Особенности работы с предпенсионерами и пенсионерами

Как говорила одна из героинь Валентины Талызиной: «…неправильно, что пенсия дается в старости! По-настоящему ее надо давать от 18 до 35 лет. Лучший возраст! В эти годы и работать-то грех! Надо заниматься только личной жизнью. А потом уж можно и на службу ходить». Поговорим об особенностях работы с людьми пенсионного и предпенсионного возраста.

В соответствии с Федеральным законом от 03.10.2018 г. №350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам назначения и выплаты пенсий» (далее по тексту - Закон №350-ФЗ) в России началось постепенное повышение общеустановленного возраста, дающего право на назначение пенсии по старости.

Пенсионные изменения происходят поэтапно в течение длительного переходного периода, который составит 10 лет и завершится в 2028 году.

Важно! В результате пенсионный возраст увеличен на 5 лет и установлен на уровне 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. Прежний возраст выхода на пенсию сохраняется у большинства граждан, имеющих право досрочного назначения пенсии.

К ним, в частности, относятся лица, занятые:

на подземных работах, работах с вредными условиями труда и в горячих цехах - мужчины и женщины;

в тяжелых условиях труда, в качестве рабочих локомотивных бригад и работников, непосредственно осуществляющих организацию перевозок и обеспечивающих безопасность движения на железнодорожном транспорте и метрополитене, а также в качестве водителей грузовых автомобилей в технологическом процессе на шахтах, разрезах, в рудниках или рудных карьерах - мужчины и женщины;

в текстильной промышленности на работах с повышенной интенсивностью и тяжестью – женщины и пр.

Лица, которым пенсия назначается ранее общеустановленного пенсионного возраста по социальным мотивам и состоянию здоровья:

женщина, родившая пять и более детей и воспитавшая их до 8 лет;

женщина, родившая двух и более детей, при наличии необходимого страхового стажа и стажа работы на Крайнем Севере или в приравненных районах;

один из родителей инвалида с детства, воспитавший его до 8 лет, мужчины и женщины;

опекун инвалида с детства, воспитавший его до 8 лет, - мужчины и женщины и пр.

Лица, которым пенсия назначается ранее общеустановленного пенсионного возраста в связи с радиационными или техногенными катастрофами, включая катастрофу на Чернобыльской АЭС, катастрофу на химическом предприятии «Маяк», аварии на производственном объединении «Маяк» и сбросы радиоактивных отходов в реку Теча, а также в связи с радиационным воздействием вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне - мужчины и женщины.

Кто относится к предпенсионерам?

Несколько слов о том, кого считать предпенсионерами? В соответствии с Законом №350-ФЗ для сохранения и соблюдения прав граждан в законодательство РФ вводится понятие «предпенсионный» возраст.

Важно! Право на большинство предпенсионных льгот возникает за 5 лет до нового пенсионного возраста с учетом переходного периода, то есть, начиная с 51 года для женщин и 56 лет для мужчин в 2018 году.

С 2019 года и далее правом на льготы пользуются женщины 1968 года рождения и старше и мужчины 1963 года рождения и старше.

Следует отметить, что рассчитывать предпенсионный возраст работника по дате рождения человека некорректно. Ведь если работник имеет различного рода пенсионные льготы, то он и раньше достигнет статуса «предпенсионера». То есть предпенсионером работник может стать раньше 55 лет (для женщин) либо 60 лет (для мужчин).

Для таких граждан сохраняются льготы и меры социальной поддержки, ранее предоставляемые по достижении пенсионного возраста: бесплатные лекарства и проезд на транспорте, скидка на оплату капитального ремонта и других жилищно-коммунальных услуг, освобождение от имущественного и земельного налогов и прочие.

С 2019 года для предпенсионеров также вводятся новые льготы, связанные с ежегодной диспансеризацией, а также дополнительные гарантии трудовой занятости.

В отношении работодателей предусматривается административная и уголовная ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста или отказ в приеме их на работу по причине возраста. За работодателем также закрепляется обязанность ежегодно предоставлять работникам предпенсионного возраста два дня на бесплатную диспансеризацию с сохранением заработной платы.

Особенности работы с пенсионерами и работниками предпенсионного возраста

Работник-пенсионер имеет право:

оформить пенсию и продолжать работать;

уволиться по собственному желанию (в связи с выходом на пенсию) (п.3 ч.1 ст.77, ч. 3 ст. 80 ТК РФ).

Ограничение человека в трудовых правах и свободах из-за возраста запрещено (ч.2 ст.3 ТК РФ).

То есть работодатель не может увольнять по своей инициативе по старости как работников предпенсионного возраста, так и работающих пенсионеров.

Вместе с тем, таких работников легко можно уволить по общепринятым основаниям, которые предусмотрены трудовым законодательством.

На работника-пенсионера продолжают распространяться все трудовые права и обязанности, предусмотренные в законодательстве (ч.2 ст.9 ТК РФ). Какое-либо ограничение его в трудовых правах в связи с достижением пенсионного возраста является дискриминацией (ч.2 ст.3 ТК РФ).

Как уже было отмечено, раз в год предпенсионерам работодатель должен предоставить два дня для диспансеризации с сохранением среднего заработка (ч.2 ст.185.1 ТК РФ).

Поэтому работодателям нужно выяснить, у кого из его работников есть статус предпенсионера.

Важно! Пенсионный фонд России запустил новый сервис информирования, через который предоставляются сведения о работниках, достигших предпенсионного возраста. Эти данные используются работодателями для предоставления соответствующих льгот.

Предпенсионеру не нужно получать документ, подтверждающий право на льготы, - достаточно просто подать заявление в ведомство, предоставляющее льготу, где уже будет вся необходимая информация.

Для того чтобы воспользоваться льготой, достаточно просто подать заявление в налоговый орган, специалисты которого самостоятельно сделают запрос в ПФР для подтверждения предпенсионного статуса заявителя.

В личном кабинете на официальном сайте ПФР работает электронный сервис, позволяющий заказать справку об отнесении работника к категории граждан предпенсионного возраста.

Сами работники могут получить справку о статусе предпенсионера по единой форме. ПФР утвердил регламент, по которому должен выдавать документ с 14 июля 2019 г. (постановление Правления ПФР от 04.04.2019 г. №206п). Запрос на выдачу справки можно подать лично в отделении ПФР либо на портале государственных услуг. В первом случае ПФР выдает справку в течение трех дней, а при электронном обращении – в этот же день.