Почему бизнесмены стремятся получить статус резидента «Сколково»?

Какие плюсы дает резидентство «Сколково»?

Прежде всего, присвоение статуса участника проекта «Сколково» дает бизнесмену самый благоприятный налоговый режим, возмещение таможенных платежей, возможность получения грантов, доступ к многочисленным сервисам, льготные условия привлечения к трудовой деятельности иностранцев.

1. Налоговые льготы для резидентов «Сколково»

У компаний-участников проекта «Сколково» самая низкая налоговая нагрузка.

Ведь компании, получившие статус участников проекта, при соблюдении определенных условий освобождаются от исполнения обязанностей плательщика по налогу на прибыль, НДС (кроме НДС, уплачиваемого при ввозе товаров в РФ), по налогу на имущество организаций, а также они вправе применять пониженные тарифы страховых взносов.

Вкратце обозначим основные условия налоговых поблажек.

1.1. Право на освобождение от НДС возникает с 1-го числа месяца, следующего за тем, в котором организация получила статус участника проекта «Сколково».

Чтобы воспользоваться правом на освобождение, в ИФНС по местонахождению компании нужно направить уведомление по определенной форме не позднее 20-го числа месяца, с которого компания применяет освобождение.

К уведомлению прикладывается всего два документа:

документ, подтверждающий статус участника проекта «Сколково» (по форме, приведенной в Законе № 244-ФЗ);

документ, подтверждающий объем выручки от реализации за календарный год, предшествующий году, в котором организация подает уведомление (например, отчет о финансовых результатах).

Участники проекта «Сколково» могут утратить право на освобождение в следующих случаях (п.2 ст. 145.1 НК РФ):

если утрачен статус участника проекта (например, со дня получения статуса участника проекта «Сколково» прошло уже 10 лет либо компания утратила такой статус до истечения 10 лет);

если в календарном году, в котором выручка участника проекта превысила 1 млрд рублей, он получил совокупную прибыль в сумме свыше 300 млн рублей.

Право на освобождение от НДС участник теряет с 1 января года, в котором прибыль превысила 300 млн рублей.

В этом случае сумма налога подлежит восстановлению и уплате в бюджет с взысканием с резидента пеней (п.2 ст.145.1 НК РФ).

При этом участники проекта «Сколково», которые применяют освобождение, вправе отказаться от этой льготы. Отказ от льготы в части НДС возможен с начала любого налогового периода. Для этого компания должна подать уведомление в произвольной форме в срок не позднее 1-го числа первого месяца квартала, с которого компания отказывается от освобождения.

1.2. Право на освобождение от уплаты налога на прибыль .

Компании в течение десяти лет со дня получения статуса участников проекта вправе использовать право на освобождение с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором получил статус участника.

Для этого нужно направить в ИФНС по местонахождению компании письменное уведомление об использовании права на освобождение по определенной форме не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем, с которого участник проекта начал использовать право на освобождение.

К уведомлению прикладывается всего два документа (такие же, как и для НДС-освобождения):

подтверждающие наличие статуса участника проекта;

отчет о финансовых результатах участника проекта.

Участники проекта «Сколково» могут утратить право на освобождение в следующих случаях (п.2 ст. 246.1 НК РФ):

если утрачен статус участника проекта;

если годовой объем выручки от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) превысит 1 млрд рублей.

При этом участники проекта «Сколково» также вправе добровольно отказаться от освобождения с начала нового налогового периода. Но, участник проекта, который отказался от освобождения, уже не вправе претендовать на повторное освобождение (п.5 ст.246.1 НК РФ).

Важно! То есть резидент «Сколково» в течение десяти лет со дня получения статуса участника проекта имеет право не платить налог на прибыль при соблюдении определенных условий, но право на освобождение необходимо подтвердить.

1.3. Право на освобождение от уплаты налога на имущество .

Резиденты Сколково освобождаются от налога на имущество организаций. Для подтверждения права на освобождение участник проекта обязан представить в ИФНС всего два документа (такие же, как и для освобождения от уплаты НДС и налога на прибыль — п.20 ст.381 НК РФ).

Участники проекта «Сколково» могут утратить право на освобождение от уплаты налога на имущество в тех же случаях, что и НДС.

Освобождения от уплаты налога на прибыль и НДС, а также освобождение от обложения налогом на имущество, предусмотренные для участников проекта, могут использовать только компании, применяющие общую систему налогообложения (письмо Минфина РФ от 01.11.2011 г. № 03-11-06/2/150).

1.4. Право на пониженные ставки страховых взносов .

Для резидентов Сколково установлены пониженные тарифы страховых взносов в размере 14,0% на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством — 0%, на обязательное медицинское страхование — 0% (пп.10 п.1, пп.4 п.2 ст.427 НК РФ).

Участники проекта «Сколково» также могут утратить право на применение пониженных тарифов страховых взносов в случае (п.9 ст.427 НК РФ):

если утрачен статус участника проекта;

если в календарном году, в котором выручка участника проекта превысила 1 млрд рублей, он получил совокупную прибыль в сумме свыше 300 млн рублей.

1.5. Компенсация таможенных платежей .

Для участников проекта «Сколково» предусмотрена возможность возмещения таможенных платежей (ввозной таможенной пошлины и НДС) управляющей компанией. Возмещение осуществляется путем уплаты таможенных платежей управляющей компанией при их таможенном декларировании при соблюдении ряда условий.

2. Получение грантов на финансирование проектов

Каждый участник проекта имеет право подать заявку на грант согласно установленной Фондом процедуре. Конечно, не каждая заявка удовлетворяется. По статистике самого Фонда, за все время существования Фонд выдал более 3 500 грантов на общую сумму 15 млрд рублей. Самый большой объем финансовой помощи получили проекты в области биологических и медицинских технологий: их доля в портфеле «Сколково» составляет 33%.

3. Иные льготы для участников проекта

Участникам проекта «Сколково» на льготных условиях оказываются услуги по оформлению прав на интеллектуальную собственность, услуги таможенного брокера, предоставляется в аренду исследовательское оборудование и офисы. Участники проекта получают доступ к многочисленным сервисам, в числе которых акселерационные программы и услуги центра сертификации и стандартизации. Резиденты Сколково могут принимать участие в профильных выставках, форумах, конференциях.

Также участники проекта имеют льготные условия привлечения к трудовой деятельности иностранных граждан:

компании не требуется получение разрешений на привлечение и использование иностранных работников;

приглашения на въезд и разрешения на работу выдаются без учета установленных квот (не только самим иностранным работникам, но и совершеннолетним членам семей высококвалифицированных специалистов).

Необходимый пакет документов оформляется специалистами Технопарка Сколково.