Мировое соглашение: когда и как его заключают

Заключение мирового соглашения способствует быстрейшему разрешению спорной ситуации, возникшей между участниками конфликта.

Стороны конфликта могут урегулировать спор, заключив мировое соглашение или применяя другие примирительные процедуры, если это не противоречит Федеральному закону (п.2 ст.138 АПК РФ).

Мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии арбитражного или гражданского процесса и при исполнении судебного акта.

Таким образом, заключение мирового соглашения допускается по судебным спорам, связанным как с участием физических лиц, так и юридических лиц по различной категории споров (возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных и иных.

Мировое соглашение обязательно подлежит заключению в письменной форме и подписывается сторонами или их представителями при наличии у них полномочий на заключение мирового соглашения (ст.140 АПК РФ).

Несоблюдение письменной формы влечет недействительность мирового соглашения.

Важно! Мировое соглашение должно содержать согласованные сторонами сведения об условиях, о размере и о сроках исполнения обязательств друг перед другом или одной стороной перед другой (абз.1 п.2 ст.140 АПК РФ).

В мировом соглашении могут устанавливаться и дополнительные условия, такие как отсрочка или рассрочка исполнения обязательств ответчиком, об уступке прав требования, о полном или частичном прощении либо признании долга (абз.2 п.2 ст.140 АПК РФ).

Распределение судебных расходов может быть предусмотрено условиями мирового соглашения. При отсутствии такого условия в мировом соглашении арбитражный суд разрешает этот вопрос в общем порядке, т.е. пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований (ст.110 АПК РФ).

Какова процедура заключения мирового?

1 этап. Выступите с инициативой заключения мирового соглашения. Инициатором заключения мирового соглашения может быть истец, ответчик и третье лицо, участвующее в деле. На первом же заседании суд извещает остальных участников дела об их праве на заключение мирового соглашения.

2 этап. Составление мирового соглашения. ....

О следующих этапах мирового соглашения — в материале, подготовленном ведущим юрисконсультом «РосКо — Консалтинг и аудит» Еленой Потураевой.