Признание договора недействительным. Юридическая консультация от RosCo

В каких случаях договор может быть признан недействительным? Какие последствия возникают в случае признания договора недействительным?

Недействительность договора приводит к невозможности его исполнения. А перечень оснований для признания договора недействительным содержится в параграфе 2 главы 9 ГК РФ и ст.431.1 ГК РФ.

Признание договора недействительным: основания

При наличии оснований признания сделки недействительной, ее можно оспорить. Некоторые сделки признаются ничтожными (то есть являются недействительными с момента их совершения) и не требуют судебного оспаривания.

Так, нормами гражданского законодательства выделены следующие условия для признания сделок недействительными:

нарушены требования закона или иного правового акта (договоры, заключенные против публичных интересов либо прав и охраняемых законом интересов третьих лиц, признаются оспоримыми) ( п.2 ст.168 ГК РФ );

); договор заключен с целью, заведомо противной основам правопорядка или нравственности ( ст.169 ГК РФ );

); договор совершен лишь для вида, без намерения создать соответствующие правовые последствия ( п.1 ст.170 ГК РФ );

); договор совершен с целью прикрыть другую сделку, в том числе сделку на иных условиях ( п.2 ст.170 ГК РФ );

); договор заключен гражданином, признанным недееспособным вследствие психического расстройства ( ст.171 ГК РФ );

); договор заключен несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет (малолетним) ( ст.172 ГК РФ );

); договор заключен в противоречии с целями деятельности, которые сформулированы в его учредительных документах ( ст.173 ГК РФ );

); договор заключен без согласия третьего лица, органа юридического лица или государственного органа либо органа местного самоуправления ( ст.173.1 ГК РФ );

); превышения полномочий на совершение сделки ( ст.174 ГК РФ );

); договор, совершенный с нарушением запрета или ограничения распоряжения имуществом, вытекающих из закона, в частности, из законодательства о несостоятельности (банкротстве), договор, совершенный с нарушением запрета на распоряжение имуществом должника, наложенного в судебном или ином установленном законом порядке в пользу его кредитора или иного управомоченного лица ( ст.174.1 ГК РФ );

); договор, совершенный несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет без согласия его родителей, усыновителей или попечителя, в случаях, когда такое согласие требуется ( ст.175 ГК РФ );

); договор по распоряжению имуществом, совершенный без согласия попечителя гражданином, ограниченным судом в дееспособности ( ст.176 ГК РФ );

); договор, совершенный гражданином, хотя и дееспособным, но находившимся в момент ее совершения в таком состоянии, когда он не был способен понимать значение своих действий или руководить ими ( ст.177 ГК РФ );

); договор, совершенный под влиянием заблуждения, может быть признан судом недействительным по иску стороны, действовавшей под влиянием заблуждения, если заблуждение было настолько существенным, что эта сторона, не совершила бы сделку, если бы знала о действительном положении дел ( ст.178 ГК РФ );

); договор, совершенный под влиянием насилия или угрозы, обмана, а также вынуждено заключенный на крайне невыгодных условиях вследствие стечения тяжелых обстоятельств (ст.179 ГК РФ).

Досудебное урегулирование споров

Для того, чтобы оспорить заключение договора на кабальных условиях, необходимо доказать совокупность всех обстоятельств, предусмотренных п.3 ст.179 ГК РФ. Для обоснования невыгодных условий в суде нужно привести доказательства, что условия договора не соответствуют интересам компании и существенно отличаются от условий аналогичных договоров (Определение ВС РФ от 16.11.2016 г. № 305-ЭС16-9313).

Например, основаниями признания кредитного договора недействительным являются:

несоблюдение письменной формы (ст. 820 ГК РФ);

нарушение требования закона или иного правового акта;

недееспособность либо ограничение в дееспособности заемщика (например, кредитный договор заключен заемщиком, признанным недееспособным вследствие психического расстройства либо малолетним);

иные основания (например, кредитный договор заключен под влиянием обмана заемщика).

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Смотрите материал, подготовленный юрисконсультом «РосКо — Консалтинг и аудит» Валерия Иванова.