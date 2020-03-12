Как стать резидентом «Сколково» и сохранить свой статус

Для того чтобы стать резидентом «Сколково» и получать налоговые и иные преференции, необходимо получить статус участника проекта. Каждый проект оценивают от 5 до 7 профильных специалистов. Оценка проекта проводится по четырем критериям: научная обоснованность и технологическая реализуемость, команда, конкурентные преимущества, потенциал коммерциализации.

Как стать резидентом «Сколково»

Заявку на соискание статуса резидента Сколково может направить любое физическое либо юридическое лицо.

Резидентом Сколково может стать компания после успешного прохождения экспертизы проекта. Это может быть действующая компания, либо вновь созданная.

В основе проекта претендента должен быть продукт или технология, которые уже имеются у соискателя, либо идея, которая имеет потенциал коммерциализации.

Начиная с августа 2019 года, компания может быть зарегистрирована и работать в любом субъекте РФ, то есть, нет необходимости находиться на территории Сколково в г. Москве.

Важно! Статус резидента Сколково предоставляется на 10 лет со дня включения его в реестр участников проекта (ст.10 Закона № 244-ФЗ).

Компания утрачивает статус резидента по истечении десяти лет со дня включения юридического лица в реестр участников проекта.

Как мы уже писали, к будущим резидентам предъявляется главное требование — наличие передовой технологии (нового метода, способа или алгоритма), которая является основой проекта.

То есть проект претендента должен попасть в сферы деятельности, считающиеся перспективными и, следовательно, подходящими под понятие инновационных в рамках выбранной отрасли (5 Кластеров).

Процедура получения статуса участника «Сколково» довольно проста.

Претендент должен зарегистрироваться в личном кабинете портала sk.ru.

Далее на портале нужно заполнить онлайн-анкету.

Если участником является физическое лицо, то заявка может быть подана только на предварительную экспертизу, которая включает в себя полную экспертизу проекта, за исключением проверки соблюдения требований, предъявляемых к юридическому лицу.

Фонд «Сколково» оценивает поданную заявку на ее соответствие инновационным приоритетам Фонда.

Эксперты Фонда уже оценивают проект по существу:

-продукт (технология) обладает потенциальными конкурентными преимуществами перед мировыми аналогами;

-создаваемыи? продукт (технология) обладает существенным потенциалом коммерциализации как минимум на россии?ском, а в перспективе — на мировом рынке;

-проект теоретически реализуемыи? и не противоречащии? основополагающим научным принципам;

-команда проекта обладает необходимым опытом для успешнои? реализации проекта на россии?ском и/или международном уровне.

И далее выносится решение о получении статуса участника «Сколково».

Важно! Весь процесс от подачи заявки до присвоения статуса резидента Сколково длится примерно месяц.

Последствия утраты статуса участника проекта «Сколково»

Главная задача бизнесмена — не только получить, но и удержать статус участника проекта «Сколково».

Ведь налоговых и иных преференций легко можно лишиться в случае исключения компании из реестра участников проекта создания и обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково».

Компания утрачивает статус участника проекта по истечении десяти лет со дня ее включения в реестр участников проекта либо со дня досрочного исключения из реестра.

Важно! Решение о досрочном исключении компании из реестра участников проекта принимается в случаях (п.5 ст.10 Закона №ФЗ-244): -нарушения участником проекта правил проекта; -несоблюдение участником проекта требований Закона №ФЗ-244; -отказ участника проекта от участия в проекте.

Немало судебных споров разыгрывается в части того, можно ли считать деятельность участника «Сколково» исследовательской.

Например, компании присвоен статус участника проекта с основным регистрационным номером 1120913 с реализацией инновационного проекта «Разработка инновационного трехстворчатого биомеханического искусственного клапана сердца с использованием полимерного композитного материала».

Резидент «Сколково» сдавал недвижимое имущество в аренду. Полученные деньги от сдачи имущества в аренду использовались для осуществления финансирования производимой исследовательской деятельности.

Можно ли считать деятельность резидента исследовательской?

Исследованиями и разработками признается научная и (или) научно-техническая деятельность и экспериментальные разработки по определенным направлениям, указанным в ч.8 ст.10 Закона №ФЗ-244. И, соответственно, коммерциализацией является деятельность по вовлечению в экономический оборот результатов исследований и разработок.

А сдача компанией недвижимого имущества в аренду не является исследовательской деятельностью, поскольку не соответствует понятиям «исследования и разработки», «коммерциализации», предусмотренным Правилами осуществления исследовательской деятельности участниками проекта.

В результате суд признал правомерным решение об исключении компании из реестра участников проекта создания и обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково» (Постановление АС Московского округа от 09.07.2019 г. №А40-34174/2018).

Еще одну компанию досрочно исключили из реестра участников проекта «Сколково». Компания осуществляла перепродажу маяков, изготовленных третьим лицом, и услуги по доступу к спутниковой системе Iridium, а также оказывала посреднические услуги по организации семинаров, проведению маркетинговых исследований и т.п. в интересах третьего лица для продвижения реализации его продукции.

При этом маяки не являлись результатом исследований и разработок самой компании, а были разработаны, произведены третьим лицом (Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 02.10.2019 г. №А40-53135/2019).