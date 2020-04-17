Кредитные каникулы в России из-за COVID-19. Каникулы ли?

Поговорим о документах, подтверждающих доходы заемщиков, вернее их снижение. Плюс о том, что не может делать кредитор, и какие права есть у Заемщика в льготный период. И самое главное о процентах по таким кредитам.

Документами, подтверждающими снижение доходов заемщика, являются:

1) справка о полученных физическим лицом доходах и удержанных суммах налога за текущий и 2019 годы. Речь идет о справке 2-НДФЛ.

2) выписка из регистра получателей государственных услуг в сфере занятости населения — физических лиц о регистрации гражданина в качестве безработного; Если заемщик является безработным.

3) листок нетрудоспособности, выданный на срок не менее одного месяца;

4) иные документы, свидетельствующие о снижении дохода заемщика (совокупного дохода всех заемщиков по кредитному договору (договору займа). Кредитор вправе запросить у заемщика документы, подтверждающие соблюдение условий и заемщик обязан их представить не позднее 90 дней.

Если заемщик не представил в этот срок документы при наличии уважительных причин, то срок их представления продлевается кредитором на 30 дней.

Кредитор обязан направить заемщику уточненный график платежей по кредитному договору (договору займа) не позднее окончания льготного периода.

В течение льготного периода не допускаются:

начисление неустойки (штрафа, пени) за неисполнение (ненадлежащее исполнение) заемщиком обязательств по возврату кредита (займа) и (или) уплате процентов на сумму кредита (займа);

предъявление требования о досрочном исполнении обязательства по кредитному договору (договору займа);

предъявление требования об обращении взыскания на предмет залога или предмет ипотеки, обеспечивающий обязательства кредитному договору (договору займа);

обращение с требованием к поручителю (гаранту).

При этом заемщик в течение льготного периода имеет право:...

Подробнее смотрите далее в материале, подготовленном Управляющим партнером компании «РосКо — Консалтинг и аудит» Аленой Талаш.