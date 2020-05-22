Торги при банкротстве

В каком порядке проходит реализация имущества при банкротстве юридических лиц?

За последние годы произошел существенный рост компаний, находящихся в той или иной стадии банкротства.

Важно! Когда компания уже не имеет возможности обрести «второе дыхание», выставляется на торги ее имущество, чтобы впоследствии рассчитаться с кредиторами.

Торги имуществом должника представляют собой один из завершающих этапов банкротства, целью которого является получение денег для покрытия требований кредиторов банкрота. То есть продажа имущества осуществляется в рамках конкурсного производства.

Порядок реализации имущества компании-банкрота

Прежде всего, отметим, нормативные документы, которые регулируют данный процесс.

Операции по реализации имущества компании-банкрота регулируется главой VII ФЗ от 26.10.2002 г. № 127 «О несостоятельности (банкротстве)», а физических лиц-банкротов — главой X (далее по тексту — Закон № 127-ФЗ).

Кто занимается данной процедурой и как осуществляются торги?

Конкурсное производство вводится арбитражным судом.

Важно! Суд назначает конкурсного управляющего и именно на него возлагается организация и контроль за продажей имущества должника.

Как производится оценка имущества?

Для начала определяется стоимость имущества, выставляемого на торги, которое включается в инвентаризационную имущественную опись. Арбитражный управляющий привлекает оценщика (который должен соответствовать определенным требованиям, установленным Законом об оценочной деятельности) для определения стоимости имущества должника.

Отчет об оценке имущества должника подлежит включению арбитражным управляющим в ЕФРСБ в течение двух рабочих дней с даты поступления копии этого отчета в электронной форме (ст.130 Закона № 127-ФЗ).

При этом на основании решения собрания кредиторов или комитета кредиторов оценка движимого имущества должника, балансовая стоимость которого на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи заявления о признании должника банкротом, составляет менее чем 100 000 рублей, может быть проведена без привлечения оценщика (п.5 ст.130 Закона № 127-ФЗ).

Важно! Сведения о том, что будут проводиться торги по продаже имущества должника в обязательном порядке публикуются в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве (ЕФРСБ).

Такие сведения содержат информацию о дате проведения торгов, электронной площадке, должника имущества и пр.:

Полные данные по торгам размещаются в официальных источниках — «Коммерсанте» (по Закону № 127-ФЗ публикация является обязательной).

Имущество должника продается путем проведения торгов в форме аукциона или конкурса. Аукцион может проводиться в форме открытых торгов, за исключением, когда на торги выставляется имущество, ограниченное в обороте на территории РФ.

Сама же форма торгов (аукцион или конкурс) зависит от категории реализуемого имущества и определенных условий. Так, продажа имущества осуществляется путем проведения конкурса, если покупатель обязан выполнять условия, установленные собранием или комитетом кредиторов в соответствии с законодательством РФ. Например, через конкурсы выставляются социально значимые объекты, объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) народов РФ (объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства и пр.).

Реализация имущества должника, чаще всего, производится через аукционы.

С этой целью созданы многочисленные электронные торговые площадки.

Электронные торговые площадки, на которых продается имущество банкрота, могут быть государственными, частными, а также принадлежать компании-кредитору.

Самые крупные электронные торговые площадки, на которых осуществляются торги имущества по банкротству:

Центр дистанционных торгов;

Российский аукционный дом;

Центр реализации;

Сбербанк АСТ;

Межрегиональная электронная торговая система;

ТП «Фабрикант»;

utender.ru;

B2B-центр;

электронная площадка «Аукционы Сибири»;

Аукционный тендерный центр;

RUSSIA Online;

Новые информационные сервисы.

Требования к операторам электронной площадки

Торги проводятся в соответствии с приказом Минэкономразвития РФ от 23.07.2015 г. № 495 «Проведение торгов в электронной форме по продаже имущества или предприятия должников в ходе процедур, применяемых в деле о банкротстве» (далее по тексту — Порядок № 495).

Оператор электронной площадки (компания или ИП) должен быть зарегистрирован на территории РФ и соответствовать следующим требованиям:

в отношении него не проводится процедура ликвидации и отсутствует решение (определение) АС о введении процедуры в деле о банкротстве;

его нет в реестрах недобросовестных поставщиков, ведение которых осуществляется в соответствии с законодательством РФ;

в отношении него отсутствует вступившее в законную силу решение АС о прекращении компании или ИП в качестве оператора электронной площадки.

Схема проведения аукциона

Суть аукциона со времен Ильфа и Петрова осталось прежней — выигрывает тот, кто предложит большую цену («Фигура, изображающая правосудие. Бронзовая! Покажите публике правосудие. Пять рублей. Кто больше?»).

В торгах могут принимать участие только лица, признанные участниками торгов. Торги проводятся на электронной площадке в день и время, указанные в электронном сообщении о продаже.

Торги проводятся путем повышения начальной цены продажи имущества или предприятия должника на величину, равную так называемому «шагу аукциона» (обычно 5%-10%).

Если в течение одного часа с момента начала представления предложений о цене не поступило ни одного предложения о цене, торги завершаются автоматически, при этом представление и принятие предложений о цене прекращаются.

Перед началом аукциона будущим покупателем вносится задаток, а также оплачиваются необходимые регистрационные сборы.

Аукцион обычно проходит в три этапа: первоначальные торги, повторные торги и торги в форме публичного предложения. Победителем в аукционе признается лицо, предложившее наиболее высокую цену за лот.

В случае если несколько участников торгов представили в установленный срок заявки, содержащие равные предложения по цене, то право приобретения имущества должника принадлежит участнику торгов, который первым представил заявку на участие в торгах. То есть в таком случае победителем признается лицо, подавшее заявку первым.

Важно! Ранее внесенный задаток возвращают участникам торгов, за исключение победителя лота.

Информация о победителе аукциона размещается на сайте электронной торговой площадки.

Вопрос подведения результатов торгов относится к обязанностям организатора торгов, который рассматривает, подписывает квалифицированной электронной подписью и направляет оператору электронной площадки для размещения протокол о результатах проведения торгов (п. 7.2 Порядка № 495).