Экспертная оценка качества медицинской помощи в гражданском процессе

Ни для кого не секрет, что гражданский процесс по вопросам качества медицинской помощи невозможен без участия специалиста с профессиональными познаниями в области медицины. В связи с этим, как у участников гражданского процесса, так и у суда возникает необходимость, получить профессиональную оценку качества медицинской помощи.

Заключение такого специалиста по вопросу качества медицинской помощи в свою очередь станет одним из доказательств по делу.

Подробности в материале, подготовленном юристом компании "РосКо - Консалтинг и аудит" Кириллом Богоявленским, а также в тексте далее.

Процессуальное законодательство различает таких участников гражданского судопроизводства как специалист и эксперт.

- специалист.

Специалист – лицо, обладающее специальными знаниями. Специалист привлекается к участию в деле в порядке, установленном законом. Он оказывает содействие в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, применении технических средств в исследовании материалов дела, для постановки вопросов эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию.

Специалист дает суду консультацию в устной или письменной форме, исходя из профессиональных знаний, без проведения специальных исследований, назначаемых на основании определения суда. Консультация специалиста в письменной форме, оглашается в судебном заседании и приобщается к делу. Консультации и пояснения специалиста в устной форме, заносятся в протокол судебного заседания (статья 188 Гражданского процессуального кодекса РФ).

Профессиональный опыт специалиста/специалистов в различных областях медицины не должен быть ниже профессионального опыта медицинских работников, действия которых оспариваются в суде (по уровню образования, стажу работы, категории, ученой степени, количеству проведенных исследований, операций и пр.).

- эксперт.

Эксперт – это лицо, обладающее специальными знаниями и назначенное в порядке, установленном законом, для производства судебной экспертизы.

Эксперт занимает штатную должность эксперта в государственном бюро судебно – медицинской экспертизы, и проводит исследование в порядке своих должностных обязанностей. Закон устанавливает квалификационные требования к эксперту. Экспертом может быть гражданин Российской Федерации, имеющий высшее профессиональное образование, прошедший подготовку и аттестацию по соответствующей специальности с учетом квалификационных требований (пункт 8 Приказа Минздравсоцразвития РФ от 12.05.2010 № 346н «Об утверждении Порядка организации и производства судебно-медицинских экспертиз в государственных судебно-экспертных учреждениях Российской Федерации»).

Существенное значение для дела имеет принцип независимости эксперта. Эксперт по закону не может находиться в какой-либо зависимости от органа или лица, назначивших судебную экспертизу, сторон и других лиц, заинтересованных в исходе дела (статья 7 Федерального закона от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»).

При этом, как эксперт, так и специалист не может участвовать в рассмотрении дела, если он находился либо находится в служебной или иной зависимости от кого-либо из лиц, участвующих в деле, их представителей (часть 1 статьи 18 Гражданского процессуального кодекса РФ).

Как показывает правоприменительная практика, участие специалиста в области медицины на стороне истца, просто необходимо. Без такого специалиста практически невозможно грамотно сформулировать основание иска и тактику участия в судебном процессе, грамотно поставить вопросы, как ответчику (медицинской организации), так и эксперту государственного бюро судебно – медицинской экспертизы в случае, если такая экспертиза будет назначаться по делу.

Существует практика, когда истец до подачи иска в суд обращается к специалисту или группе специалистов в различных областях медицины для получения соответствующего заключение по вопросу предмета иска. Такие отношения оформляются возмездным гражданско – правовым договором. В ходе подготовки заключения исследуются копии медицинской документации, может проводиться осмотр пациента. На выводах, которые сделаны в таком заключении, готовится иск. Заключение, подготовленное такими специалистами, после подачи иска в суд приобщается к материалам дела.

Между тем, как показывает правоприменительная практика судов общей юрисдикции, суд, при наличии письменного заключения специалиста/группы специалистов, или консультации специалиста/специалистов, подготовленной в рамках гражданского процесса, для принятия обоснованного объективного решения по делу, все же назначает судебно – медицинскую экспертизу в государственное судебно – экспертное учреждение.

Такая экспертиза назначается в подавляющем большинстве случаев по рассматриваемой категории споров, и суд, принимая решение по делу, учитывает заключение эксперта государственного бюро судебно – медицинской экспертизы.

Такая необходимость обусловлена тем, что эксперт государственного судебно – экспертного учреждения предупреждается судом или руководителем судебно-экспертного учреждения об ответственности, предусмотренной Уголовным кодексом РФ, за дачу заведомо ложного заключения (часть 2 статьи 80 Гражданского процессуального кодекса РФ). Специалисты, которые участвуют в подготовке письменного заключения по вопросу качества медицинской помощи на основании возмездных договорных отношений с истцом, такой подписки не дают. Они могут быть лицами, заинтересованными в исходе дела.

Кроме того, специалист, который привлекается к участию в рассмотрении дела, в судебном заседании для дачи пояснений или письменной/устной консультации не проводит специальных исследований. Это прямо сказано в Гражданском процессуальном кодексе РФ.

Между тем, при решении вопроса об оценке качества медицинской помощи нередко требуются именно специальные исследования, а также комплексная или комиссионная оценка качества медицинской помощи, поскольку в процессе оказания медицинской помощи первоначально участвуют медики различных специализаций. Экспертиза государственным судебно – экспертным учреждением проводится на основании оригиналов медицинской документации, для проведения экспертизы из медицинской организации изымаются микропрепараты, рентгеновские снимки, диски МРТ и пр.

