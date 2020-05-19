Договор подряда на выполнение работ — это сделка, по которой один контрагент (подрядчик), обязуется по заданию другого контрагента (заказчика), выполнить и представить результаты, а тот, со своей стороны, оплатить их в случае принятия.

По такому соглашению, можно заказывать любые работы (например, строительные, ремонтные), написание компьютерной программы, создание сайта.

Досмотрите видео до конца, и Вы узнаете:

1. Договор подряда разделяют на:...

2. Какова форма договора подряда, согласно российскому законодательству?

3. Какие существенные условия должны быть прописаны в договоре подряда, так, чтоб он считался заключенным?

4. Обсудим условия сотрудничества подрядчика, генподрядчика и исполнителя.

5. Каковы причины аннулирования договора подряда?

Cмотрите материал, подготовленный юрисконсультом «РосКо — Консалтинг и аудит» Валерием Ивановым.