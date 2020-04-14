Кредитные каникулы для граждан: кто может воспользоваться

Президент РФ подписал закон (Федеральный закон от 03.04.2020 г. № 106-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон „О Центральном банке РФ (Банке России)“ и отдельные законодательные акты РФ в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа», далее по тексту — Закон № 106-ФЗ) о так называемых кредитных каникулах для граждан, ИП, малого и среднего бизнеса. Какие послабления ждут заемщиков?

Прежде всего, отметим, что кредитные каникулы касаются граждан, индивидуальных предпринимателей, организаций малого и среднего бизнеса, оформивших кредит до 3 апреля 2020 года, т.е. до даты вступления Закона № 106-ФЗ в силу.

Важно! Сразу отметим, что ни о каком прощении долга либо части процентов речи не идет. Каникулы лишь дают временную отсрочку исполнения обязательств по кредитному договору (договору займа) при условии выполнения определенных требований.

Какие нужно соблюсти условия для кредитных каникул для граждан и ИП?

Заемщик — физическое лицо, ИП, заключивший до 3 апреля 2020 г., кредитный договор (договор займа), в том числе по ипотеке, вправе в любой момент в течение времени действия такого договора, но не позднее 30 сентября 2020 года обратиться к кредитору с требованием об отсрочки обязательств (далее — льготный период), при одновременном соблюдении следующих условий:

1) размер кредита (займа) не должен превышать максимальный размер кредита (займа), установленный Правительством РФ для кредитов (займов), по которым возможна отсрочка;

Правительство утвердило максимальные размеры кредитов для предоставления банками кредитных каникул.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 03.04.2020 г. № 435, максимальный размер:

-для потребительских кредитов (займов), заемщиками по которым являются физические лица, — 250 тысяч рублей;

-для потребительских кредитов (займов), заемщиками по которым являются индивидуальные предприниматели, — 300 тысяч рублей;

-для потребительских кредитов (займов), предусматривающих предоставление потребительского кредита (займа) с лимитом кредитования, заемщиками по которым являются физические лица, — 100 тысяч рублей;

-для потребительских кредитов на приобретение автотранспортных средств с залогом автотранспортного средства — 600 тысяч рублей;

-для кредитов (займов), выданных в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и обязательства по которым обеспечены ипотекой, — 1,5 млн. рублей.

Для Москвы предельный размер ипотечного кредита составит 4,5 млн руб., а для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов, которые входят в Дальневосточный федеральный округ, — 3 млн руб.

Как видим, максимальный размер кредита для получения кредитных каникул, не велик.

Отметим, что введение своего рода кредитных каникул практикуется во многих странах.

Например, Правительство Испании, Италии временно освободило от ипотечных платежей и взносов за аренду жилья людей, которые из-за коронавируса потеряли работу. Банки Чехии предоставят жителям страны отсрочку по кредитам на три месяца.

2) снижение дохода заемщика (совокупного дохода всех заемщиков по кредитному договору (договору займа) за месяц, предшествующий месяцу обращения заемщика, составляет более чем на 30 процентов по сравнению со среднемесячным доходом заемщика (совокупным среднемесячным доходом заемщиков) за 2019 год.

Правительство РФ вправе определить методику расчета среднемесячного дохода заемщика (совокупного среднемесячного дохода заемщиков);

3) на момент обращения заемщика с требованием, указанным в настоящей части, в отношении такого кредитного договора (договора займа) не действует льготный период, установленный в соответствии со статьей 61-1 Федерального закона от 21.12.2013 г.№ 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)».

То есть речь идет о кредитном договоре, в отношении которого ранее был установлен льготный период.

Важно! В части заемщика — ИП вместо приостановления исполнения возможно уменьшение размера платежей в течение льготного периода.

Исходя из обозначенных условий, на кредитные каникулы вправе претендовать немногие заемщики.

Сроки и дата начала льготного периода

Срок и дату начала льготного периода определяет заемщик. Однако длительность льготного периода не может быть более шести месяцев.

