли за собой негативные последствия?

Рассмотрим подробно ошибки за которые директор компании привлекается к ответственности:

1. Директор заключил убыточные сделки.

2. Директор заключил фиктивные договоры.

3. По вине директора доначислены налоги, штрафы и пени.

4. Директор выводил денежные активы.

5. Директор выплатил себе повышенную премию. Примеры из судебной практики и размеры административных и налоговых штрафов.

Смотрите об этом в материал юриста компании «РосКо — Консалтинг и аудит» Кирилла Богоявленского.