Какие документы нужны для РВП?

Для всех заграничных граждан, имеющих свою целью жить и работать в нашей стране, получение разрешения на временное проживание (РВП) — обязательно. РВП представляет из себя штамп, проставляемый в паспорт.

Cмотрите об этом материал, подготовленный Управляющим партнером компании «РосКо — Консалтинг и аудит» Аленой Талаш.

В каждом конкретном случае набор бумаг будет несколько отличаться.

Однако, некоторые требования общие. В частности, к фотокарточкам и по оплате госпошлины.

Требования к фотографии

Помимо размера (35×45 мм) и количества (2 экз.) фотокарточка должна быть в анфас, четкая. Желательно на матовой бумаге. 60% фотокарточки должно приходиться на лицо (без очков, с непокрытой головой).

Исключения: религиозные убеждения и постоянное ношение очков (можно фотографироваться с покрытой головой, но при полностью открытом лице, а очки без тонировки)

Стоимость оформления

Перед подачей заявления на РВП необходимо оплатить госпошлину — 1600 рублей.

Также, если исключить ряд нюансов, то стандартный набор бумаг будет выглядеть так:

— документы на РВП без квоты;

— документы на РВП по квоте.

Подача на РВП без квоты

На получение вне квоты имеют право лица, способные документально подтвердить:

— факт рождения в РФ, в том числе и в период существования Союза ССР (при наличии гражд-ва последнего);

— свою недееспособность при наличии дееспособных детей-россиян,

— наличие недееспособного родителя-россиянина;

— наличие несовершеннолетнего ребенка-россиянина;

— наличие совершеннолетнего ребенка-россиянина, признанного недееспособным;

— факт заключения брака с россиянином;

— факт службы в российских вооруженных силах;

— факт участия в программе переселения соотечественников.

Кроме того, это право имеют лица, инвестирующие в экономику РФ (при соответствии определенной финансовой планке);

Заявитель предоставляет:

заявление в двух экз-х; две недавние фотокарточки (35×45 мм); паспорт; справку об отсутствии судимости с нотариально заверенным переводом (для визовых иностранцев); документы о прохождении специальной медкомиссии; документы о сдаче экзаменов на знание русского языка, истории и законодательства РФ; миграционную карту с отметкой о въезде в РФ; уведомление о постановке на миграционный учет; квитанцию об оплате госпошлины.

Плюс документ, подтверждающий право на получение РВП вне квоты. Например, брачное свидет-во или военный контракт.

Важный нюанс: мужчинам после 60, женщинам после 65, детям до 14 лет и участникам программы по переселению соотечественников сдавать экзамены на знание русского, истории и законов не требуется.

Подача документов на РВП по квоте

Квота — ежегодно определяемое правительством количество РВП, которое может быть выдано. Для каждого региона РФ она своя. Так для Москвы выделяется порядка 2000 разрешений.

Итак, стандартный пакет включает:

заявление в двух экз-х; две недавних фотографии (35×45 мм); паспорт; справку об отсутствии судимости с нотариально заверенным переводом (для визовых иностранцев); документы, подтверждающие прохождение специальной медкомиссии; документы о сдаче экзаменов на знание русского языка, истории и законодательства РФ миграционную карту с отметкой о въезде в РФ; уведомление о постановке на миграционный учет;

Пакет документов для детей до 18 лет

На несовершеннолетних детей предоставляется схожий набор документов, за исключением документов на знание русского, истории и законов. Они не требуются. Также до 14 лет не требуется справка об отсутствии судимости. Если нет паспорта, предоставляется лишь оригинал свидетельства о рождении.

От детей старше 14 лет требуется нотариально заверенное согласие на проживание в РФ и справка об отсутствии судимости из страны прибытия.

Особенности оформления документов

Все документы не на русском языке подлежат обязательному переводу. Перевод заверяется нотариально.

Однако, как уже упоминалось, при формировании набора документов необходимо учитывать особенности каждого конкретного случая. Здесь приводятся только общие рекомендации и данные.

Куда подавать документы на РВП?

Подать документы можно либо в местное ГУВМ МВД, либо Многофункциональный центр. Подавать документы заявитель должен лично. Причем подавать можно одновременно на себя, детей и опекаемых лиц, признанных недееспособными (частично или полностью).

Важный нюанс: если у родных фамилии отличаются от фамилии основного заявителя, необходимо предоставить подтверждение родственных связей (например, свид-во о рождении).

Когда подавать?

Так как для сбора некоторых бумаг (например, медицины и справки из полиции) требуется время, рекомендуется начинать их сбор и подготовку заранее. Минимально за 30 рабочих дней.

Тем, кто подает документы по квоте, также необходимо учитывать, что количество квот уменьшается к концу года. Поэтому более ранняя подача заявления дает более высокие шансы на получение РВП. Особенно в регионах, где количество квот изначально невелико. Рекомендуется подавать документы сразу после Новогодних праздников.

Обращайтесь к специалистам

Чтобы подать документы на РВП без хлопот, мы рекомендуем обращать пристальное внимание на все его этапы. Идеальный вариант — помощь квалифицированного специалиста.

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