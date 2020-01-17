Исковая давность. Как взыскать долги своевременно?

Невозврат долгов был, есть и будет.

Причины могут быть разнообразными — от реальных экономических сложностей до сознательного уклонения от исполнения своих обязанностей.

Дебиторская задолженность

Дебиторскую задолженность принято разделять на нормальную — т.е. ту, по которой еще не пришла пора платить, и просроченную.

Последняя подразделяется на:

сомнительную — т.е. не погашенную в оговоренный срок и, которая к тому же, не имеет никакого обеспечения;

безнадежную, коей является и задолженность, нереальная к взысканию. Это может быть вызвано разными причинами, например, ликвидацией должника, его банкротством, или когда срок исковой давности истек).

Сегодня мы подробно остановимся на сроках исковой давности.

Исковая давность

Исковая давность — это тот период времени, в течение которого кредитор имеет право подать заявление о нарушенных правах.

Общий срок исковой давности по взысканию долга — три года, которые отсчитываются со дня, когда пострадавшая сторона выяснила, что права нарушены. Важно, что для некоторых требований законом установлен специальный срок исковой давности, укрощенный или удлиненный по сравнению с общим.

Хотя срок исковой давности дается достаточно длительным, учтите, его нельзя «выпускать» из вида. 3 года протекают быстро, а то, что время — понятие растяжимое, нагляднее всего проявляется именно в процессе взыскания долгов. При грамотном подходе (и юристе) должник способен усыпить бдительность кредитора до такой степени, что эти три года просто-напросто истекут.

Внимание: сроки давности по взысканию задолженности, пропущенные юридическим лицом, а также гражданином — Индивидуальным предпринимателем, не восстанавливается, и причины пропуска никакого значения не имеют.

Пропуск срока

Если же кредитор, пропустив срок, все-таки отправляется в суд, то есть лишь малая надежда на то, что должник не обратит внимания на истекший срок давности. Чаще всего Ответчик быстро выявляет факт истечения срока исковой давности, делает соответствующее заявление суду, который отказывает в иске (поскольку основание для отказа налицо).

Однако не будьте обмануты, и не пропустите существенно важные обстоятельства, которые могут изменить ситуацию в вашу пользу. Так, Законодательством четко предусмотрено несколько случаев, когда сроки исковой давности приостанавливаются.

Срок может быть приостановлен, например, если партнеры ведут переговоры, прибегают к медиации, посредникам. Приостановка «включается» на период, прямо предусмотренный соответствующим нормативным актом о медиации, а если срок не определен, то он «замораживается» на полгода, считая со дня начала процедуры.

Срок исковой давности приостанавливается, если: ....

Смотрите материал, подготовленный ведущим юрисконсультом «РосКо — Консалтинг и аудит» Еленой Потураевой.