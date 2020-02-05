Кто такой финансовый управляющий при банкротстве

Когда происходит банкротство физических лиц, финансовый управляющий — ключевой участник данного процесса. Физлицо вправе выбрать его заранее, еще до обращения с заявлением в суд. Сведения об управляющих можно получить на bankrot.fedresurs.ru., а выбрать через соответствующее арбитражное СРО или Росреестр. Выбранную кандидатуру утверждает арбитражный суд.

Требования к финуправляющему

Управляющий по банкротству должен иметь российское гражданство и быть членом одного из СРО.

Для членства в данной организации, финуправляющему необходимо: — наличие высшего образования;

— стаж руководящей работы как минимум год;

— в течение 2 лет пройти стажировку как помощник финуправляющего и быть аттестованным — по программе «Арбитражный управляющий (банкротство)»;

— не иметь судимости и дисквалификаций в своей профобласти.

Также ему в обязанность вменяется иметь действующий договор обязательного страхования своей ответственности, на случай причинения ущерба участникам процедуры.

Права и обязанности финуправляющего

Его полномочия определяются законом. При его нарушении, финуправляющий несет административную и иную ответственность.

Является ключевой фигурой процедуры банкротства, поскольку контролирует все финансовые инструменты, связанные с должником. Финуправляющий вправе запрашивать сведения о счетах последнего, замораживать их, а также контролировать иные денежные поступления. Со своей стороны, должник обязан сотрудничать со своим управляющим по всем связанным с процессом банкротства вопросам.

С целью взаимодействия с судом, финуправляющий предоставляет последнему отчеты о проделанной работе по утвержденной форме и ходатайствует о проведении тех или иных действий (обязательно обоснованных).

Главная задача финуправляющего — провести всесторонний аудит всего имущества должника с целью погашения задолженности перед кредиторами. Любая попытка сокрытия с его стороны может быть рассмотрено как мошенничество.

Кроме этого финуправляющий обязан:

— провести аудит финансового положения задолжавшего лица;

— выявить и обеспечить сохранность имущества последнего;

— немедленно сообщать об обнаруженных признаках фиктивного банкротства;

— составить список заимодавцев, организовывать и проводить их собрания, регулярно информировать их о ходе дела; согласовать с ними все моменты реструктуризации задолженности и т.д.;

— ходатайствовать перед судом о начале продажи имущества должника.

Смотрите материал, подготовленный ведущим юрисконсультом «РосКо — Консалтинг и аудит» Еленой Потураевой.