Как компании с иностранным участием попасть в реестр МСП

Прежде всего, отметим, что реестр МСП формируется налоговиками и перечень компаний, попавших в реестр можно найти на официальном сайте ФНС РФ: https://ofd.nalog.ru.
Статус МСП определяется в соответствии со ст.4 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» (далее по тексту — Закон № 209-ФЗ).
К малому и среднему бизнесу относятся компании и ИП, соответствующие определенным ограничениям по структуре уставного капитала, а также если показатели:
- среднесписочной численности составляют не более 100 человек и доход — не более 800 млн рублей (для малого бизнеса);
- среднесписочной численности составляют не более 250 человек и доход — не более 2 млрд. рублей (для среднего бизнеса).
Условия для включения компаний с иностранным участием в реестр МСП
С 1 декабря 2018 г. вступили в силу изменения, внесенные в Закон № 209-ФЗ. Суть их в том, что российские компании с долей иностранного капитала, превышающей 49%, также могут получить статус МСП, если:
- доход, от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий календарный год, не превышал 2 млрд. рублей;
- среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год не превышала 250 человек;
- государством постоянного местонахождения иностранного участника российской компании не являются офшорные зоны* (перечень офшорных зон устанавливается Минфином РФ).
На сегодняшний день действует приказ Минфина РФ от 13.11.2007 г. № 108н.
Примечание*:
Если же доля участия иностранцев в российской компании не превышает 49%, то для отнесения к МСП не предъявляется последнее дополнительное требование.
Зачем нужен реестр?
Компания может рассчитывать на ряд привилегий, если она внесена в реестр МСП. Среди них:
- обеспечение реализации «надзорных каникул» для МСП;
- специальные налоговые режимы, упрощенные правила ведения налогового учета, упрощенные формы налоговых деклараций по отдельным налогам и сборам;
- упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность;
- упрощенный порядок ведения кассовых операций;
МСП могут не устанавливать лимит кассы.
- упрощенный порядок составления статистической отчетности;
- льготный порядок расчетов за приватизированное субъектами малого и среднего предпринимательства государственное и муниципальное имущество.
Важно!
В период пандемии коронавируса усилилась значимость попадания компании в реестр МСП.
Например, чтобы получить субсидию в размере 1 МРОТ, компания (помимо других требований) должна быть включена в реестр МСП.
Заемщик, относящийся к МСП, заключивший до 3 апреля 2020 г. с кредитором (кредитной организацией или некредитной финансовой организацией) кредитный договор (договор займа), в том числе по ипотеке, вправе не позднее 30 сентября 2020 года обратиться к кредитору с требованием об изменении его условий. Так называемые «кредитные каникулы» распространяются на компании, работающие в отраслях, наиболее пострадавших от коронавируса и включенные в реестр МСП.
Для московских бизнесменов, относящихся к МСП, предусмотрено ряд дополнительных льгот. Например, введены субсидии для малого и среднего бизнеса — производителей собственных товаров, работ и услуг на продвижение их товаров на торговых интернет-площадках и оплату услуг онлайн-сервисов по доставке еды — не более 700 тысяч рублей до конца этого года. Возмещение затрат возможно при условии, что размер вознаграждения агрегаторов не превышает 20 % от стоимости товара или услуги.
Как попасть в реестр МСП?
Реестр МСП формируется ежегодно ФНС РФ в отношении российских компаний с иностранным участием — в период с 1 по 5 июля текущего года за прошедший год.
Кто предоставляет данные о таких компаниях налоговикам для последующего размещения в реестр МСП?
Важно!
Источником таких сведений для ведения единого реестра МСП являются аудиторские организации (ч.6.2 ст.4.1 Закон № 209-ФЗ).
С этой целью российские аудиторские компании должны дать заключение, которое подтверждает соответствие иностранного участника российской компании, критериям для получения статуса МСП.
Таким образом, если российская компания с иностранным участием заинтересована попасть в реестр МСП, то первым шагом должно быть инициирование аудиторской проверки на соответствие требованиям малого и среднего бизнеса.
Сам порядок взаимодействия аудиторской российской компанией с заказчиком (ООО) приведен в Информационном сообщении Минфина РФ от 15.01.2019 г. №ИС-аудит-26.
1 шаг.По инициативе ООО российская аудиторская организация оказывает аудиторскую услугу. Услуга заключается в подтверждении аудиторской организацией соответствие участников ООО — иностранных компаний приведенному критерию МСП;
Подтверждение осуществляется ежегодно.
2 шаг. Аудиторская организация сопоставляет данные о величине дохода за год и среднесписочной численности работников иностранной компании с указанным выше критерием. Для сопоставления ООО должно предъявить аудиторской организации отчетность иностранной компании за соответствующий год, представленную в налоговый орган страны, где учреждено это лицо.
То есть компания в адрес аудиторской организации должна предоставить ту отчетность, которая подана в налоговую инспекцию иностранного государства (где зарегистрирована иностранная компания).
3 шаг. По результатам оказания данной услуги аудиторская организация формирует перечень ООО, соответствующие описанному выше критерию;
4 шаг. Аудиторская организация представляет в ФНС РФ сведения о российской организации с иностранным участием для включения в реестр МСП.
Перечень ООО формируется в виде файла, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью аудиторской организации, через официальный сайт ФНС РФ. Также сведения также можно ввести вручную на сайте ФНС РФ после авторизации поставщика информации.
Важно!
Включение в реестр МСП или исключение из него сведений о российской организации с долей иностранных компаний в уставном капитале более 49% производится в срок ежегодно с 1 по 5 июля (включительно). Но если такая иностранная компания зарегистрирована в офшорах (из списка Минфина РФ), то шансов попасть у нее в реестр МСП, нет.