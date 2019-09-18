Банкротство должника – страдания кредитора

Банкротство компании чревато финансовыми убытками не только для самой компании-должника, но и для его контрагентов-кредиторов. В каких случаях конкурсный управляющий может признать сделку должника недействительной и вернуть имущество контрагента в конкурсную массу? Как максимально защитить сделку, чтобы в случае банкротства компании ее не признали недействительной?

Экономическая нестабильность, отсутствие спроса и неплатежеспособность покупателей, могут привести к финансовому фиаско компании. При этом страдает не только сама компания-должник, но и ее кредиторы. Сделки с потенциальными и фактическими банкротами не сулят ничего хорошего для компании кредитора. Например, компания приобрела недвижимость, оплатила сделку, а через некоторое время продавец имущества оказался банкротом. В результате компания вернула имущество, но не свои затраченные деньги (Постановление АС Московского округа от 22.06.2018 г. № А40-66540/2016).

Какие последствия влекут сделки с должниками — банкротами для контрагента-кредитора? Почему можно оспорить сделку, заключенную до подачи заявления о банкротстве компании?

Важно! Сам механизм оспаривания банкротных сделок должника направлен на то, чтобы максимально пополнить конкурсную массу, которой и так недостаточно для удовлетворения требований всех кредиторов.

Проанализируем, какие критерии для признания недействительности сделок, совершаемых в преддверии банкротства, применяют суды и как развивается судебная практика в данном направлении.

Выделяют два вида банкротных сделок, которые оспариваются в суде — подозрительные сделки и сделки с предпочтением.

Оспаривание неравноценных сделок

Подозрительными сделками являются сделки, которые имеют неравноценное встречное исполнение или привели к причинению имущественного вреда правам кредиторов (ст.61.2 Закона № 127-ФЗ).

Важно! Так, если неравноценная сделка (т.е. цена которой заметно отличается от цен купли-продажи в аналогичных обстоятельствах) была совершена в течение одного года до принятия заявления о признании банкротом или после, то она может быть признана недействительной.

В том случае, если сделка будет признана недействительной по основаниям, предусмотренным ч.1 ст. 61.6 Закона № 127-ФЗ, то все что было передано должником или иным лицом за счет должника или в счет исполнения обязательств перед должником, а также изъято у должника по сделке, признанной недействительной в соответствии с гл.III.1 Закона о банкротстве, подлежит возврату в конкурсную массу.

А в случае невозможности возврата имущества в конкурсную массу в натуре приобретатель должен возместить действительную стоимость этого имущества на момент его приобретения, а также убытки, вызванные последующим изменением стоимости имущества, в соответствии с положениями ГК РФ об обязательствах, возникающих вследствие неосновательного обогащения.

Применяя последствия недействительности сделки, суды преследуют цель приведения сторон данной сделки в первоначальное положение, которое существовало до ее совершения.

По общему правилу последствиями недействительной сделки является двусторонняя реституция (приведение сторон в первоначальное положение), и только в случае невозможности возврата полученного по сделке в натуре — взыскание его действительной стоимости. Таким образом, ни положениями гражданского законодательства, ни положениями законодательства о банкротстве не предусмотрена возможность выбора заявителем правовых последствий недействительности сделки по своему усмотрению.

Важно! Что это означает для контрагента — стороны сделки с должником-банкротом? Например, если контрагент приобрел имущество у компании-банкрота по цене ниже рыночной, а впоследствии судом сделка была признана недействительной, то контрагент должен возвратить имущество, а в случае его продажи выплатить его рыночную стоимость (Определение ВС РФ от 24.12.2015 г. № 303-ЭС15-11427 (1) и № 303-ЭС15-11427 (2)).

ПРИМЕР № 1

Между должником (продавец) и ООО «Сибирская геолого-разведочная партия» (покупатель) заключен договор купли-продажи, по условиям которого должник обязался передать в собственность покупателю спецтехнику на общую сумму более 19 млн рублей.

Конкурсный управляющий должника-банкрота обратился в суд с требованием признать сделку, совершенную с заинтересованным лицом при неравноценном встречном исполнении, в результате выбыло имущество должника, подлежащее включению в конкурсную массу, чем причинен имущественный вред правам кредиторов. В качестве последствий недействительности сделки суд взыскал с ответчика (покупателя) стоимость переданного по сделке имущества, обязав ответчика возвратить в конкурсную массу спецтехнику.

