Регистрация ООО с иностранным с капиталом

По оценке западных специалистов Россия становится все более привлекательной страной для инвестиций и ведения предпринимательской деятельности. Тем более, что российское законодательство не запрещает налоговым нерезидентам регистрировать здесь свои компании. Причем как физическим, так и юридическим лицам.

Важный нюанс: вне зависимости от того, кто выступает учредителем (россиянин или иностранец), деятельность любого общества с ограниченной ответственностью (ООО), осуществляется строго на территории РФ и в соответствии с ее законами. Т.е фактически компания будет считаться российской.

Для чего нужна регистрация и когда она не требуется?

Если деятельность иностранной фирмы на российской территории не превышает 30 календарных дней в год, регистрация в Федеральной налоговой службе (ФНС) РФ не требуется. В противном случае регистрация становится обязательной.

Какие варианты существования инофирмы возможны на территории РФ?

При осуществлении коммерческой деятельности в РФ для иностранных компаний возможны три основных варианта существования:

— дочерняя компания (ООО, АО);

— представительство;

— филиал.

Дочерняя компания (ООО, АО)

Создание иностранной компании в виде ООО допускается как одним участником (физлицом), так и несколькими (до 50 человек). При превышении указанного количества учредителей, компания должна быть преобразована в Акционерное общество (АО).

Важный нюанс: существенной особенность варианта с ООО — иностранная компания имеет приоритетное право выкупить долю, если один из соучредителей решает ее продать. При других вариантах регистрации, в том числе и АО, такого права у иностранной компании нет.

Регистрация АО — процедура изначально более сложная, чем регистрация ООО. Более того, согласно российскому законодательству, акции АО подлежат обязательной госрегистрации.

Представительство

В отличие от ООО и АО представительство не вправе заниматься коммерческой деятельностью. Цель его создания — защита интересов компании в России, налаживание деловых связей, развития бизнеса и т.п.

При том, что представительство не является юридическим лицом, законодательство РФ требует его регистрации. В частности, в налоговых органах. Также потребуется счет в банке.

Филиал

В отличие от представительства, филиалы или подразделения инофирм в РФ, могут заниматься отдельными участками коммерческой деятельности. При этом они также не считаются самостоятельными юрлицами. Перед регистрацией в ФНС филиал подлежит обязательной аккредитации в Торгово-промышленной палате ТПП.

Причем по временным затратам регистрация представительства или филиала сопоставима с регистрацией ООО.

Какой вариант предпочтительнее?

Наиболее популярным на сегодняшний день является вариант с регистрацией компании иностранным физическим или юридическим лицом в виде ООО. Причина — минимальное количество сложностей и обременений при осуществлении коммерческой деятельности.

Для того, чтобы пройти процедуру регистрации, учредителю-иностранцу потребуется подготовить следующую документацию:

— свидетельство об основании компании;

— персональные данные физлица (если учредитель физлицо);

— налоговые, банковские выписки и т.д.

Также потребуется российские данные компании (на русском языке): название, вид деятельности, адреса компании, структура управления и т.д.

С чего начать процедуру регистрации?

1. Вначале собирается пакет документов, необходимый для подачи в ФНС. Этот пакет, помимо вышеуказанных документов, включает:

— решение или протокол об учреждении ООО;

— устав компании в 2-х экземплярах;

— заявление по форме Р11001;

— гарантийное письмо;

— квитанция об уплате госпошлины.

2. Собранный пакет документов подается в отдел налоговой службы в соответствии с юридическим адресом ООО. Причем документы могут быть поданы либо лично одним из учредителей, либо через доверенное лицо, а также по почте.

3. Налоговая служба высылает учредителям уведомление о регистрации. Как правило весь процесс занимает около 3-х рабочих дней.

Какие моменты (сложности) следует учитывать при регистрации ООО?

При всей простоте и прозрачности процедуры регистрации, иностранному учредителю необходимо обратить внимание на ряд важных моментов, которые могут затруднить, а то и вовсе замедлить весь процесс. А именно:

Момент первый — зарубежному инвестору нельзя единолично открыть компанию: должен быть соучредитель — резидент РФ (кроме случая, когда иностранный инвестор — физлицо).

Момент второй — уставной капитал должен быть сформирован в течение четырех месяцев после регистрации компании. Также необходимо зарегистрировать два банковских счета (российский и валютный) и перечислить сумму эквивалентную 10 тыс. рублей. Причем должны быть официальные подтверждения всех трансферов.

Момент третий — документы иностранного учредителя необходимо легализовать в соответствии с российским законодательством.

При наличии соглашения между РФ и страной, гражданином, которой является учредитель, достаточно нотариальной верификации и перевода. Такое соглашение, например, действует между странами СНГ.

Для гражданина государства-члена Гаагской конвенции потребуется заверить документы апостилем на родине и предоставить их перевод, подтвержденный российским нотариусом.

Для граждан третьих стран (например, Китая), потребуется легализация документов в российском консульстве в их стране.

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