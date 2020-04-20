Штрафы за нарушение режима самоизоляции (федеральные)

За нарушение карантина введена административная и уголовная ответственность Федеральными законами от 01.04.2020 г. № 99-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях» (далее по тексту — Закон № 99-ФЗ) и № 100-ФЗ «О внесении изменений в УК РФ и ст.31 и 151 УПК РФ» (далее по тексту — Закон № 100-ФЗ). Штрафы вводятся как для компаний, так и для обычных граждан.

Число заболевших коронавирусом на территории РФ стремительно растет. Многие из нас уже научились жить в режиме самоизоляции. Но не все граждане и компании, которые обязаны соблюдать режим самоизоляции (а всеобщий карантин официально в России не объявлен!) выдерживают его.

Важно! 1 апреля 2020 г. Президент РФ подписал два Закона, которые ужесточают наказание за нарушение режима самоизоляции. Цель данных поправок — остановить распространение коронавируса, не повторить «итальянский сценарий» расползания эпидемии.

Новые административные штрафы

КоАП РФ пополнился новой ст.20.6.1 КоАП РФ, вводящей административный штраф за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности.

Так, невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации карается:

на граждан предупреждением или штрафом в размере от 1 тысячи до 30 тысяч рублей;

на должностных лиц — от 10 тысяч до 50 тысяч рублей;

на ИП — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей;

на компании — от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

В том случае если нарушения повлекли за собой причинение вреда здоровью человека или имуществу, (за исключением определенных случаев, установленных п.3 ст.6.3 КоАП РФ и если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния), либо повторное совершение влекут наложение административного штрафа:

на граждан в размере от 15 тысяч до 50 тысяч рублей;

на должностных лиц — от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет;

на ИП — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток;

на компании — от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

То есть штрафы достаточно весомые и должны предотвратить попытки сорваться «на шашлыки».

Кроме того, нарушение режима самоизоляции теперь чревато и уголовной ответственностью.

Уголовная ответственность

За нарушение правил поведения в условиях чрезвычайной ситуации предусмотрена уголовная ответственность. Так, ст.236 УК РФ предусматривает следующие наказания.

1. Несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления карается:

штрафом от 500 тысяч до 700 тысяч рублей либо в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период от одного года до 18 месяцев;

лишением права занимать должности либо заниматься определенной деятельностью на период от одного года до 3 лет;

ограничением свободы на срок до 2 лет;

принудительными работами на срок до 2 лет;

лишением свободы на тот же срок.

2. Несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее смерть человека по неосторожности наказывается:

штрафом в размере от 1 миллиона до 2 миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет;

ограничением свободы на срок от 2 до 4 лет;

принудительными работами на срок от трех до пяти лет;

лишением свободы на тот же срок.

Если же нарушения правил привели к смерти двух и более людей по неосторожности, то нарушителя ждет наказание в виде принудительных работ на срок от 4 до 5 лет либо лишение свободы на срок от 5 до 7 лет.

А как в других странах?

Во многих странах введен карантин, а не режим самоизоляции, как у нас. Размер штрафов за его нарушение очень серьезный.

Так, в Италии за нарушение карантинных мер действует штраф €206. А власти некоторых регионов (Ломбардия, Болонья), подняли штраф до €5 тыс. либо арест до трех месяцев. Людям разрешено выходить на улицу только в случае жизненно важно необходимости (на работу, в магазин, в аптеку).

В Испании предусмотрены штрафы от €1500 до €600 тыс. Во Франции штраф составляет €135, а при повторном задержании — €1500.

Аргентина наказывает нарушителей заключением от трех до 15 лет и штрафом до $1,6 тыс., Израиль — сроком от 3 до 7 лет.

В Америке нарушение режима карается штрафом в размере $100 тыс. или наказанием до одного года лишения свободы (если нарушение не привело к смерти других людей). В том случае, если нарушение привело к смерти по неосторожности, наказание ужесточается до $250 тыс. или года тюремного заключения. Для компаний штраф составляет $200 тыс. (если нарушение не привело к смерти других людей), если нарушение привело к смерти по неосторожности, наказание ужесточается — штраф увеличится до $500 тыс.

Но вместе с тем, следует отметить и поддержку Правительством этих стран своих граждан. Так, Правительство Испании, Италии временно освободило от ипотечных платежей (в нашей стране претендовать на кредитные каникулы вправе немногие заемщики, да и каникулами это назвать сложно) и взносов за аренду жилья людей, которые из-за коронавируса потеряли работу.

Американцы, с доходом менее 75 000 долларов в год, получат прямые выплаты в размере $1200 и дополнительные $500 на каждого ребенка младше 17 лет. А пособие по безработице вырастет на $600 в неделю в течение четырех месяцев.

С 1 марта 2020 года в течение минимум трех месяцев Великобритания будет компенсировать работодателям 80% зарплат сотрудников, отправленных в вынужденный отпуск из-за коронавируса, но не более 2500 фунтов в месяц на человека. Страховые и пенсионные взносы за сотрудников вместо компаний также выплатит государство.

Такую же сумму государство (не более 2500 фунтов в месяц) выделит самозанятым гражданам.