В рассматриваемом случае, суд, установив, что спецтехника (одна единица техники — погрузчик, который сгорел) находятся во владении ответчика (покупателя) и пришел к выводу о применении последствий недействительности сделки в виде возврата данного имущества в конкурсную массу (двусторонней реституции), а в отношении погрузчика, который выбыл из обладания ответчика, в виде взыскания его стоимости, установленной сторонами по договору (Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 25.04.2019 г. № А74-1469/2017).

Следует отметить, что конкретной величины отклонений стоимости имущества от рыночной цены, Закон № 127-ФЗ не содержит. По сложившейся судебной практике допустимый лимит отклонений от рыночной цены находится в диапазоне 20 — 40%.

Покупатель рискует, приобретая имущество у будущего банкрота по заниженной стоимости. Так, покупатель, приобретая имущество с большим дисконтом, впоследствии может оказаться ответчиком в банкротном деле. И если заключенный договор с должником-банкротом суд признает недействительным, то имущество придется вернуть в конкурсную массу.При этом деньги, уплаченные по договору купли-продажи, сразу вернуть покупателю не удастся, а только на основании включения в реестр кредиторов и по завершению конкурсного производства. И даже в этом случае маловероятно вернуть задолженность в полном объеме.

Причем сделки с неравноценным встречным исполнением оспариваются по этому основанию, если заключены после принятия судом заявления о банкротстве либо в течение одного года до этого. В суде конкурсный управляющий должен доказать неравноценность встречного представления, в частности, что цена или иные условия сделки существенно отличаются в худшую сторону для должника от аналогичных сделок.

ПРИМЕР № 2

Решением суда общество «ЧелАвто» признано несостоятельным (банкротом), в отношении него открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев.

Конкурсный управляющий обратился в арбитражный суд с заявлением, в котором просил признать недействительным договор купли-продажи транспортного средства, заключенный с Кореевым, и о применении последствия недействительности сделки в виде возврата транспортного средства в конкурсную массу должника.

Между обществом «ЧелАвто» и Кореевым заключен договор купли-продажи транспортного средства, в соответствии с которым продавец обязался передать в собственность, а покупатель принять и оплатить транспортное средство Hyundai Porter, 2007 года выпуска. Согласно п.3 указанного договора стоимость автомобиля составила 15 000 рублей.

Конкурсный управляющий полагая, что указанная сделка совершена должником и ответчиком при неравноценном встречном исполнении, поскольку рыночная стоимость транспортного средства на момент продажи была значительно выше стоимости, определенной сторонами в договоре, обратился с рассматриваемым заявлением в арбитражный суд, ссылаясь на положения ст. 61.1, 61.2, 61.8 Закона № 127-ФЗ.

Суд установил, что оспариваемая сделка совершена в течение одного года до возбуждения дела о несостоятельности (банкротстве) общества «ЧелАвто» и, сопоставив цену договора с реальной стоимостью транспортного средства на основании представленных конкурсным управляющим доказательств, пришел к выводу о том, что указанный договор отвечает признакам недействительной сделки, предусмотренным п.1 ст. 61.2 Закона № 127-ФЗ.

В порядке применения последствий недействительности сделки суд обязал Кореева возвратить в конкурсную массу транспортное средство Hyundai Porter H100.

Судом установлено, что автомобиль был снят с учета в связи с продажей другому лицу на основании договора купли-продажи автомобиля.

Таким образом, на момент вынесения обжалуемого определения ответчик (Кореев) не являлся собственником спорного транспортного средства. Согласно п. 1 ст. 61.6 Закона № 127-ФЗ в случае невозможности возврата имущества в конкурсную массу в натуре приобретатель должен возместить действительную стоимость этого имущества на момент его приобретения.

Но, учитывая, что транспортное средство выбыло из фактического владения ответчика (Кореева), суд обоснованно применил последствия недействительности сделки в виде взыскания с Кореева стоимости транспортного средства.

Однако суд взыскал с ответчика не 15 000 рублей, а рыночную стоимость автомобиля Hyundai Porter H100 — 200 000 рублей. Стоимость транспортного средства, указанная в договоре купли-продажи не соответствует реальной цене имущества даже с учетом физического износа самого автомобиля за истекшие два года.

Таким образом, суд применил последствия недействительности сделки, взыскав с ответчика денежные средства в размере 200 000 руб. и восстановил задолженность общества «ЧелАвто» перед Кореевым А.Н. в сумме 15 000 рублей (Постановление АС Уральского округа от 05.02.2019 г. № А76-21886/2015).

Приобретение имущества у покупателя, который впоследствии ликвидировался

На практике нередки ситуации, когда покупатель имущества банкрота продал его другому приобретателю и ликвидировался. Раз первый покупатель был ликвидирован, что исключает возможность предъявления иска об оспаривании сделок, то каким образом имущество может быть возвращено в состав конкурсной массы продавца?

