Штрафы за нарушение режима самоизоляции в Москве

Как мы уже писали, на федеральном уровне введены штрафы за нарушение режима самоизоляции (а всеобщий карантин официально в России не объявлен!). В связи с наибольшим количеством заболевших коронавирусом в г.Москве, Сергеем Собяниным ужесточены меры за нарушение режима самоизоляции.

Мэр Москвы 1 апреля 2020 г. подписал закон, который вносит изменения в Закон от 10.12.2003 г. № 77 «Об общественных пунктах охраны порядка в городе Москве» и Закон от 21.11.2007 г. № 45 «Кодекс г. Москвы об административных правонарушениях» (Закон г. Москвы от 01.04.2020 г. № 6). Речь идет об ужесточении штрафов за нарушение режима самоизоляции. Закон вступил в силу 2 апреля 2020 г.

В чем заключается режим самоизоляции?

Всем жителям Москвы и Московской области, независимо от возраста, запрещается передвигаться по улицам без веской причины. В каких случаях людям разрешается выйти из дома?

Таких разрешительных случаев несколько :

необходима экстренная медицинская помощь и есть прямая угроза жизни и здоровью;

для поездок на работу, если работника не перевели на удаленный режим;

для покупок продуктов, лекарств в ближайшем магазине или аптеке;

для выноса мусора;

выгул домашних животных (в радиусе не далее 100 м от дома).

В этом случае возникает вопрос: как это контролировать, если фактическое место жительства не совпадает с адресом регистрации?

Запрещено покидать жилье:

людям с подтвержденным диагнозом «коронавирус», которым врачи разрешили лечиться дома (официальный карантин до отрицательного анализа на коронавирус);

людям, которые живут с заболевшими коронавирусом в одной квартире (официальный карантин на 14 дней с момента госпитализации заболевшего или с момента выздоровления, если пациент лечится дома);

людям, которые контактировали с заболевшими (официальный карантин на 14 дней с момента последнего контакта с заболевшим);

людям, которые вернулись из заграничных поездок (официальный карантин на 14 дней с момента возвращения в Россию).

Чтобы уберечь от заражения пожилых людей, которые входят в группу риска по коронавирусу, указ Мэра Москвы обязует граждан старше 65 лет оставаться дома по 1 мая 2020 г.

Важно! С 10 апреля 2020 г. нарушителей режима по коронавирусу уже начали штрафовать за езду на личном автомобиле по г. Москве. Но это касается тех москвичей, которые имеют подтвержденный диагноз «коронавирус», контактировали с заболевшими коронавирусом или вернулись из заграничных поездок.

Административное наказание в виде штрафов предусмотрено также для тех, кто пользуется общественным транспортом, водителей и их пассажиров, если у них нет разрешающих передвижение документов. К таким документам может относиться справка с места работы, заверенная печатью организации и подписью руководителя.

С 15 апреля для поездок по Москве и Московской области на личном и общественном транспорте потребуются специальные цифровые пропуска. Можно ходить пешком можно без пропусков, но при этом необходимо соблюдать установленные правила и ограничения. Получить цифровой пропуск сможет каждый, а перечень уважительных причин для поездок является открытым.

Какие штрафы ждут москвичей за нарушение режима самоизоляции?

Закон от 21.11.2007 г. № 45 «Кодекс г. Москвы об административных правонарушениях» дополнен новой ст. 3.18.1 «Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы».

Важно! Москвичей, которые впервые нарушили режим самоизоляции (если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния или не влекут административной ответственности в соответствии с КоАП РФ), будут штрафовать на 4 тысячи рублей.

Повторное нарушение будет стоить дороже — штраф на граждан в размере 5 тысяч рублей. Такой же штраф будет и с «использованием транспортного средства» (поездка на автомобиле).

Согласно разъяснениям на официальном сайте Мэра Москвы перемещаться на автомобиле можно в случаях:

въезда и выезда из Москвы;

покупки продуктов в магазине на некотором удалении от дома;

поездки на работу, в медицинское учреждение и в других случаях серьезной необходимости.

Какие штрафы грозят бизнесменам за нарушение требования о приостановке деятельности?

Также введены новые штрафы для бизнесменов за неисполнение требований о приостановке проведения мероприятий, работы розничных магазинов и организаций.

Напомним, что до 1 мая 2020 года в Москве запрещается проводить спортивные, зрелищные, публичные и иные массовые мероприятия. В связи с эти приостанавливается:

проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий;

посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных для их проведения (в т.ч. ночных клубов, кинотеатров, детских игровых комнат и развлекательных центров);

работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания (за исключением обслуживания на вынос без посещения).

Теперь за неисполнение требований о временной приостановке проведения мероприятий с очным присутствием граждан, а также работы объектов розничной торговли, организаций (предприятий) общественного питания, оказания услуг с посещением гражданами таких объектов, организаций (если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния или не влекут административной ответственности в соответствии с КоАП РФ) влечет наложение штрафа:

на должностных лиц в размере от 30 тысяч до 40 тысяч рублей;

на компании — от 200 тысяч до 300 тысяч рублей.

Повторное нарушение обойдется: