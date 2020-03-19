«Сколково»: какими видами деятельности может заниматься резидент

В 2020 году самому известному российскому фонду поддержки новых технологий и инноваций «Сколково» исполняется 10 лет. Какие блага дает бизнесмену статус резидента «Сколково»? Как стать резидентом инновационного центра?

Созданию инновационного центра «Сколково» мы обязаны Д.А. Медведеву, подписавшему Федеральный закон от 28.09.2020 г. №ФЗ-244 «Об инновационном центре «Сколково» (далее по тексту — Закон №ФЗ-244).

Для чего создан инновационный центр?

Проект создания инновационного центра реализуется Фондом «Сколково». Реализация проекта создания и обеспечения функционирования «Сколково» осуществляется в целях развития исследовательской деятельности и коммерциализации ее результатов.

То есть такой инновационный центр должен создать благоприятную среду для реализации новых идей как давно существующих компаний, так и начинающих бизнесменов («поддержка стартапов»).

В инновационный центр стремятся попасть и самые передовые крупные бизнесы: Сибур, ТМК, «Сбербанк», Boeing.

Проект «Сколково» реализуется не только на территории инновационного центра в Москве, но и по всей стране. Резидентами Фонда являются более 2 тысяч стартапов и 55% из них находятся за пределами Московского региона (по данным конференции участников «Сколково», которая прошла в Технопарке «Сколково» 29.01.2020 г.).

Какими видами деятельности должен заниматься резидент Сколково?

Участники проекта «Сколково» должны работать над созданием конкурентоспособных наукоемких разработок мирового уровня в приоритетных направлениях.

Исследовательская деятельность и коммерциализация ее результатов осуществляются в соответствии с правилами проекта, по приоритетам научно-технологического развития, определенным стратегией научно-технологического развития РФ (п.8 ст.10 Закона №ФЗ-244).

Важно! На сегодняшний день в рамках проекта «Сколково» созданы пять Кластеров, разрабатывающих инновационные проекты. Это кластеры информационных, биомедицинских, энергоэффективных, ядерных и космических технологий.

Итак, в инновационном фонде пять Кластеров и, соответственно, все проекты, претендующие на статус резидента «Сколково», так или иначе должны быть связаны с этими отраслями:

1. Информационные технологии (ИТ)

Команда Кластера развивает стратегические направления информационных технологий — от поисковых систем до облачных вычислений.

Сама же деятельность Кластера ИТ сосредоточена, в первую очередь, на развитии следующих стратегических направлений:

А) исследования и разработки для развития ИТ.

Сюда входят:

новые системы поиска, распознавания и обработки аудио, видео и графической информации,

развитие технологий коммуникации и навигации,

новые способы хранения, обработки, передачи и отображения информации,

разработка новых высокопроизводительных систем вычислений и хранения данных.

Б) приложения и новые технологии использования ИТ.

Сюда входят:

технологии цифровой безопасности,

мобильные, встроенные и носимые устройства, а также программное обеспечение и приложения для «Интернета Вещей»,

обработка и анализ больших массивов данных,

новые разработки в компьютерной графике и геймификации,

интеллектуальная робототехника и автономные транспортные средства,

облачные технологии и сервисы,

новые системы повышения эффективности производственных и бизнес систем.

2. Биомедицинские технологии (Биомед)

Команда Кластера поддерживают и развивают инновации в области биомедицинских технологий.

Деятельность Кластера Биомед сосредоточена на развитии следующих стратегических направлений:

А) медицинские технологии в области разработки оборудования, лекарственных средств.

Сюда входят:

создание материалов, устройств и изделий для изменения структуры, функции и для визуализации биологических тканей, органов и клеток,

создание лекарств/ терапевтических средств,

омиксные технологии и биоинформатика,

клеточная и тканевая терапия,

информационные технологии в медицине.

Б) биотехнологии в сельском хозяйстве и промышленности«.

Сюда входят:

генетика и селекция,

новые лекарства, пробиотики, кормовые компоненты, вакцины, средства защиты растений, агрохимикаты (удобрения),

цифровые технологии в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве и биотехнологиях,

технологии для хранения и переработки органического сырья, отходов, биоремедиации,

промышленная биотехнология,

пищевые технологии,

инженерные решения для сельского хозяйства, лесного хозяйства и биотехнологий,

косметика (например, создание высокотехнологичных косметических продуктов),

парафармацевтика.

3. Энергоэффективные технологии (Энерготех)

Команда Кластера поддерживают и развивают инновационные разработки, связанные с внедрением прорывных технологических решений в области производства и эффективного использования энергоресурсов и направленных на опережающее развитие новых отраслевых направлений. То есть речь идет о повышении эффективности нефтегазовой отрасли, электроэнергетики, сокращение энергопотребления в промышленности, на транспорте, в секторе ЖКХ.

Деятельность Кластера Энерготех сосредоточена на развитии:

технологий для электроэнергетики и транспорта,

технологий для нефтегазового сектора,

энергоэффективных технологий для промышленности,

городских технологий.

4. Ядерные технологии (Ядертех)

Команда Кластера поддерживают и развивают применения технологий, изначально вышедших из ядер­ной науки, и используемых, прежде всего, при создании и модификации новых материалов, в приборостроении и электронике, в ядерной медицине, в сельском хозяйстве, в проектировании и инжиниринге сложных технологических систем.

Деятельность Кластера Ядертех сосредоточена на развитии технологий:

использующих разработки ядерной науки,

применения излучения и электромагнитных полей,

создания, модификации и аттестации материалов,

проектирования, конструирования, моделирования и инжиниринга сложных технологических объектов и систем.

5. Космические технологии и телекоммуникации (Космос)

Команда Кластера занимаются космическими проектами и развитием телекоммуникационных технологий. То есть затрагивается множество сфер деятельности — от космического туризма до систем спутниковой навигации.

Деятельность Кластера Космос обеспечивает поиск, привлечение, отбор и поддержку малых инновационных компаний по пяти приоритетным направлениям деятельности:

космические технологии,

навигационные и геоинформационные продукты и услуги,

новые материалы и технологические решения для аэрокосмической промышленности,

авиационные технологии, включая беспилотные летательные аппараты,

технологии телекоммуникаций.

Таким образом, компания или физическое лицо вправе претендовать на статус участника проекта «Сколково», если будет заниматься сферами деятельности, считающимеся перспективными, то есть подходящими под понятие инновационных в рамках выбранной отрасли (так называемых 5 Кластеров).

Как мы видим, в каждой категории Кластеров есть перечень перспективных направлений.