Ликвидация первого покупателя имущества должника, исключает возможность ее оспаривания на основании п.5 ч.1 ст.150 АПК РФ.

Важно! Вместе с тем, факт ликвидации одного из участников состоящей из нескольких эпизодов сделки при сохранении существования других ее сторон не препятствует процессуальной возможности предъявления требований о недействительности сделки к этим сторонам (п.16 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 г. № 63 «О некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Закона № 127-ФЗ»).

О взаимосвязанности двух сделок могут свидетельствовать такие обстоятельства, как короткий временной промежуток, в течение которого они были совершены, регистрация конечного приобретателя накануне совершения сделки, ликвидация первого покупателя сразу же после совершения второй сделки купли-продажи. Первый и второй покупатели могут контролироваться одними и теми же лицами, быть связаны с прежними владельцами или руководством должника, иметь с ними общие экономические интересы и др.

Имущество находится у конечного приобретателя, который не ликвидирован и может выступать ответчиком в суде, а прекращение производства в такой ситуации может привести к лишению конкурсного кредитора права на судебную защиту. Как свидетельствует судебная практика, суд удовлетворяет требования, если стороны сделок действовали со злоупотреблением правом при заключении договоров как единой сделки, представляющей собой схему вывода единственного ликвидного актива должника, то есть конечный приобретатель имущества не соответствует критериям добросовестности (Постановления АС Западно-Сибирского округа от 26.02.2018 г. № А27-22704/2015, Восточно-Сибирского округа от 15.03.2018 г. № А19-11984/2016).

Оспаривание сделок с предпочтением

Выплата одному кредитору не должна уменьшать конкурсную массу и ущемлять требования других кредиторов. По данному основанию можно признать недействительными сделки, заключенные в период от полугода до одного месяца до принятия судом заявления о банкротстве и после, если в результате их совершения одному из кредиторов будет оказано предпочтение перед другими в отношении удовлетворения их требований (ст.61.3 Закона № 127-ФЗ).

Если подозрительные сделки, как правило, влекут полную или частичную утрату возможности кредиторов получить удовлетворение своих требований по обязательствам должника (Определение ВС РФ от 30.01.2017 г. № 305-ЭС16-12827), то сделки с предпочтением обычно влияют на распределение конкурсной массы и влекут нарушение очередности удовлетворения требований кредиторов, а также нарушают принцип пропорциональности удовлетворения требований.

Например, по спору о признании недействительными сделок по перечислению должником в пользу контрагента-кредитора денежных средств в общем размере 282 млн рублей, суд применил последствия недействительности сделок. Данные сделки совершены в пределах шести месяцев, предшествующих возбуждению дела о банкротстве, при наличии иных кредиторов, требования которых относятся к той же очереди, что и погашенные требования фирмы, то есть сделки совершены при наличии предпочтения. Суд отметил, что ответчик должен был знать о существовании иных кредиторов, поскольку являлся заинтересованным лицом по отношению к должнику. При таких условиях суд удовлетворил заявление конкурсного управляющего (Определение ВС РФ от 14.06.2019 г. № 305-ЭС17-5079(2)).

По данным сделкам контрагента нельзя признать добросовестным. Но, есть ситуации, когда контрагент действовал добросовестно и не предполагал, что сторона сделки окажется банкротом.

Контрагент — добросовестный, но попал под жернова банкротных судебных дел

Остальные сделки, приведенные в абз.4, 5 п.1 ст.61.3 Закона № 127-ФЗ и совершенные с предпочтением, можно оспорить, если они совершены после принятия судом заявления или в течение одного месяца до этого. Устанавливать недобросовестность контрагента должника в данном случае не нужно (п.11 Постановления Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 г. № 63).

Важно! То есть в данной ситуации (в отличие, например, от подозрительных сделок), под оспаривание сделки, может попасть вполне добросовестный контрагент, если совершил сделку после принятия судом заявления о банкротстве или в течение одного месяца до этого.

Например, контрагент совершил сделку с потенциальным банкротом за месяц до принятия заявления о банкротстве должника, поскольку не обладал никакой информацией о предстоящем банкротстве.

К сожалению, добросовестность контрагента не спасет его от последствий признания сделки недействительной.

Единственным утешением является возможность включить свои требования в реестр кредиторов, которые, возможно, исполнятся частично.

Как проверить контрагента на банкротство?

Перед тем, как заключить сделку, необходимо провести оценку потенциального контрагента на предмет его потенциального и фактического банкротства.

