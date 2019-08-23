Когда можно заплатить судебный штраф вместо уголовного наказания

Обобщим судебную практику ВС РФ про освобождение от уголовной ответственности с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. То есть у тех лиц, кто совершил преступление небольшой и средней тяжести (кражу, мошенничество, присвоение или растрату, умышленное уничтожение или повреждение имущества и др.), есть шанс получить индульгенцию от уголовной ответственности, оплатив судебный штраф.

Федеральным законом от 03.07.2016 г. №323-ФЗ «О внесении изменений в УКРФ и УПКРФ по вопросам совершенствования оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности» введено новое основание освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в качестве меры уголовно-правового характера.

Важно! За период действия статей 762, 1044, 1045 УК РФ институт судебного штрафа подтвердил свою востребованность в правоприменительной практике.

В соответствии со статистическими данными Судебного департамента при ВС РФ, судебный штраф в 2017 г. был назначен 20 639 лицам, в 2018 г. - 33 329 лицам.

Президиумом ВСРФ утвердил 10.07.2019 г. Обзор судебной практики освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа, в котором сформулированы следующие правовые позиции.

Возможно или невозможно освобождение от уголовной ответственности?

Суд в каждом конкретном случае должен решить, достаточны ли предпринятые лицом, совершившим преступление, действия для того, чтобы расценить уменьшение общественной опасности содеянного как позволяющее освободить лицо от уголовной ответственности.

При этом вывод о возможности или невозможности такого освобождения, к которому придет суд в своем решении, должен быть обоснован ссылками на фактические обстоятельства.

ПРИМЕР №1.

Ч. в ходе судебного заседания по гражданскому делу, проходившего в зале судебного заседания районного суда, в присутствии участников процесса высказал в адрес представителя истца в грубой, неприличной форме слова, унижающие ее честь и достоинство, тем самым проявил неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участника судебного разбирательства.

Постановлением районного суда Ч., обвиняемый в совершении преступления по ч. 1 ст. 297 УК РФ, освобожден от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в размере 40 тыс. рублей.

Суд указал, что имеется совокупность условий для освобождения подсудимого от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа:

впервые привлекается к уголовной ответственности за совершение преступления небольшой тяжести;

признает вину;

загладил причиненный потерпевшей моральный вред принесенными извинениями;

требований имущественного характера потерпевшей к подсудимому не заявлялось.

Заглаживание вины путем пожертвования

Способы возмещения ущерба и заглаживания вреда должны носить законный характер и не ущемлять права третьих лиц.

Важно! При этом возможные способы возмещения ущерба и заглаживания причиненного преступлением вреда законом не ограничены.

С учетом этого суды правильно исходят из того, что вред, причиненный преступлением, может быть возмещен в любой форме, позволяющей компенсировать негативные изменения, причиненные преступлением охраняемым уголовным законом общественным отношениям.

ПРИМЕР №2.

Постановлением районного суда прекращено уголовное дело в отношении К., обвиняемой в совершении преступления по ч. ст.228 УК РФ, в соответствии со ст.251 УПК РФ с назначением судебного штрафа в размере 10 тыс. руб. Суд мотивировал свое решение тем, что К. загладила причиненный преступлением вред путем добровольного выполнения общественных работ в «Социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних» и пожертвования денежных средств в данное учреждение на благотворительность.

Преступник не довел начатое до конца – судебный штраф возможен

Лицо может быть освобождено от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа и в том случае, когда в результате совершения преступления материальный ущерб фактически не причинен ввиду того, что преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам.

ПРИМЕР №3.

Постановлением районного суда прекращено уголовное дело с назначением судебного штрафа в отношении М., который обвинялся в совершении преступления по ч.3 ст.30, п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ, а именно в покушении на кражу реверс-редуктора и дизельного топлива, которая не была доведена до конца, поскольку данные действия были обнаружены на месте сотрудниками организации и пресечены.

Важно! Принимая решение о прекращении уголовного дела по основанию, предусмотренному ст. 762 УК РФ, суд отметил, что имущество было возвращено организации, кроме того, М. сам отремонтировал неисправный реверс-редуктор, тем самым загладил причиненный им вред общественным отношениям.

Добровольный возврат имущества потерпевшему

Возврат похищенного имущества потерпевшему может быть признан в качестве возмещения ущерба или заглаживания вреда при условии, если лицо добровольно возвратило похищенное им имущество.

ПРИМЕР №4.

