Неналоговые льготы для малого бизнеса

Сейчас одной из наиболее приоритетных задач государства является содействие малому и среднему бизнесу. Помимо налоговых льгот, у малого бизнеса есть ряд послаблений, который, по мнению, Правительства РФ, должен способствовать росту прибыли компаний.

В видео рассмотрим такие вопросы:

1. Какие льготы предусмотрены для малого и среднего предпринимательства.

2. С 1 июля 2016 г. налоговая служба ведет реестр сведений о субъектах малого и среднего предпринимательства (ст. 4.1 Закона № 209-ФЗ). И основанием для формирования записей в реестр будут являться сведения, которые имеются в базе

ФНС РФ.

3. Преференции в части закупок у малого бизнеса.

4. Льготная аренда.

5. Льготы в отношении установления лимита кассы.

6. «Надзорные каникулы».

Cмотрите об этом материал, подготовленный Управляющим партнером компании «РосКо — Консалтинг и аудит» Аленой Талаш.