Прежде всего, проверить контрагента на процедуру банкротства можно в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Правда, может возникнуть ситуация, когда процедура банкротства уже введена, но информации в реестре еще нет (например, из-за не направленных сведений арбитражным управляющим).

Если же в отношении потенциального контрагента введена процедура банкротства — это уже означает, что директор не вправе заключать любые сделки.

Кроме того, что в процедуре наблюдения (первой процедуре банкротства) конкурсный управляющий может отстранить директора от исполнения обязанностей, если тот нарушает требования Закона № 127-ФЗ (п.1 ст.64, ст. 69 Закона № 127-ФЗ). Необходимо обратить внимание на то, что совершение ряда сделок компанией-банкротом в процедуре наблюдения возможно только с письменного согласия арбитражного управляющего (п. 2 ст. 64 Закона № 127-ФЗ). Например, приобретение имущества, балансовая стоимость которого превышает 5% балансовой стоимости активов банкрота на дату введения процедуры наблюдения. Для того чтобы рассчитать балансовую стоимость активов (т.е. валюты баланса) необходимо запросить баланс потенциального контрагента.

С помощью сервисов картотеки арбитражных дел (например, kad.arbitr.ru) можно получить информацию о судебных делах с участием будущего контрагента. С помощью этого же сервиса можно узнать, подавали ли в отношении контрагента заявления о признании банкротом. Само наличие (даже если их суд не удовлетворял) таких фактов свидетельствует о необязательности клиента по платежам.

Узнать, включен ли контрагент в реестр недобросовестных поставщиков, можно с помощью сервиса ФАС (http://zakupki.gov.ru/). В том случае, если потенциальный контрагент есть в этом реестре, то следует учитывать риск, что он не исполнит обязательства.

Проверить реальность и деловую репутацию контрагента можно по банку данных исполнительных производств ФССП России (http://fssprus.ru/iss/ip).

Наличие исполнительного производства увеличивает риск неисполнения им обязательств по договору.

Кроме того, определенное представление о реальности и деловой репутации контрагента может дать информация из сети Интернет:

из СМИ о хозяйственной деятельности потенциального контрагента;

официальный сайт контрагента.

Многие компании в своей работе используют информационные системы данных по юридическим лицам. Например, «Мое дело», «СПАРК», «Контур. Фокус» и др.

Эти системы удобны тем, что там собрана информация о всех существующих компаниях, о всех изменениях в жизни компаний: реорганизация, судебные дела, публикации и плановые проверки приходят уведомления.

Кроме того, в системах уже проведен финансовый анализ по важнейшим показателям в сопоставлении с предыдущими периодами. Если потенциальный контрагент обладает имуществом, а кредиторская задолженность не существенна, то велика вероятность, что контрагент исполнит свои обязательства.

Как прописать в договоре условия, чтобы обезопасить компанию от неплатежей?

Для того чтобы исключить риска неплатежей, необходимо предусматривать в договоре предоплату товаров (работ, услуг). И в случае оспаривания действительности сделки такой порядок расчетов трактуется как надлежащее и обычное поведение покупателя (Постановление АС Московского округа от 02.05.2017 г. № А40-177466/2013).

Риски покупателя увеличиваются при следующих формах оплаты:

отсрочка оплаты стоимости товаров (работ, услуг) более чем на 6 месяцев (Определение ВС РФ от 27.06.2018 г. № 308-ЭС15-15253(2));

вексельная форма оплаты (кроме векселей кредитных организаций), а также от оплата в пользу третьего лица (Определение ВС РФ от 28.12.2016 г. № 305-ЭС16-13167).

Что делать, если компания-банкрот?

В первую очередь, если компания узнала о том, что ее контрагент-должник банкрот, необходимо попасть в реестр кредиторов. Важно своевременно подать требования к банкроту-должнику, чтобы компанию-кредитора успели внести в реестр.

Реестр открывают в день публикации данных о признании компании банкротом, и закрывают через 60 дней.

Если же подать свои требования к компании-должнику в течение 1 месяца со дня публикации о банкротстве, то компания-кредитор может участвовать в первом собрании кредиторов.

Если же требований компании хватает на то, чтобы стать основным кредитором, то компания сможет активно участвовать в выборе арбитражного управляющего, в процедуре согласования порядок реализации имущества. Для кредитора это очень важно, поскольку арбитражный управляющий может намеренно затягивать сроки процедуры банкротства и не осуществлять меры по взысканию дебиторской задолженности, по привлечению к субсидиарной ответственности руководителей компании-банкрота. То есть очень важно своевременно получать данные о статусе компании-должника.