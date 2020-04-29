Отсрочка по арендным платежам в Москве из-за коронавируса

Из-за пандемии коронавируса была временно приостановлена работа ресторанов, кафе, детских клубов, туристических фирм, салонов красоты и т.п. В зоне риска оказался малый и средний бизнес. Представителям бизнеса оказалось нечем платить аренду помещения.

С целью поддержки малого бизнеса Президент РФ подписал Федеральный закон от 01.04.2020 г. № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (далее по тексту — Закон № 98-ФЗ). Согласно п.3 ст.19 Закона арендаторы, которые не могут использовать недвижимое имущество из-за ограничительных мер государства и введения режима повышенной готовности, вправе рассчитывать на уменьшение арендной платы за период 2020 года.

Отсрочка по арендным платежам на федеральном уровне

Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 г. № 439 обозначены условия получения отсрочки арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества.

Отметим, что в Постановлении речь идет об отсрочке, а не об освобождении бизнесменов от уплаты аренды.

Важно! Постановление не распространяется на самозанятых граждан, а в качестве пострадавших арендаторов обозначены компании и ИП. Но не для всех компаний и ИП действуют послабления, а лишь для тех, кто осуществляет деятельность в отраслях, которые в наибольшей степени пострадали из-за коронавируса.

На сегодняшний день действует Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 г. № 434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции», которое определяет перечень пострадавших отраслей (с перечнем ОКВЭД).

Однако данное Постановление было принято для возможности использования бизнесменами кредитных каникул. Поэтому пока непонятно, распространится ли этот перечень на отсрочку арендных платежей или нет.

Важно! Отсрочка по аренде предоставляется в отношении недвижимого имущества, находящегося в государственной, муниципальной или частной собственности, за исключением жилых помещений.

В Постановлении № 439 предусмотрено 2 вида отсрочки по арендной плате:

-аренда с момента введения в конкретном субъекте РФ режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (в каждом регионе даты различаются) и до отмены этих режимов.

-аренда с момента прекращения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации (в каждом регионе даты различаются) и до 1 октября 2020 г. В этом случае аренда начисляется в полном размере, но может оплачиваться в объеме 50 % арендной платы.

Долги по аренде подлежат уплате не ранее 1 января 2021 г. и не позднее 1 января 2023 г. поэтапно не чаще одного раза в месяц, равными платежами, размер которых не превышает 50% ежемесячной арендной платы по договору аренды.

При этом штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами или иные меры ответственности в связи с несоблюдением арендатором порядка и сроков внесения арендной платы (в том числе в случаях, если такие меры предусмотрены договором аренды) в связи с отсрочкой не применяются. А установление арендодателем дополнительных платежей, подлежащих уплате арендатором в связи с предоставлением отсрочки, не допускается. Размер арендной платы, в отношении которой предоставляется отсрочка, может быть снижен по соглашению сторон.

Правительством РФ, органами государственной власти субъектов РФ, органами местного самоуправления могут быть установлены иные условия предоставления отсрочки в отношении недвижимого имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, если это не приведет к ухудшению для арендатора условий, предусмотренных данным Постановлением.

Отсрочка по арендным платежам в г. Москве

В Москве расширены меры поддержки предпринимателей, которые наиболее пострадали из-за введения ограничительных мер из-за распространения коронавируса. Постановлением Правительства г.Москвы от 24.03.2020 г. № 212-ПП «О мерах экономической поддержки в условиях повышенной готовности» предусмотрены следующие меры (с учетом изменений от 31.03.2020 г. № 273-ПП).

Арендаторы, арендующие земельные участки и нежилые объекты у Москвы и приостановившие свою деятельность в рамках режима повышенной готовности (в соответствии с указом Мэра Москвы от 05.03.2020 г. № 12-УМ «О введении режима повышенной готовности»), освобождаются от арендной платы. Это касается ИП и компании, работающие в сферах культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной, просветительской и образовательной деятельности, досуга, туризма, предоставления гостиничных услуг, услуг общественного питания, торговли и бытовых услуг.

От уплаты арендных платежей освобождаются организации и ИП в отношении объектов недвижимости, цели предоставления которых по договору аренды соот­ветствуют «пострадавшему» виду деятельности, при наличии документов, подтверждающих соблюдение указан­ной в договоре аренды цели предоставления объекта недвижимости.

Важно! Арендная плата не будет взиматься с первого числа месяца, когда деятельность компаний и ИП была приостановлена, до последнего календарного дня месяца, в котором была возобновлена работу, но не ранее 1 июля 2020 года.

На время приостановки работы не будут начисляться пени и другие штрафы по договорам аренды.

Как получить освобождение от арендной платы недвижимости на время приостановки деятельности в г. Москве?

Организации в сфере культуры, физической культуры и спорта, в сфере организации досуга, выставочной и развлекательной деятельности, просветительской, образовательной деятельности, социально — воспитательной работы с населением, в сфере предоставления гостиничных услуг, туризма, услуг в сфере общественного питания могут быть освобождены от оплаты аренды земли и недвижимости, находящихся в собственности города Москвы. Сроки отмены — с 1-го числа месяца приостановки работы компаний — до 1 июля 2020 года.

Для этого бизнесменам необходимо подать обращение в Департамент городского имущества г.Москвы.

Обращение подается в электронном виде — сервис «Электронная приемная» на портале https://www.mos.ru, либо можно отправить по почте в адрес Департамента городского имущества г.Москвы.

К обращению необходимо приложить пакет документов: материалы фотофиксации, подтверждающие фактический вид деятельности арендатора, приказ о приостановлении деятельности. Фактическая цель предоставления объекта недвижимости должна совпадать с целью, прописанной в договоре аренды.

Результатом подачи обращения будет уведомление о перерасчете арендной платы.

Обратиться в Департамент городского имущества г. Москвы можно и после отмены режима повышенной готовности, до 31 декабря 2020 года.

Важно! Для малого и среднего бизнеса на период действия режима повышенной готовности также уменьшится вдвое плата по договорам на право торговли в нестационарных объектах, в переходах и вестибюлях метрополитена.

Льготы введены и для арендодателей — собственников зданий и помещений, используемых для размещения торговых объектов (в том числе торговых центров (комплексов)), а также объектов общественного питания и бытового обслуживания. При условии снижения арендных ставок не меньше чем на 50% для организаций, деятельность которых была приостановлена в рамках режима повышенной готовности, собственникам выплатят средства в объеме уплаченной суммы налога на имущество организаций, земельного налога, арендной платы за землю.