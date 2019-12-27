Как получить разрешение на временное проживание в России?

Для того, чтобы легально жить и работать в России, в частности в Москве и Московской области, иностранец должен получить документ, дающий на это право. Этот документ называется «Разрешение на временное проживание» или сокращенно РВП.

Для каждого субъекта РФ выдается свое РВП. Иными словами, иностранец, получивший разрешение на проживание в Москве, не может работать в Московской области и наоборот.

Что из себя представляет?

РВП — это штамп в паспорте иностранного гражданина, который подтверждает его право на проживание на территории РФ.

Что дает иностранцу получение РВП?

Помимо возможности легально проживать на территории РФ и работать, иностранный гражданин получает следующие возможности и права:

— свободно въезжать и выезжать из РФ;

— заниматься легальной трудовой деятельностью без получения патента или разрешения на работу;

— зарегистрировать свой бизнес или получить статус индивидуального предпринимателя (ИП);

— получать бесплатную медицинскую помощь и посещать медицинские учреждения по месту проживания.

Какие существуют ограничения для получившего РВП?

Однако, помимо прав, есть и ограничения, связанные с этим статусом. Их всего два.

Как уже указывалось выше, работать можно лишь в том регионе РФ, на которое было выдано РВП.

Покидать пределы РФ можно лишь не более чем на 6 месяцев. В противном случае, РВП может быть аннулировано. Причем учитывается только непрерывное отсутствие. Случаи выезда на более короткие сроки никак не суммируются.

Сколько действует РВП?

Разрешение на временное проживание выдается только на три года. Причем без возможности продления. После истечения срока действия РВП иностранный гражданин должен либо оформить вид на жительство, либо обратиться с прошением о предоставлении гражданства РФ.

Как регламентируется выдача РВП?

Выдача РВП регламентируется федеральным законом (ФЗ № 115), который определяет порядок квотирования, а также место и порядок получения разрешения.

Каков порядок квотирования?

Cмотрите об этом материал, подготовленный Управляющим партнером компании «РосКо — Консалтинг и аудит» Аленой Талаш.