Постановлением районного суда уголовное дело в отношении М., обвиняемой в совершении преступления по п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ, прекращено с назначением судебного штрафа.

Принимая указанное решение, суд учел, что М. впервые привлекается к уголовной ответственности, обвиняется в совершении преступления средней тяжести, возместила причиненный преступлением ущерб потерпевшей путем добровольной выдачи похищенного имущества.

Однако если же похищенное имущество изъяли у преступника забрали, то суд будет вправе отказать в назначении судебного штрафа.

Отсутствие источника дохода не препятствуют замене уголовной ответственности судебным штрафом

Суды исходят из того, что необходимость выяснения имущественного (материального) положения лица, освобождаемого от уголовной ответственности, предусмотрена исключительно при определении размера судебного штрафа (ч. 2 ст. 1045 УК РФ).

ПРИМЕР №5.

О., находясь в помещении магазина, открыто похитил товар, причинив потерпевшему материальный ущерб на сумму 5702 руб. 20 коп.

Суд первой инстанции пришел к выводу, что оснований для освобождения О. от уголовной ответственности и назначения ему судебного штрафа не имеется, сославшись при этом на имущественное положение подсудимого и отсутствие у него постоянного источника дохода.

Апелляционным постановлением областного суда указанный приговор отменен и О. освобожден от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа в размере 10 тыс. рублей.

Нужно ли согласие потерпевшего на замену преступнику уголовной ответственности на штраф?

В большинстве случаев в ходе предварительного расследования выяснялось мнение потерпевших о возможности освобождения лица от уголовной ответственности, которое оформлялось либо в виде ходатайств от потерпевшего на прекращение уголовного дела в соответствии со ст. 251 УПК РФ, либо в виде письменного согласия на прекращение уголовного дела.

Вместе с тем исходя из положений ст.762 УК РФ согласие (несогласие) потерпевшего на прекращение уголовного дела и освобождение лица от уголовной ответственности в порядке, установленном ст. 251 УПК РФ, не имеет определяющего значения.

Важно! Если потерпевший возражает против прекращения уголовного дела с назначением судебного штрафа, судья выясняет причины такой позиции потерпевшего, а также оценивает достаточность принятых обвиняемым мер по возмещению ущерба или заглаживания вреда для признания выполненными условий, предусмотренных ст. 762 УК РФ.

Размер судебного штрафа: меньше можно, больше – нельзя

В соответствии со ст. 1045 УК РФ размер судебного штрафа не может превышать половину максимального размера штрафа, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части УК РФ.

Важно! В случае если штраф не предусмотрен соответствующей статьей Особенной части УК РФ, размер судебного штрафа не может быть более двухсот пятидесяти тысяч рублей. Тем самым законом определен лишь максимальный размер судебного штрафа. Минимальный размер судебного штрафа, назначаемого в порядке ст. 762 УК РФ, ст. 1045 УК РФ не установлен.

ПРИМЕР №6.

Постановлением районного суда уголовное дело в отношении И., обвиняемого в совершении преступления по ч.1 ст.2221 УК РФ, прекращено в соответствии со ст. 251 УПК РФ, ему назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 3 тыс. рублей. При определении размера судебного штрафа суд исходил из требований ст. 1045 УК РФ, при этом принял во внимание тяжесть преступления, в совершении которого обвиняется И., его имущественное положение и имущественное положение его семьи, трудоспособный возраст подсудимого и возможность получения им дохода.

Размер штрафа за несколько преступлений

При определении размера судебного штрафа за несколько преступлений небольшой и (или) средней тяжести суды исходят из санкции статьи, устанавливающей наиболее строгую ответственность.

ПРИМЕР №7.

Постановлением районного суда уголовное дело в отношении П., обвиняемого в совершении преступлений по п.«а» ч.2 ст.116, ч.1 ст.166 УК РФ, прекращено в порядке ст.251 УПК РФ. П. освобожден от уголовной ответственности с применением к нему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 5 тыс. рублей.

Процессуальные особенности назначения судебного штрафа

Согласие подозреваемого является обязательным условием прекращения уголовного дела в связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

Прекращение уголовного дела с назначением судебного штрафа относится к категории нереабилитирующих оснований, вследствие чего его применение допустимо только при согласии подозреваемого (обвиняемого).

Изучение практики показало, что суды отказывают в удовлетворении ходатайств, поданных на основании ст.762 УК РФ, если обвиняемый в судебном заседании не подтвердил свое согласие на прекращение уголовного дела или уголовного преследования с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.