Дата начала льготного периода по кредитному договору не может быть позже 14 дней с момента обращения по потребительским кредитам и не более чем на один месяц — по ипотечным кредитам.

Если заемщик в своем требовании не определил длительность льготного периода, а также дату начала льготного периода, льготный период считается равным шести месяцам, а датой начала льготного периода считается дата направления требования заемщика кредитору.

Важно! Чтобы претендовать на кредитные каникулы, не нужно идти в офис банка, достаточно позвонить по телефону, если он идентифицирован в системе банка.

А далее банк должен в течение пяти дней рассмотреть требование и сообщить заемщику об изменении условий кредитного договора (договора займа), направив ему уведомление способом, предусмотренным договором, а в случае, если требование заемщика о каникулах было направлено по телефону, то сообщить по этому же номеру.

Какие документы, подтверждают снижение доходов заемщика?

Кредитор вправе запросить у заемщика документы, подтверждающие соблюдение условий и заемщик обязан их представить не позднее 90 дней.

Если заемщик не представил в этот срок документы при наличии уважительных причин, то срок их представления продлевается кредитором на 30 дней.

Документами, подтверждающими снижение доходов заемщика, являются:

1) справка о полученных физическим лицом доходах и удержанных суммах налога за текущий год и за 2019 год;

Речь идет о справке 2-НДФЛ.

2) выписка из регистра получателей государственных услуг в сфере занятости населения — физических лиц о регистрации гражданина в качестве безработного в соответствии с п.1 ст.3 Закона РФ от 19.04.1991 г. № 1032-I «О занятости населения в РФ»;

Такая выписка предоставляется, если гражданин является безработным.

3) листок нетрудоспособности, выданный на срок не менее одного месяца;

4) иные документы, свидетельствующие о снижении дохода заемщика (совокупного дохода всех заемщиков по кредитному договору (договору займа).

Кредитор обязан направить заемщику уточненный график платежей по кредитному договору (договору займа) не позднее окончания льготного периода.

Что не допускается в течение льготного периода?

В течение льготного периода не допускаются:

-начисление неустойки (штрафа, пени) за неисполнение (ненадлежащее исполнение) заемщиком обязательств по возврату кредита (займа) и (или) уплате процентов на сумму кредита (займа);

-предъявление требования о досрочном исполнении обязательства по кредитному договору (договору займа);

-предъявление требования об обращении взыскания на предмет залога или предмет ипотеки, обеспечивающий обязательства кредитному договору (договору займа);

-обращение с требованием к поручителю (гаранту).

При этом заемщик в течение льготного периода имеет право:

-досрочно прекратить действие льготного периода;

-досрочно погасить сумму (часть суммы) кредита без прекращения льготного периода.

Как будут начисляться проценты по кредиту (займу)?

Сумма процентов, неустойки (штрафа, пени) за неисполнение обязательств по возврату кредита (займа) и (или) уплате процентов, фиксируется на день установления льготного периода. А далее, в течение срока действия льготного периода на размер основного долга (за исключением кредитного договора (договора займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой), начисляются проценты по ставке, равной 2/3 от рассчитанного Банком России среднерыночного значения полной стоимости кредита (займа). Сумма процентов, начисленных в соответствии с настоящей частью, фиксируется по окончании льготного периода.

Что это значит на практике? Прежде всего, проценты не замораживаются, а на льготный период рассчитываются по сниженной ставке.

Так, среднерыночное значение по потребительским кредитам, которое применяется банками во втором квартале, по кредитным картам составляет примерно 21%. Это значит, что ставка на время льготного периода не сможет превысить 14% (Расчет: 21% х ?).

По другим кредитам процентные ставки составляют от 14% до 27%. Это значит, что ставка на время льготного периода не сможет превысить 9% и 18% соответственно (Расчет: 14% х ? и 27% х ?).

То есть для россиян кредитные каникулы не означают прощение основного долга и процентов, а представляют лишь отсрочку исполнения обязательств и незначительное снижение процентной ставки.

Начисленные проценты заемщик должен гасить равными ежемесячными выплатами в течение двух лет. Первый платеж — через 30 дней после окончания периода отсрочки.