Процедура проведения очередного (годового) собрания ООО (1 часть)

Что нужно учесть при проведении очередного (годового) собрания участников? В какие сроки должно быть проведено собрание? Что нужно сделать для созыва и подготовки годового собрания участников? Какие вопросы включаются в повестку дня годового собрания участников?

Общее собрание участников ООО — высший орган управления Обществом с определенной компетенцией. Общее собрание участников Общества может быть очередным или внеочередным, а также в ряде случаев может проводиться путем заочного голосования (без совместного присутствия участников, в т.ч. голосования с помощью электронных или иных технических средств согласно абз.2 п.1 ст.160 ГК РФ).

Очередное собрание созывается исполнительным органом (директором) и проводится в срок, установленный в уставе. Внеочередное собрание может созываться в случаях предусмотренных уставом, а также в любых случаях, если его проведения требуют интересы общества или участников.

В соответствии с требованиями законодательства проведение годового общего собрания участников — обязательная процедура, которая, на первый взгляд, несложная.

Однако она включает различного рода формальности, нарушение которых может привести к значительным штрафам. Нарушение требований законодательства о порядке подготовки и проведения общего собрания участников влечет за собой меры административной ответственности, предусмотренные ст.15.23.1 КоАП РФ.

Подготовка и созыв очередного общего собрания учредителей (участников) ООО производится в порядке, установленном Федеральным законом от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ (далее по тексту — Закон № 14-ФЗ), и с учетом общих требований ст.67.1 ГК РФ.

В целом процедуру проведения годового общего собрания участников можно условно разделить на несколько этапов:

-уведомление о проведении общего собрания ООО;

-подготовка и созыв очередного общего собрания учредителей (участников) ООО;

-проведение очередного общего собрания учредителей (участников) ООО;

-документальное оформление решений общего собрания учредителей (участников) ООО.

В какие сроки должно быть проведено собрание?

Очередное общее собрание участников должно проводиться в сроки, установленные уставом. При этом оно не может проводиться реже, чем один раз в год, для утверждения годовых результатов деятельности Общества.

Важно! Годовое собрание проводится не ранее чем через два месяца, и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года (ст.34 Закона № 14-ФЗ). То есть ежегодное очередное собрание должно быть проведено в срок до 30 апреля текущего года.

Кем созывается общее собрание учредителей (участников)?

Очередное общее собрание учредителей (участников) созывается:

-исполнительным органом ООО (абз.1 ст.34 Закона № 14-ФЗ);

-советом директоров (наблюдательным советом), если он создан в ООО и к его компетенции уставом отнесено решение вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников Общества (пп.10 п.2.1 ст.32 Закона № 14-ФЗ, п.3.1.3 Пособия из письма Федеральной нотариальной палаты от 01.09.2014 г. № 2405/03-16-3).

Что нужно сделать для созыва и подготовки годового собрания участников?

Прежде всего, нужно уведомить об общем собрании каждого учредителя (участника) Общества не позднее чем за 30 дней до предполагаемой даты проведения очередного общего собрания учредителей (участников) Общества (либо в меньший срок, если это предусмотрено уставом ООО).

Уведомления направляются заказными письмами по адресам, указанным в списке учредителей (участников) Общества, или иным способом, предусмотренным в уставе (п.1, 4 ст.36 Закона № 14-ФЗ).

Уведомление должно содержать следующую информацию:

-о времени и месте проведения общего собрания;

-о предлагаемой повестке дня (пп.6 п.2 ст.33, абз.2 ст.34, абз.1 п.2 ст.36 Закона № 14-ФЗ).

Какую информацию необходимо предоставить участникам?

Вместе с уведомлением учредителям (участникам) Общества направляется следующая информация:

-годовой отчет ООО;

-заключения ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов;

-сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, совет директоров (наблюдательный совет) и ревизионную комиссию (ревизоры) Общества;

-проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава ООО в новой редакции;

-проекты внутренних документов Общества;

-иная информация (материалы), предусмотренная уставом ООО.

В уставе может быть предусмотрен иной порядок ознакомления учредителей (участников) с указанными выше материалами и информацией.

Кроме того, Общество должно обеспечить учредителям (участникам) возможность ознакомления с этими материалами и информацией в помещении исполнительного органа ООО в течение 30 дней до проведения общего собрания, если более короткий срок не предусмотрен уставом.

По требованию учредителя (участника) ему должны быть предоставлены копии указанных документов (п.3, 4 ст. 36 Закона № 14-ФЗ).

Какие вопросы включаются в повестку дня годового собрания участников?

Очередное общее собрание учредителей (участников) Общества рассматривает вопросы, относящиеся к его компетенции.

Важно! Утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества является обязательным вопросом для решения на очередном общем собрании учредителей (участников).

Голосование по данному вопросу не может проводиться заочно (опросным путем), поэтому годовое общее собрание учредителей (участников) по всем вопросам повестки дня нужно проводить в форме совместного присутствия (абз.6 п.2 ст.65.3, п.4 ст.67.1 ГК РФ, пп.6 п.2 ст. 33, абз.2 п.1 ст.38 Закона № 14-ФЗ).

В повестку годового собрания участников могут включаться следующие вопросы (если иное не предусмотрено законодательством или уставом):

-рассмотрение приоритетных направлений бизнеса ООО, принципов образования и использования его имущества;

-утверждение устава ООО, внесение в него изменений и дополнений, принятие решения о применении (неприменении) типового устава;

-изменение размера уставного капитала и др.

Внесение изменений в устав в части не нотариального способа принятия решений

Требование о нотариальном удостоверении решений участников ООО направлено на то, чтобы исключить фальсификацию решения, принимаемого высшим органом управления Общества. Кроме того, законодательство не содержит исключения в отношении оформления решений единственного участника в части требования о его нотариальном удостоверении (п.3 Обзора судебной практики, утв. Президиумом ВС РФ от 25.12.2019 г., Определение ВС РФ от 30.12.2019 г. № 306-ЭС19-25147).

Решения единственного участника ООО лучше заверять нотариально. Это снизит риск подделки подобных документов в мошеннических целях (например, при рейдерском захвате ООО).

Важно! Как показывает практика, компании все чаще применяют альтернативный способ подтверждения подлинности решений единственного участника ООО (например, использование технических средств, позволяющих достоверно установить факт принятия решения).

Конкретный метод необходимо закрепить в Уставе ООО или нотариально удостоверенном решении единственного участника ООО (пп.3 п.3 ст.67.1 ГК РФ).