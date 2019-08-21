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ГК «РосКо — Консалтинг и аудит»

Порядок удержания алиментов. Ответственность алиментщика и работодателя

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  • Как удерживаются алименты из доходов работника?
  • На основании каких документов?
  • Какова ответственность за нарушение порядка удержания алиментов?
  • Какие действия бухгалтерии при поступлении исполнительных документов?

Cмотрите об этом материал, подготовленный Управляющим партнером компании «РосКо — Консалтинг и аудит», Аленой Талаш.