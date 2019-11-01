Что открыть лучше: ИП или ООО?

Как вы судно назовете, так оно и поплывет”- пелось в одной известной песенке. Перефразируя ее можно сказать, что от того, какую форму собственности выберет начинающий предприниматель, зависит удобство ведения его бизнеса, решение спорных и форс-мажорных ситуаций.

Самые распространенные - это ИП (Индивидуальный предприниматель) и ООО (Общество с ограниченной ответственностью). У каждой из этих двух форм есть отличия, а также свои плюсы и минусы. Остановимся на них поподробнее. Но вначале о главном.

Главное отличие

Основная разница между ИП и ООО - правовой статус. ИП - физлицо, которое зарегистрировалось в качестве предпринимателя, ООО - самостоятельное юрлицо со всеми вытекающими из этого статуса преференциями, обязанностями и последствиями, а также отдельным имуществом.

Чем это грозит?

У ИП отдельного имущества нет и в случае банкротства отвечает всем, что нажито “непосильным трудом”, как говорил незабвенный стоматолог Шпак из известной комедии.

В случае ООО не все так однозначно. А именно, при банкротстве есть шанс сохранить личное имущество, если арбитражному суду будут представлены доказательства, что организаторы действовали в интересах своей организации. Если доказательства признаны судом убедительными, то учредители рискуют только уставным капиталом (минимальная сумма 10 тыс. руб.). В противном случае их ждет субсидиарная ответственность: рассчитаться по долгам придется всем.

Что из личного забрать не могут?

В обоих случаях существует так называемый “предел изъятия”.

Так не вправе лишить ни ИП ни участников ООО:

единственного жилья,

предметов обычного домашнего обихода,

вещей индивидуального пользования (кроме украшений и предметов роскоши)

продуктов питания и денег (не менее прожиточного минимума)

иных, необходимые для жизни вещей.

Другие отличия

Если будущий предприниматель - “один в поле воин”, ему подойдет ИП, если компания друзей хочет открыть свой бизнес - нужно регистрировать ООО. Друзей при этом может быть до полусотни. Более того, у ООО должен быть директор, даже если учредитель только один. В этом случае также заключается трудовой договор и оговаривается зарплата.

Договорная работа

ИП при регистрации не требуется ни устав, ни уставной капитал. Нет нужды в печати и расчетном счете. Достаточно лишь подать заявление в налоговую и уплатить госпошлину. Однако все вышеперечисленное потребуется для регистрации ООО. Минимальная сумма уставного капитала 10 тыс. рублей. ....

Cмотрите об этом материал, подготовленный Управляющим партнером компании "РосКо - Консалтинг и аудит" Алена Талаш.

﻿