Порядок удержания алиментов. Ответственность алиментщика и работодателя

там не сустав. травма таза с парой глубоких трещин и множеством осколков. врачи омс говорили, что...
Сорвете поставку или стройку - узнаете)))
Там не только это. Там ещё и систему KPI для ИТР внедрили. Каждый день нужно найти 10-20 минут на...
В Москве делают операции на суставах по ОМС. В случае травмы в ГКБ15, например, просто конвейер. ...
Ух! И какой у них, интересно, выхлоп был? По моему опыту - чем меньше стрессовых факторов на рабо...
Не в том суть. Большинство бизнесов (производственных, уж точно) так или иначе социальны, коль он...
блаблабла, очередное малевание трупа. вся эта "бесплатная" система уже никогда нормально работать...
У вас к нему что-то личное? )))
и политика тоже аморальна
При УСН надо учет вести. И УСН 6% далеко не всегда выгодна.Кстати, я не удивлюсь, если потенциаль...
У них ещё куча "приколов" с транспортным режимам и правилами внутреннего распорядка (охрана труда...
У нас была система "Главбух" - вообще не понравилась! Поисковая система отвратительная! Перешли н...
А я писал уже о том, что они сначала эту систему на заводоуправлении испытали и отладили. Она вед...
Ну Тиньков в своем репертуаре.
Я вообще думаю, что бизнес аморален по своей сути. Если бизнес социальный, то это не бизнес. Я не...
Уже лет 10 пользуюсь Гарантом на разных местах работы, все устраивает. ...
Для меня Гарант удобнее, привычка видимо.
Совершенно с Вами согласна, пользуемся гарантом уже несколько лет, и мы и юристы довольны...
Ну и то вперед. Когда на дорогах был нулевой промилле было не айс )))...
Что то я не поймуО какой преступном пути идёт речь? ООО Занималось рэкитом? Или незаконной деятел...
а есть обучение , типо самоучителя ?
В описанном мной случае привязались к нормам для водителей.Приборы настроили на 0,16 промилле. Но...
Согласен! Хватит его кошмарить, отличный банк )
"А ты со своей анатомией в мою математику не лезь!"© Уральские пельмени.Точнее, наоборот, в данно...
А допустимую норму промилле тоже работодатель устанавливать должен? И чем эта цифра должна быть о...
Чт я не видел чтобы на автомойках и иже с ними страховые платили с 25 т. В лучшем случае с 12ти а...
ТК РФ ясно и однозначно говорит о том, что любые штрафы со стороны работодателя НЕ ЗАКОННЫ! Не н...
Каким образом? Перетасовав колоду карт?У знакомого мама, глубоко за 60 лет, терапевтом работает. ...
О, Боже! Снова - "МОДЕРНИЗАЦИЯ".....
Кулл - это когда вам на карточку возвращаются неправомерно списанные деньги. А от того что у кого...
кто бы на мадуровские-асадовские кредиты посмотрел...
На сколько я поняла, имеются в виду переводы от физика к физика. Если я как физик перевела деньги...
С такими темпами скоро дойдем до триллионных хищений, мошшенничеств. Вокруг полный бардак в контр...
А мне интересно, если физик докажет что это законные деньги, то банки будут платить пени за польз...