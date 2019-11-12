Рассмотрение дел в арбитражном суде в упрощенном порядке

Что представляет собой упрощенное производство? В чем преимущество рассмотрения споров в упрощенном производстве? В каких случаях можно применить данный порядок?

Процедура упрощенного судопроизводства в арбитражном процессе введена с 1 сентября 2002 года. «Упрощенка» (не путать со специальным режимом налогообложения!) дает возможность участникам процесса не тратить время на судебные заседания, сэкономить деньги на услугах юриста, представляющих интересы в суде. Да и суду не нужно затрачивать время на многочасовые судебные слушания (особенно когда одна из сторон затягивает судебный процесс), ускоряются сроки рассмотрения дела. Поэтому статистика показывает неуклонный рост рассмотрения споров по «упрощенке».

Посмотрите наше видео о преимуществах упрощенного производства в арбитражном суде:

Какие дела можно рассмотреть по «упрощенке»?

Рассмотрение дела в порядке упрощенного производства регламентировано главой 29 АПК РФ. Однако не все споры можно разрешить по «упрощенке». В АПК РФ перечень дел, рассматриваемых по «упрощенке», группируется по сумме иска и по видам дел (т.е. независимо от суммы требований).

Перечень дел, рассматриваемых в порядке «упрощенке», определен в ст.227 АПК РФ.

Так, требования, по которым установлен лимит, подлежат рассмотрению по «упрощенке» в одном из следующих случаев:

1) по иску о взыскании денег, если цена иска не превышает определенную величину;

С 1 октября 2019 г. увеличен предельный размер иска для «упрощенки» — с 500 тыс. до 800 тыс. рублей для компаний и с 250 тыс. до 400 тыс. рублей для ИП (ст.6 пп.40 Федерального закона от 28.11.2018 г. № 451-ФЗ, далее по тексту — Закон № 451-ФЗ).

Пленум ВС РФ разъяснил как применять «переходный» период. Так, если указанная в иске о взыскании денежных средств цена иска составляет для компаний от 500 тыс. до 800 тыс. рублей, а для ИП от 250 тыс. до 400 тыс. рублей и иск был подан до 1 октября 2019 г., то арбитражный суд продолжает рассмотрение дела в общем порядке (абз.2 п.10 Постановления от 09.07.2019 г. № 26 «О некоторых вопросах применения ГПК РФ, АПК РФ, КАС РФ в связи с введением в действие Закона № 451-ФЗ»).

Важно! Под денежными средствами, которые подлежат взысканию в порядке «упрощенки», понимаются суммы основного долга, а также начисленные на основании федерального закона или договора суммы процентов и неустоек (штрафа, пени), общая сумма которых не должна превышать 800 тыс. рублей для компаний и 400 тыс. рублей для ИП (п.5 Постановления Пленума ВС РФ от 18.04.2017 г. № 10 «О некоторых вопросах применения судами положений ГПК РФ и АПК РФ об упрощенном производстве», далее по тексту — Постановление № 10).

2) при оспаривании ненормативных правовых актов, решений органов, должностных лиц, если:

в акте, решении содержится требование об уплате денежных средств или предусмотрено взыскание денежных средств либо обращение взыскания на иное имущество заявителя;

акты, решения оспариваются заявителем в части требования об уплате денежных средств или взыскания денежных средств либо обращения взыскания на иное имущество заявителя;

оспариваемая сумма не превышает 100 тыс. рублей;

3) привлечения к административной ответственности, если установлено наказание в виде предупреждения или административного штрафа не более 100 тыс. рублей;

4) оспаривания решений административных органов о привлечении к административной ответственности, если назначено наказание в виде предупреждения или административного штрафа не более 100 тыс. рублей;

5) взыскания обязательных платежей и санкций (например, в ФНС РФ, во внебюджетные фонды), если общий размер подлежащей взысканию денежной суммы не превышает 200 тыс. рублей (за исключением дел, рассматриваемых в порядке приказного производства).

По «упрощенке» независимо от цены иска рассматриваются дела:

1) по искам, основанным на представленных истцом документах, устанавливающих денежные обязательства ответчика, которые ответчиком признаются, но не исполняются, и (или) на документах, подтверждающих задолженность по договору. Например, просрочка за оплату поставленного товара, при этом покупатель не оспаривает само обязательство, имеются акты сверки и иные документы, подтверждающие долг (Постановление Девятого ААС от 25.07.2019 г. №А40-41316/2019);

2) по требованиям, основанным на совершенном нотариусом протесте векселя в неплатеже, неакцепте и недатировании акцепта (за исключением дел, рассматриваемых в порядке приказного производства);

3) по ходатайству истца (при согласии ответчика) или по инициативе суда (при согласии сторон) могут быть рассмотрены также иные дела (за исключением дел, которые в принципе не могут быть рассмотрены по «упрощенке»).

