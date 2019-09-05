Неналоговые льготы для малого бизнеса

Сейчас одной из наиболее приоритетных задач государства является содействие малому и среднему бизнесу. Помимо налоговых льгот, у малого бизнеса есть ряд послаблений, который, по мнению, Правительства РФ, должен способствовать росту прибыли компаний.
В видео рассмотрим такие вопросы:
1. Какие льготы предусмотрены для малого и среднего предпринимательства.
2. С 1 июля 2016 г. налоговая служба ведет реестр сведений о субъектах малого и среднего предпринимательства (ст. 4.1 Закона № 209-ФЗ). И основанием для формирования записей в реестр будут являться сведения, которые имеются в базе
ФНС РФ.
3. Преференции в части закупок у малого бизнеса.
4. Льготная аренда.
5. Льготы в отношении установления лимита кассы.
6. «Надзорные каникулы».
Cмотрите об этом материал, подготовленный Управляющим партнером компании «РосКо — Консалтинг и аудит» Аленой Талаш.