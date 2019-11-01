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ГК «РосКо — Консалтинг и аудит»

Что открыть лучше: ИП или ООО?

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Как вы судно назовете, так оно и поплывет”- пелось в одной известной песенке. Перефразируя ее можно сказать, что от того, какую форму собственности выберет начинающий предприниматель, зависит удобство ведения его бизнеса, решение спорных и форс-мажорных ситуаций. 

Самые распространенные - это ИП (Индивидуальный предприниматель) и ООО (Общество с ограниченной ответственностью). У каждой из этих двух форм есть отличия, а также свои плюсы и минусы. Остановимся на них поподробнее. Но вначале о главном.

Главное отличие

Основная разница между ИП и ООО - правовой статус. ИП - физлицо, которое зарегистрировалось в качестве предпринимателя, ООО - самостоятельное юрлицо со всеми вытекающими из этого статуса преференциями, обязанностями и последствиями, а также отдельным имуществом.

Чем это грозит? 

У ИП отдельного имущества нет и в случае банкротства отвечает всем, что нажито “непосильным трудом”, как говорил незабвенный стоматолог Шпак из известной комедии.

В случае ООО не все так однозначно. А именно, при банкротстве есть шанс сохранить личное имущество, если арбитражному суду будут представлены доказательства, что организаторы действовали в интересах своей организации. Если доказательства признаны судом убедительными, то учредители рискуют только уставным капиталом (минимальная сумма 10 тыс. руб.). В противном случае их ждет субсидиарная ответственность: рассчитаться по долгам придется всем.

Что из личного забрать не могут? 

В обоих случаях существует так называемый “предел изъятия”. 

Так не вправе лишить ни ИП ни участников ООО:

  • единственного жилья,
  • предметов обычного домашнего обихода,
  • вещей индивидуального пользования (кроме украшений и предметов роскоши)
  • продуктов питания и денег (не менее прожиточного минимума)
  • иных, необходимые для жизни вещей.

Другие отличия 

Если будущий предприниматель - “один в поле воин”, ему подойдет ИП, если компания друзей хочет открыть свой бизнес - нужно регистрировать ООО. Друзей при этом может быть до полусотни. Более того, у ООО должен быть директор, даже если учредитель только один. В этом случае также заключается трудовой договор и оговаривается зарплата.

Договорная работа

ИП при регистрации не требуется ни устав, ни уставной капитал. Нет нужды в печати и расчетном счете. Достаточно лишь подать заявление в налоговую и уплатить госпошлину. Однако все вышеперечисленное потребуется для регистрации ООО. Минимальная сумма уставного капитала 10 тыс. рублей. ....

Cмотрите об этом материал, подготовленный Управляющим партнером компании "РосКо - Консалтинг и аудит" Алена Талаш.

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ГК «РосКо — Консалтинг и аудит»

ГК «РосКо — Консалтинг и аудит» образована в 2004 году. Являемся членом Московской ТПП, Палаты Налоговых консультантов, СРО «Российский союз аудиторов» и НП «Партнерство РОО».

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