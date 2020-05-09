Дебиторская задолженность. Как взыскать долги

Сегодня мы поговорим о таком явлении как дебиторская задолженность. Любые рыночные и коммерческие отношения сопровождается огромным количеством участников, в число которых входят поставщики, покупатели, лица, оказывающие услуги и выполняющие работы.

Очевидно, что в процессе предпринимательской деятельности идеальная схема деньги = товар или услуги не всегда возможна, и зачастую участниками правоотношений согласовываются как условия предварительной оплаты, так и последующей, деньги выдаются в кредит для последующего возврата с процентами.

Таким образом, среди контрагентов и возникают дебиторы, то есть лица, которые имеют перед вашим бизнесом обязанность по уплате денежных средств, и являющиеся по отношению к организации — Кредитору — Должниками.

Обратите внимание — дебиторская задолженность может являться стандартной (обычной) или просроченной.

Стандартная дебиторская задолженность — это задолженность, срок исполнения которой не наступил, и только наступит в будущем. Примером является договор займа, обязанность возврата денежных средств по которому наступит через определенный договором период времени.

Как только по дебиторской задолженности наступил срок исполнения, однако она не погашена, она перетекает в разряд просроченных, и Кредитору необходимо предпринять действия по ее взысканию.

Поймем, какие шаги нужно предпринять кредитору для взыскания дебиторской задолженности?

Самым легким способом разрешения проблемы является признание долга дебитором. В этой ситуации возможно «бескровное» урегулирование проблемы (если должник добровольно гасит долг), либо стороны согласовывают условия о предоставлении Должнику Отсрочек, рассрочек в оплате. Данный способ является оптимальным для обеих сторон, в случая, когда деловые отношения между ними необходимо сохранить, а кроме того позволяет сэкономить на оплате услуг юристов и пошлин.

В случае, если Долг не признается другой стороной, Кредитору необходимо предпринять ряд юридически важных действий направленных на принудительное взыскание задолженности через суд.

Давайте определим алгоритм действий кредитора, по возврату дебиторской задолженности:

Подберите все документы, сопровождающие ваши отношения с Должником. К ним относятся договора, документы об отгрузке товаров или акты, свидетельствующие об оказании услуг, выполнению работ, по возможности подпишите с контрагентом акт сверки расчетов.

Проведите анализ состояния компании дебитора, в том числе ответив себе на вопросы платежеспособности должника, а также его существования как юридического лица, в частности проверьте — не введена ли в его отношении процедура банкротства, ликвидации, реорганизации. Данный этап очень важен, в связи с тем, что от него зависят действия, которые необходимо предпринять в дальнейшем.

Если вы признали задолженность контрагента перспективной ко взысканию, учтите, что по ряду судебных споров до предъявления иска в арбитражный суд компании необходимо обратиться к контрагенту с досудебной претензией в письменном виде. Отправьте Претензию заказным письмом и обратным уведомлением.