Важно! При принятии искового заявления (заявления) к производству суд решает вопрос о том, относится ли дело к категориям дел, указанным в ч.1 и 2 ст.227 АПК РФ. Если по формальным признакам дело относится к этим категориям дел, то оно должно быть рассмотрено в порядке упрощенного производства. Согласие сторон на рассмотрение данного дела в таком порядке не требуется (п.18 Постановления № 10).

Зачастую ответчик не согласен с рассмотрением дела в порядке «упрощенки» и, соответственно, с вердиктом суда.

Например, в одном из споров по поводу ненадлежащего исполнения обязанности по оплате отпущенной электрической энергии в срок, компания-ответчик обратилась с жалобой по поводу неправомерного рассмотрения дела по «упрощенке». Как считал ответчик, в силу ч.3 ст.135 АПК РФ, он не давал своего согласия на рассмотрение дела в порядке упрощенного судопроизводства.

Суды двух инстанций не установили оснований, предусмотренных ч.5 ст.227 АПК РФ, для рассмотрения дела по общим правилам искового производства. А возражения стороны относительно рассмотрения дела в порядке упрощенного производства и несогласие ответчика с иском не являются основаниями для рассмотрения дела по общим правилам.

Как отметили судьи, ссылка ответчика на нарушение судом ч.3 ст. 135 АПК РФ несостоятельна, поскольку данная часть регламентирует ситуацию, при которой в ходе подготовки к рассмотрению дела в общем порядке истец заявляет ходатайство о рассмотрении дела в порядке упрощенного производства, а ответчик представляет свое согласие на это.

Однако в рассматриваемом случае дело с самого начала было назначено к рассмотрению в порядке «упрощенки» в силу требований ст.227 АПК РФ, поэтому ч.3 ст.135 АПК РФ не подлежит применению (Постановление АС Волго-Вятского округа от 15.08.2018 г. №А11-11630/2017).

Когда нельзя применять «упрощенку»?

Нельзя рассматривать по «упрощенке» дела (п.4 и п.5 ст.227 АПК РФ):

рассмотрение которых может привести к разглашению государственной тайны;

по которым необходимо выяснить дополнительные обстоятельства или исследовать дополнительные доказательства, назначить экспертизу или заслушать свидетельские показания;

Например, в одном из споров судьи пришли к выводу, что рассмотрение дела в порядке упрощенного судопроизводства не позволит установить обстоятельства дела, способные повлиять на принимаемое решение.

То есть без выяснения всех обстоятельств спорных правоотношений сторон, представления сторонами дополнительных доказательств, проверить правильность расчета исковых требований и правомерность исковых требований невозможно, в связи с чем рассмотрение спора по «упрощенке» не способствовало полному и всестороннему рассмотрению дела (Постановление Тринадцатого ААС от 23.09.2019 г. №А56-164832/2018);

заявленное требование связано с иными требованиями, в том числе к другим лицам, или судебным актом, принятым по данному делу, могут быть нарушены права и законные интересы других лиц;

об оспаривании решений и действий (бездействия) должностного лица службы судебных приставов, дела, относящиеся к подсудности Суда по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции;

о несостоятельности (банкротстве);

по корпоративным спорам;

о защите прав и законных интересов группы лиц;

связанные с обращением взыскания на средства бюджетов.

В каком порядке рассматриваются дела по «упрощенке»?

Необходимые документы в суд можно подать как на «бумаге», так и электронно, то есть через Картотеку арбитражных дел. «Упрощенные» дела рассматриваются судьей единолично. Впоследствии «упрощенное» решение выкладывается также в системе «Картотека арбитражных дел» на сайте соответствующего арбитражного суда в виде резолютивной части решения. Мотивированное решение суда можно получить по запросу (путем подачи заявления) в течении 5 дней с момента подачи заявления (п.2 ст.229 АПК РФ).

Решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в срок, не превышающий 15 дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда — со дня принятия решения в полном объеме (п.4 ст.229 АПК РФ).