Как получить ВНЖ? Как оформить вид на жительство в России?

Обозначим основные шаги, если вы хотите получить вид на жительство в России.

Шаг 1. Подготовка заявления и необходимых документов

Формы заявлений и образцы их заполнения размещены на информационных стендах территориальных подразделений МВД России, а также на Едином портале государственных услуг и сайтах МВД России (п.1 Положения, утв. Указом Президента РФ от 21.12.2016 г. № 699).

Заполнив заявление, необходимо собрать необходимые документы.

По общему правилу, к заявлению прикладывается:

4 фотографии;

Нотариально заверенный перевод всех страниц документа, удостоверяющего личность;

документ, подтверждающий наличие законного источника средств к существованию;

Такими документами могут быть: справка о доходах физического лица, справка с места работы, справка о наличии банковского вклада с указанием номера счета и суммы вклада, иной документ, подтверждающий получение доходов.

документ, подтверждающий владение русским языком, знание истории России и основ законодательства РФ;

документы, подтверждающие отсутствие заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, а также сертификат об отсутствии у заявителя ВИЧ-инфекции;

квитанция об уплате госпошлины в размере 5 000 рублей.

Важно! При наличии возможности обращения с заявлением и уплаты госпошлины через порталы государственных услуг и иные порталы, госпошлина будет рассчитываться с коэффициентом 0,7.

Шаг 2. Подача заявления и документов

Заявление и необходимый пакет документов подаются в территориальное подразделение МВД России.

Заявление в территориальный орган МВД РФ может быть предоставлено как лично, так и в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг.

Заявление подается не позднее чем за 4 месяцев до истечения срока разрешения на временное проживание.

Но не ранее, чем через восемь месяцев первого года пребывания в РФ, если вид на жительство получается на основании РВП.

Шаг 3. Проверка документов и выдача (либо отказ) уведомления о принятом решении

По общему правилу с 1 ноября 2019 года заявление на выдачу ВНЖ будет рассматриваться в течение четырех месяцев (до 1 ноября 2019 г. — в течение шести месяцев).

Для отдельных категорий граждан, остались более сокращенные сроки рассмотрения, например, для ВКС — 3 месяца.

Шаг 4. Получение вида на жительство

В течение рабочего дня, следующего за днем принятия решения, иностранцу направят уведомление о принятом решении. Если решение положительное, в нем будут указаны номер и дата принятого решения. В случае отрицательного решения в уведомлении приводятся основания отказа в выдаче вида на жительство.

Вид на жительство выдается на бланке установленной формы.

За получением ВНЖ иностранец должен лично обратиться в уполномоченный орган по адресу, указанному в уведомлении о положительном решении по заявлению.