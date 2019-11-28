Бессрочный вид на жительство. Что изменилось в получении ВНЖ?

Что такое вид на жительство? На какой срок выдается он выдается? Что нового с 1 ноября 2019 года?

Порядок получения вида на жительство в России регулируется Федеральным Законом «О правовом положении иностранных граждан в РФ» № 115-ФЗ от 25.07.2002 г., а также Административным регламентом, утвержденным Приказом МВД России № 846 от 09.11.2017 г.

На какой срок выдается вид на жительство в России?

С 1 ноября 2019 г. ВНЖ выдается бессрочно. Исключения составляют иностранные высококвалифицированные специалисты (ВКС). Для ВКС и членов их семей ВНЖ выдается на срок действия их разрешения на работу с возможностью неоднократного продления.

Упрощенный порядок предполагает не процедуру продления документа, а только подтверждение факта дальнейшего проживания на территории РФ.

Теперь такое уведомление должно подаваться ежегодно в ОВД лично либо можно предоставить уведомление в электронной форме.

Раз в пять лет (по истечении каждого пятого года, как указано в законе) иностранец обязан предоставлять его при непосредственном посещении ОВД лично. Непредставление уведомления два года подряд приводит к аннулированию ВНЖ (п.5 ст.8 Закона № 115-ФЗ).

Как получить ВНЖ В России?

По общему правилу, иностранец обязан прожить в России не менее года на основании разрешения на временное проживание (п.2 ст.8 Закона № 115-ФЗ).

Но для некоторых категорий граждан есть льготы. То есть они могут оформить вид на жительство, не имея разрешения на временное проживание.

Перечень лиц, которые могут получить ВНЖ без РВП

С 1 ноября 2019 г. расширен перечень иностранцев, которым выдается ВНЖ без РВП:

иностранцы, которые родились на территории РСФСР и имели гражданство СССР;