Кредитные каникулы для малого и среднего бизнеса: нюансы

Президент РФ подписал закон (Федеральный закон от 03.04.2020 г. № 106-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „О Центральном банке РФ (Банке России)“ и отдельные законодательные акты РФ в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа», далее по тексту — Закон № 106-ФЗ) о так называемых кредитных каникулах для граждан, ИП, малого и среднего бизнеса. Какие послабления ждут заемщиков?

Законом № 106-ФЗ отдельно прописаны условия предоставления льготного периода по кредитным договорам для малого и среднего бизнеса. Однако такие кредитные каникулы действуют не для всех бизнесменов.

Для каких бизнесменов кредитные каникулы?

Заемщик, относящийся к субъектам малого и среднего предпринимательства, заключивший до 3 апреля 2020 г. с кредитором (кредитной организацией или некредитной финансовой организацией) кредитный договор (договор займа), в том числе по ипотеке, вправе не позднее 30 сентября 2020 года обратиться к кредитору с требованием об изменении его условий.

Послабления ждут заемщиков, которые работают в отраслях, наиболее пострадавших от коронавируса.

Перечень таких отраслей определен Правительством РФ от 03.04.2020 г. № 434.

Важно! Заемщикам вышеперечисленных отраслей не требуется доказывать снижение дохода (в случае с физическими лицами — 30% снижение нужно документально обосновать), у них также нет максимального размера кредита для применения кредитных каникул, а также запрета на льготный период, если ранее заемщик уже реструктуризовал задолженность либо пользовался другими льготами от кредитора.

Сроки и дата начала льготного периода

Заемщик вправе определить длительность льготного периода не более 6 месяцев, а также дату начала льготного периода, которая не может быть установлена ранее дня направления заемщиком требования. В случае, если заемщик в своем требовании не определил длительность льготного периода, а также дату начала льготного периода, льготный период считается равным 6 месяцам, а датой начала льготного периода — дата направления требования заемщика кредитору. Например, если заемщик направил требование 8 апреля 2020 г., то шестимесячный срок отчитывается с этой даты.

Важно! Кредитор, получивший требование заемщика, в течение 5 дней, обязан его рассмотреть и сообщить заемщику об изменении условий кредитного договора (договора займа). Далее кредитор направляет заемщику уточненный график платежей по кредитному договору (договору займа).

В случае неполучения заемщиком от кредитора в течение 10 дней после дня направления требования, уведомления, льготный период считается установленным со дня направления требования кредитору (если иная дата начала льготного периода не указана в самом требовании заемщика).

В течение льготного периода не допускаются:

начисление неустойки (штрафа, пени) за неисполнение (ненадлежащее исполнение) обязательств по возврату кредита (займа) и (или) уплате процентов на сумму кредита (займа);

предъявление требования о досрочном исполнении обязательства по кредитному договору (договору займа);

обращение взыскания на предмет залога или предмет ипотеки, обеспечивающие обязательства по соответствующему кредитному договору (договору займа);

обращение с требованием к поручителю (гаранту).

Как и в случае с заемщиками-физическими лицами, бизнесмены имеют право:

досрочно прекратить действие льготного периода;

досрочно погасить сумму (часть суммы) кредита без прекращения льготного периода.

Хотя в условиях заморозки бизнеса вряд ли досрочное погашение кредита будет актуальным.

Сумма процентов, неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком обязательств по возврату кредита (займа) и (или) уплате процентов на сумму кредита (займа), не уплаченная заемщиком до установления льготного периода, фиксируется и уплачивается после окончания льготного периода.

Важно! Если для заемщиков-физических лиц предусмотрено снижение процентов на период кредитных каникул (2/3 ставки от рассчитанного Банком России среднерыночного значения полной стоимости потребительского кредита (займа)), то для бизнесменов такого послабления нет.

По окончании (прекращении) льготного периода в сумму обязательств заемщика по основному долгу включается сумма обязательств по процентам, которые должны были быть уплачены заемщиком в течение льготного периода исходя из действовавших до предоставления льготного периода условий кредитного договора, но не были им уплачены в связи с предоставлением ему льготного периода.

То есть ни о каком прощении либо снижении процентов речи не идет. Бизнесмены все заплатят сполна, только позже, по окончании льготного периода.

И только в том случае, если заемщик во время кредитных каникул не приостанавливал платежи, а платил их в меньшем размере, то и проценты уменьшаться на размер обязательств, исполненных за счет платежей заемщика.

После окончания льготного периода заемщик вносит платежи по кредитному договору в размере и с периодичностью, установленном в ранее действовавшем кредитном договоре (т.е. до начала кредитных каникул). Пока льготный период обозначен в 6 месяцев.

То есть это только отсрочка платежей для заемщиков-бизнесменов и проценты, не выплаченные в льготный период, впоследствии увеличат сумму долга.

Такая помощь малому и среднему бизнесу в России. Между тем, например, в Германии безвозмездная помощь оказывается малым предприятиям. Например, IBB — Индустриального Банка Берлина безвозмездно перечисляет от 5 000 до 16 000 евро в зависимости от количества сотрудников.

Кроме того, малому бизнесу выделяются деньги на льготное и беспроцентное кредитование. ******** такие кредиты за счет государственных денег.