Немаловажно и то, что эксперты предупреждаются об ответственности за дачу заведомо ложного заключения и дают соответствующую подписку. Об этом сказано выше.

Справка: комплексная экспертиза / комиссионная экспертиза.

Комплексная экспертиза назначается судом, если установление обстоятельств по делу требует одновременного проведения исследований с использованием различных областей знания или с использованием различных научных направлений в пределах одной области знания. Комплексная экспертиза поручается нескольким экспертам (статья 82 Гражданского процессуального кодекса РФ).

Комиссионная экспертиза назначается судом для установления обстоятельств двумя или более экспертами в одной области знания. Эксперты совещаются между собой и, придя к общему выводу, формулируют его и подписывают заключение (статья 83 Гражданского процессуального кодекса РФ).

Поэтому, как показывает правоприменительная практика судов общей юрисдикции, допустимым доказательством в гражданском процессе по медицинским вопросам является заключение судебно – медицинской экспертизы, которое выполнено экспертами государственного бюро судебно – медицинской экспертизы.

Однако, не нужно считать, что данное заключение является обязательным для суда.

В системе доказательств заключение эксперта государственного бюро судебно – медицинской экспертизы будет оцениваться судом наряду с другими доказательствами по делу, такими как: заключение/консультация специалиста/специалистов, аудио-, видео-записи, показания свидетелей, вещественные доказательства и пр. Это обусловлено требованиями Гражданского процессуального кодекса РФ: никакие доказательства для суда не имеют заранее установленной силы. Суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности (пункты 2, 3 статьи 67 Гражданского процессуального кодекса РФ).

Судебно – медицинская экспертиза может проводиться:

- однократно;

- повторно;

- дополнительно.

Закон не ограничивает количество возможных повторных и дополнительных судебно – медицинских экспертиз по одному гражданскому делу.

В статье 87 Гражданского процессуального кодекса РФ, в статье 20 Федерального закона от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» содержатся условия назначения повторной и дополнительной судебно – медицинской экспертизы.

Производство повторной судебно – медицинской экспертизы назначается:

- в связи с возникшими у суда, судьи сомнениями в правильности или обоснованности ранее данного заключения по тем же вопросам;

- в связи с наличием противоречий в заключениях нескольких экспертов.

Дополнительную экспертизу суд может назначить в случаях недостаточной ясности или неполноты заключения эксперта. Проведение экспертизы в таком случае поручается тому же или другому эксперту.

Постановление суда о назначении повторной или дополнительной судебно – медицинской экспертизы должно быть мотивированным. В определении суда о назначении дополнительной или повторной экспертизы должны быть изложены мотивы несогласия суда с ранее данным заключением эксперта или экспертов.

Стороны, а также другие лица, участвующие в деле, имеют право просить суд назначить проведение экспертизы в конкретном государственном судебно-экспертном учреждении.

В таком случае ходатайство может содержать обоснование выбора конкретного судебно – экспертного учреждения. Согласие судебно – экспертного учреждения на проведение экспертизы подтверждается, как правило, соответствующим гарантийным письмом за подписью руководителя. Такое гарантийное письмо увеличивает шансы на то, что проведение экспертизы будет поручено тому судебно – экспертному учреждению, которое предлагает сторона по делу.

Право окончательного выбора судебно – экспертного учреждения принадлежит суду.

Перечень вопросов для судебно – медицинской экспертизы также является предметом обсуждения в судебном заседании.

Каждая из сторон вправе представить суду свой перечень вопросов. Окончательный перечень вопросов формулируется судом и отражается в постановлении о назначении судебно – медицинской экспертизы. Отклонение предложенных сторонами вопросов суд обязан мотивировать.

Стороны имеют право знакомиться с определением суда о назначении экспертизы и с вопросами, которые в нем сформулированы для экспертов.

На время проведения экспертизы производство по делу может быть приостановлено.

Для проведения судебно – медицинской экспертизы со стороны медицинской организации, действия которой оспариваются, как правило, передаются следующие необходимые для установления истины по делу документы и материалы:

оригинал медицинской карты стационарного больного;

оригинал медицинской карты пациента, получающего медицинскую помощь в амбулаторных условиях;

рентгеновские снимки;

микропрепараты;

тканевые образцы в парафиновых блоках;

копия протокола патологоанатомического вскрытия.

Истец по делу вправе предложить для передачи экспертам другие дополнительные документы и материалы.

После вступления решения суда по делу в законную силу письменные и вещественные доказательства, имеющиеся в деле, возвращаются по просьбе лиц, представивших эти доказательства. До вступления решения суда в законную силу письменные доказательства могут быть возвращены, если суд найдет это возможным.

При уклонении от представления экспертам необходимых материалов и документов для исследования, если по обстоятельствам дела без них невозможно провести экспертизу, суд в зависимости от того, какая сторона уклоняется от экспертизы, а также какое для нее она имеет значение, вправе признать факт, для выяснения которого экспертиза была назначена, установленным или опровергнутым.

Кроме медицинской документации, медицинских препаратов в качестве доказательства могут передаваться любые другие документы и материалы, которые, по мнению сторон, имеют значение для дела.

По завершении судебно – медицинской экспертизы эксперт дает заключение в письменной форме.

Заключение эксперта должно содержать подробное описание проведенного исследования, сделанные в результате его выводы и ответы на поставленные судом вопросы. В случае, если эксперт при проведении экспертизы установит имеющие значение для рассмотрения и разрешения дела обстоятельства, по поводу которых ему не были поставлены вопросы, он вправе включить выводы об этих обстоятельствах в свое заключение.