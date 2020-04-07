Как закрыть компанию, имеющую долги перед бюджетом, контрагентами, сотрудниками

Какие существуют способы ликвидации ООО?

Существует несколько способов закрытия фирмы. В добровольном порядке это могут сделать сами собственники бизнеса, приняв стратегическое решение о прекращении деятельности.

Принудительная ликвидация фирмы производится без учета мнения участников организации.

Принудительная ликвидация может проходить в судебном порядке, то есть по иску уполномоченного лица, а также в рамках процедуры банкротства, во внесудебном порядке — по инициативе налогового органа.

Рассмотрим подробнее варианты принудительной ликвидации. По требованию государственных органов ООО с долгами может быть ликвидировано в принудительном порядке. Так, налоговая инспекция может провести данную процедуру как через суд, так и во внесудебном порядке.

Основаниями для принудительной ликвидации ООО с долгами в административном порядке могут являются:

— непредставление отчетности, предусмотренной законодательством РФ о налогах и сборах, в течение последних двенадцати месяцев, предшествующих моменту принятия налоговым органом решения о ликвидации;

— и неосуществление операций хотя бы по одному банковскому счету.

Порядок исключения юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц применяется также в случаях:

а) невозможности ликвидации юридического лица ввиду отсутствия средств на расходы, необходимые для его ликвидации, и невозможности возложить эти расходы на его учредителей;

б) наличия в ЕГРЮЛ сведений, в отношении которых внесена запись об их недостоверности, в течение более чем шести месяцев с момента внесения такой записи.

Основаниями для принудительной ликвидации в судебном порядке являются:

1. Допущенные грубые нарушения при государственной регистрации компании, если эти нарушения носят неустранимый характер;

2. В случае осуществления юридическим лицом деятельности без надлежащего разрешения (лицензии) либо при отсутствии обязательного членства в СРО;

3. В случае осуществления юридическим лицом деятельности, запрещенной законом, либо с нарушением Конституции Российской Федерации, либо с другими неоднократными или грубыми нарушениями закона или иных правовых актов;

4. В случае систематического осуществления общественной организацией, общественным движением, благотворительным и иным фондом, религиозной организацией деятельности, противоречащей уставным целям таких организаций;

5. По иску участника юридического лица в случае невозможности достижения целей, ради которых оно создано, в том числе в случае, если осуществление деятельности юридического лица становится невозможным или существенно затрудняется;

6. В иных случаях, предусмотренных законом.

Теперь рассмотрим варианты Добровольная ликвидация ООО с долгами. Общество может быть ликвидировано добровольно в порядке. В этом случае решение о прекращении деятельности принимают учредители, а не государственные органы.

Общий регламент предписывает прохождение ряда этапов, общая длительность которых составляет около 6 месяцев.

Обратите внимание!!! В ходе проведения добровольной ликвидации необходимо погасить все долги компании перед кредиторами и бюджетом, в противном случае ликвидация юридического лица не может быть осуществлена.

Если компания не располагает средствами для погашения долгов, то можно прибегнуть к процедуре банкротства. Это самый сложный и длительный способ.

Чтобы воспользоваться им, компания обязана соответствовать ряду условий:

-наличие просроченной кредиторской задолженности в сумме более 300 тыс. руб.;

-имеется просрочка по долговым обязательствам сроком более 3 месяцев;

-у компании нет денег на выплату зарплаты и иных обязательных платежей сотрудникам.

Процедура банкротства осуществляется в соответствии положениями Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» и может проходить по упрощенной или полной схеме. ...

Продолжение смотрите в материале, подготовленным руководителем юридического отдела компании «РосКо — Консалтинг и аудит» Ольгой Шумиковой.