Подготовка и подача иска в суд. Куда обратиться для разрешения судебного спора

Конфликты, связанные с нарушением сторонами финансовых и договорных обязательств часто встречаются в практике бизнеса. Если при взыскании задолженности не удалось решить вопрос мирно, дело необходимо передавать в судебные инстанции.

Разберемся, что следует учитывать истцу при подготовке и подаче иска в суд, и куда обратиться для разрешения судебного спора?

Многие неподготовленные люди считают, что судебный спор это легко выполняемое действие, а весь вопрос разрешает суд. Часто слышим: «да что там делать, иск написал и все», однако, это не соответствует истине. Судебный спор — это явление сложное и многоступенчатое, в котором только одной из начальных, закладывающих основу всей дальнейшей лестницы ступенек является подготовка претензии, а после и искового заявления.

Важным этапом в любой подготовке является изучение первичных документов, и выбор стратегии ведения дела.

После того, как вы определились с вашим решением обратиться в суд, направьте вашему контрагенту претензию, если того требует закон. Более подробно с порядком составления и отправки претензии вы можете ознакомиться в нашем видео.

После соблюдения досудебного порядка, определитемь с судом, в который вы должны подать исковое заявление. Если иное не было оговорено сторонами при заключении договора, судебный спор между предпринимателями будет рассматривать арбитражный суд, к подведомственности которого относится юридический адрес Ответчика.

Перед тем, как подать исковое заявление, нужно уплатить госпошлину, размер которой напрямую зависит от размера искового требования, определенного в статье 333.21 НК РФ. Оригинал квитанции прикладывается к исковому заявлению. Если вы осуществляли оплате платежным поручением через банк, получите в банке заверенное круглой синей печатью банка платежное поручение с отметкой об исполнении платежа в бюджет.

После окончания подготовительных действий, можно переходить к составлению иска. Требования к нему установлены в статье 125 Арбитражного процессуального кодекса.

Иск составляется в письменной форме и должен содержать:

• наименование арбитражного суда, в который подается исковое заявление;

• сведения об истце, его место нахождения, если истец — гражданин, дата и место его рождения, место работы или дата и место его государственной регистрации в качестве ИП, номера телефонов, адреса электронной почты;

• сведения об ответчике, его место нахождения, ИНН и ОГРН. Если Ответчик — гражданин, те же сведения что и в отношении истца, а также один из государственных идентификаторов физического лица ( СНИЛС, ИНН, серия и номер паспорта, ОГРНИП и т.д.);

• иск должен содержать требования истца к ответчику со ссылкой на законы и иные нормативные правовые акты, а при предъявлении иска к нескольким ответчикам — требования к каждому из них, а также перечисление обстоятельств, на которых основаны исковые требования, и подтверждающие эти обстоятельства доказательства;

• цена иска, если иск подлежит оценке;

• расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы;

• сведения о соблюдении истцом претензионного или иного досудебного порядка;

• сведения о предпринятых сторонами мерах, направленных на примирение, если они предпринимались,

сведения о мерах, принятых арбитражным судом по обеспечению имущественных интересов до предъявления иска;

• перечень прилагаемых документов.

Узнай больше в материале, подготовленном ведущим юрисконсультом «РосКо — Консалтинг и аудит» Еленой Потураевой.