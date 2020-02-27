Когда можно потребовать начисление законных процентов

Что представляют собой законные проценты? Можно ли одновременно начислить проценты за просрочку исполнения денежного обязательства и законные проценты? Может ли кредитор требовать проценты за просрочку уплаты законных процентов?

Для начала определимся, что мы понимаем под законными процентами.

Законные проценты — это плата за пользование денежными средствами (ст.317.1 ГК РФ).

Например, в договоре поставки контрагент (поставщик) предоставил покупателю отсрочку оплаты товара.

В отличие от процентов за неисполнение или просрочку исполнения денежного обязательства (ст.395 ГК РФ), законные проценты не являются мерой ответственности за нарушение обязательства.

То есть суд не может уменьшить размер начисленных процентов, как в случае неустойки или процентов за просрочку исполнения денежного обязательства (п.76 постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 г. № 7).

При разрешении споров о взыскании процентов суд должен установить, является требование истца об уплате процентов требованием платы за пользование денежными средствами (ст.317.1 ГК РФ) либо требование заявлено о применении ответственности за неисполнение или просрочку исполнения денежного обязательства (ст.395 ГК РФ).При этом начисление с начала просрочки процентов по ст.395 ГК РФ не влияет на начисление процентов по ст.317.1 ГК РФ (п.53 постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 г. № 7).

Важно! Речь идет именно о денежных обязательствах. Нельзя требовать законные проценты по не денежным долгам (Постановление АС Западно-Сибирского округа от 25.06.2018 г. №А81-3880/2017). Например, обязательства по доставке груза (Постановление АС Западно-Сибирского округа от 27.04.2017 г. №А81-1315/2016).

В каком случае кредитор может требовать начисления законных процентов? Здесь важно учитывать дату заключения договора.

Так, до 01 августа 2016 г. начисление процентов (ст.317.1 ГК РФ), могло быть исключено законом или договором, а с 01 августа 2016 г., напротив, необходимым условием для начисления процентов на сумму денежного обязательства за период пользования денежными средствами является наличие соответствующего положения в законе или условия в заключенном сторонами договоре. То есть, начиная с 1 августа 2016 г. законные проценты можно начислить, если это прописано в договоре или предусмотрено законом (п.4 ст.1, п.2 ст.7 Федерального закона от 03.07.2016 г. № 315-ФЗ).

Например, если сторонами не установили возможность начисления процентов на сумму денежного обязательства за период пользования денежными средствами, то у судов отсутствуют правовые основания для взыскания процентов по ст.317.1 ГК РФ (Постановление АС Московского округа от 29.03.2018 г. №А40-91060/2017).В случаях, когда покупатель своевременно не оплачивает товар, переданный по договору купли-продажи (например, поставленные через присоединенную сеть электрическую и тепловую энергию, газ, нефть, нефтепродукты, воду, другие товары) и иное не предусмотрено ГК РФ или договором купли-продажи, на просроченную сумму подлежат уплате проценты в соответствии со ст.395 ГК РФ со дня, когда по договору товар должен был быть оплачен, до дня оплаты товара покупателем (п.54 постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 г. № 7)...

У многих возникает вопрос, А можно ли взыскать за один и тот же период суммы неустойки и процентов, начисленных в соответствии со ст. 317.1 ГК РФ?

Смотрите материал, подготовленный юрисконсультом «РосКо — Консалтинг и аудит» Валерием Ивановым.