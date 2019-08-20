Как взыскать алименты? С каких доходов и в каком размере?

Согласно статье 80 СК РФ, родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. Но не все родители выполняют эту обязанность. И тогда алименты с родителя взыскиваются в принудительном порядке.
Порядок удержания по исполнительным листам установлен Федеральным законом от 02.10.2007 г. №229-ФЗ «Об исполнительном производстве».
Посмотрите видео, подготовленное Управляющим партнером компании "РосКо - Консалтинг и аудит" Аленой Талаш, и узнайте:
1. С каких доходов работника взыскивают алименты?
2. На какие выплаты не может быть обращено взыскание алиментов?
3. В какой форме могут быть установлены алименты?
4. Размер алиментов.
5. Очередность удержаний алиментов.