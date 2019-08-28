Cубсидиарная ответственность главного бухгалтера

Процедура привлечения к субсидиарной ответственности контролирующих лиц компании определена положениями Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

В том случае, если полное погашение требований кредиторов невозможно вследствие действий или бездействия контролирующего должника лица, оно несет субсидиарную ответственность по обязательствам должника.

Иными словами, привлечь к ответственности за неуплату налогов (и, соответственно, возместить причиненный ущерб) могут и главного (старшего) бухгалтера или другого специалиста, который рассчитывает, удерживает или перечисляет налоги.

В данном видео мы обсудим:

— при каких условиях налоговики могут взыскать налоговую недоимку с главного бухгалтера;

— когда допустимо привлечение к субсидиарной ответственности;

— что является, косвенным подтверждением вины лица в нанесении ущерба организации;

— примеры из судебной практики и многое другое.

Материал подготовлен, юристом компании «РосКо — Консалтинг и аудит» Кириллом Богоявленским.