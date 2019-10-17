Как распознать сотрудников, которые работают на ваших конкурентов

Глядя на сосредоточенные лица погруженных в работу коллег, можете ли вы с уверенностью сказать, что ни один из них не шпионит в пользу конкурентов, не “крадет” ваши профессиональные секреты? А ведь некоторые из сотрудников, наверняка, имеют доступ к самым уязвимым местам вашего бизнеса.

Невнимание к подобным вещам сегодня может обернуться высокой ценой завтра, вплоть до потери репутации и банкротства.

Немного истории

Говорят, что начальник отдела ЦРУ, в котором работал теперь уже знаменитый на весь мир и ныне живущий в России Сноуден, обратил внимание, что тот в конце дня копирует на флешку какие-то материалы с рабочего компьютера.

На прямой вопрос начальника: “что тот делает?”, Сноуден, так же прямо ответил: “Ворую секретные материалы”. И посмотрел на начальника своими честными карими глазами. Оба посмеялись и разошлись. Последствия известны.

А ведь прояви начальник Сноудена больше бдительности, его подчиненный давно находился бы уже в другом месте. И без таких громких последствий для “конторы”.

Масштаб ущерба

Кто-то скажет, что сравнивать шпиона и сотрудника, который работает на конкурентов компании не совсем корректно, но, на самом деле, разница лишь в масштабах ущерба, который может нанести подобный “крот”.

В мире бизнеса вопрос успеха очень часто определяют детали: скорость выхода продукта на рынок, его грамотная маркетинговая “упаковка”, уникальные “фишки” или формула, которые отстраивают этот продукт от конкурентов. Как, например, знаменитый секрет состава Кока-колы. Кстати, его в свое время выкрал, ушедший к конкурентам сотрудник.

Что делать?

Как определить такого сотрудника, как “вывести его из игры”, до того, как он успеет нанести ущерб компании? Увы, знаменитого заклинания: “Шпион выйди вон” здесь явно не достаточно.

Однако, существуют признаки, по которым можно с большой долей вероятности сказать, что в компании поселился “крот”.

Признак 1. Интересы за пределами непосредственных рабочих обязанностей

Само по себе, это не является чем-то предосудительным, особенно, если сотрудник занимает руководящую позицию и/или только недавно устроился в компанию и пытается разобраться, что к чему, какие у компании достижения, проблемы, каковы взаимоотношения между отделами и конкретными сотрудниками? В общем, вся внутренняя “кухня”.

Для вопросов, обычно, выбирается неформальная обстановка: обеды, корпоративы, банальные перекуры. “Рюмка чая”, доверительный, ни к чему не обязывающий разговор. Как говорится, с кем этого не бывало.

Помните, героя знаменитого фильма Эльдара Рязанова “Служебный роман” Самохвалова, который собрал всех своих будущих коллег на вечеринку к себе домой. Танцуя с бывшей возлюбленной и новоиспеченной коллегой, он как бы невзначай задавал ей вопросы по поводу каждого из присутствующих гостей.

Нормальный сотрудник, как правило, со временем, все больше “погружаясь” в информационное поле компании, задает все меньше подобных вопросов. В отличие от “крота”. Если ничего подобного не происходит: “живое” любопытство так и остается “живым” - это повод насторожиться и повнимательнее понаблюдать за новым коллегой.

Признак 2. Устройство на работу сразу же после увольнения из конкурирующей компании

Профессионал, который еще вчера успешно работал на конкурента, а сегодня уже горит желанием трудиться у вас - по крайней мере, повод задуматься: а каковы истинные мотивах такой переменчивости? Не “засланный” ли это “казачок”? История бизнеса знает немало примеров такого коварства со стороны конкурентов.

Конечно, такой переменчивый сотрудник может рассказать рекрутеру вполне убедительную “легенду”, а ценность приобретаемого специалиста нивелировать все возможные риски. Но все же сам факт такого быстрого перехода должен насторожить грамотного руководителя. И чем выше позиция, чем больше “рецептов” внутренней “кухни” может узнать новичок, тем осторожнее должен быть наниматель.

Признак 3. Закрытый для коллег или “человек в футляре”

Зачастую “шпион” не планирует долго задерживаться в компании, в том числе, чтобы избежать риск “раскрытия”. Главная задача - выяснить “военную тайну” конкурента и тут же уволиться вместе с ней. Как правило, поведение сотрудника-временщика характеризуется следующими признаками:

● не стремится к налаживанию контактов с коллегами;

● рассказывает о себе слишком дозированно или совсем не рассказывает;

● несмотря на свою холодность и отстраненность стремится посещать все неформальные мероприятия компании;

● на корпоративах всегда держит себя “в форме”, но любит пообщаться на рабочие темы с коллегами, особенно с теми, кто находится в приподнятом настроении.

Признак 4. Чересчур хочет понравится

Однако не все “шпионы-временщики” используют тактику “человека-в-футляре”. Возможна и другая манера поведения: “свой в доску” или “душа нараспашку”. Такие, наоборот, изо-всех сил стремятся стать в новом коллективе своими. Деньги в долг, помощь с переездом, бесплатные билеты в театр. Новый коллега всегда безотказен, всегда рад помочь.

Особенно такая тактика работает с противоположным полом: красивая одинокая дама в мужском коллективе или “потенциальный жених “ в женском. Очаровали, обаяли, выведали профсекреты, состояние дел в компании и через пару месяцев “растворились” в пространстве и времени. Словно их и не было вовсе.

Только спустя некоторое время, вроде бы ни с того ни с сего, нагрянула вдруг с проверкой налоговая или конкурент выбросил на рынок аналогичный продукт, но только значительно раньше и по заведомо демпинговой цене.

Признак 5. Допоздна засиживается на работе

Главный враг любого “крота” - свидетели. Особенно, в моменты, когда он работает с документами компании. Лучшее время для такой работы - раннее утро и конец рабочего дня. Частные ранние приходы, так и задержи на работе нового сотрудника - повод насторожиться. Кстати, такой любовью к уединениям на рабочем месте “грешил” Сноуден.

Когда друг оказался вдруг

Однако, не всегда угрозу для безопасности компании представляют специально “засланные казачки”. Шпионом может стать и прежде лояльный сотрудник. Обошли с повышением, не подняли обещанную зарплату, лишили премии, просто не оценили. И вот еще вчера преданный сотрудник готов переметнуться к конкурентам.

Достаточно, вспомнить историю с Кока-колой, когда обиженный на руководство сотрудник “слил” формулу знаменитого напитка конкурентам из Пепси. Правда, те проявили благородство и не воспользовались “подарком” перебежчика. Но факт остается фактом: бывший сотрудник может быть опаснее шпиона.

В бизнесе мелочей не бывает

Даже один успешный шпион может свести на нет все преимущества компании, оставить ее позади конкурентов, со всеми вытекающими последствиями. Поэтому так важно при найме на работу нового сотрудника, при его “вливании” в коллектив, обращать внимание на такие вроде бы незначительные детали.

Смотрите подробности о действиях в подобных ситуация в нашем видео, подготовленным ведущим менеджером по подбору персонала "РосКо - Консалтинг и аудит" Ольгой Мукусий.

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