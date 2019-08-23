Упрощение оформления сделок с общедолевой собственностью

С 31 июля 2019 г. изменен порядок оформления отдельных сделок с долями в праве общей собственности.

В соответствии с редакцией Федерального закона от 13.07.2015 г. №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» (далее по тексту – Закон №218-ФЗ), действовавшей до 31.07.2019 г. сделки по отчуждению или договоры ипотеки долей в праве общей собственности на недвижимое имущество, в том числе при отчуждении или ипотеке всеми участниками долевой собственности своих долей по одной сделке, подлежали нотариальному удостоверению, за исключением сделок, связанных с имуществом, составляющим паевой инвестиционный фонд или приобретаемым для включения в состав паевого инвестиционного фонда, сделок по отчуждению земельных долей, сделок по отчуждению и приобретению долей в праве общей собственности на недвижимое имущество при заключении договора, предусматривающего переход права собственности на жилое помещение в соответствии с Законом РФ от 15.04.1993 г. №4802-1 «О статусе столицы РФ» (кроме случая, предусмотренного ч.19 ст.7.3 Закона №218-ФЗ).

То есть до 31 июля 2019 г. участие нотариусов было обязательным при заключении ипотечных договоров по покупке долей в квартире или доме. Введенный с 2016 года обязательный порядок нотариального удостоверения сделок призван был защитить участников при сделках с недвижимостью (исключить возможность притворных сделок).

На практике участие нотариуса, как правило, усложняло процесс и финансового ударяло по карману. Стоимость за нотариальные услуги зависит от стоимости приобретаемой доли.

Например, согласно ст. 22.1 «Основы законодательства РФ о нотариате» (утв. ВС РФ 11.02.1993 г. №4462-1) за удостоверение сделок, предметом которых является отчуждение недвижимого имущества:

супругу, родителям, детям, внукам в зависимости от суммы сделки:

до 10 млн рублей включительно - 3 000 рублей плюс 0,2 % оценки недвижимого имущества (суммы сделки);

свыше 10 млн рублей - 23 000 рублей плюс 0,1 % суммы сделки, превышающей 10 млн рублей, но не более 50 000 рублей;

другим лицам в зависимости от суммы сделки:

до 1 млн рублей включительно - 3 000 рублей плюс 0,4 % суммы сделки;

свыше 1 млн рублей до 10 млн рублей включительно - 7 000 рублей плюс 0,2 процента суммы сделки, превышающей 1 млн рублей;

свыше 10 млн рублей - 25 000 рублей плюс 0,1 % суммы сделки, превышающей 10 млн рублей, а в случае отчуждения жилых помещений (квартир, комнат, жилых домов) и земельных участков, занятых жилыми домами, - не более 100 тыс.рублей.

1 мая 2019 года Президент РФ подписал Федеральный закон №76-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа, которые заключены с заемщиком - физическим лицом в целях, не связанных с осуществлением им предпринимательской деятельности, и обязательства заемщика по которым обеспечены ипотекой, по требованию заемщика» (далее по тексту – Закон №76- ФЗ), который вносит изменения в ст. 42 Федерального закона 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

Введение в действие самого Закона №76-ФЗ, прежде всего, направлено на облегчение участи граждан по ипотечным жилищным кредитам в случае трудной жизненной ситуации (ипотечные каникулы) на фоне продолжающегося падения уровня жизни российских граждан (несмотря на благостную оценку Росстата РФ). Кроме того, благодаря действию Закона №76-ФЗ, облегчится процедура совершения отдельных сделок с долями в праве общей собственности.

Важно! Начиная с 31 июля 2019 г. при совершении отдельных сделок с долями в праве общей собственности не требуется нотариальное удостоверение.

Теперь нет надобности совершать нотариальное удостоверение сделок при отчуждении или ипотеке всеми участниками долевой собственности своих долей по одной сделке, договоров об ипотеке долей в праве общей собственности на недвижимое имущество, заключенных с кредитными организациями (например, банками).

Напомним, что при долевой собственности недвижимость принадлежит нескольким физическим лицам, размер части каждого собственника определен. А при совместной собственности - имущество принадлежит нескольким физическим лицам без определения долей каждого.

То есть договоры купли-продажи, дарения, наследования или ипотеки долей могут быть заключены в простой письменной форме, если подписаны всеми долевыми собственниками недвижимости. Вместе с тем, граждане имеют право выбора, нужно или нет нотариально удостоверять сделку с долями, ведь часто совладельцами недвижимости (квартиры, дома, гаража, земельного участка) становятся близкие родственники.

Важно! В случае отчуждения долей без нотариального удостоверения участники сделки должны обратиться в Росреестр или МФЦ и зарегистрировать переход права собственности, представив определенный пакте документов.

Но в случае, когда сделки по продаже доли недвижимости оформляются разными договорами, необходимо нотариальное удостоверение.

Нотариальное заверение по-прежнему необходимо, если объект недвижимости отчуждается не всеми собственниками одновременно.

Если, например, комнаты в коммунальных квартирах принадлежат их владельцам в виде долей в праве общей долевой собственности на всю квартиру, то для этих случаев необходимо по-прежнему нотариальное заверение сделки.