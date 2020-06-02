Решение о добровольной ликвидации компании может быть принято по ряду различных причин. Какая отчетность и в какие сроки должна представляться ООО при ликвидации?

Ликвидация ООО представляет собой процедуру, которая приводит к такому прекращению деятельности юридического лица, когда активы и обязательства не переходят к правопреемнику. После того, как соответствующая запись внесена в ЕГРЮЛ, компания перестает существовать.

Какую отчетность нужно сдать компании при ликвидации ООО?

Напомним, чтобы ликвидировать ООО нужно пройти определенные этапы, которые включают в себя: уведомление налоговой инспекции и кредиторов ООО о начале ликвидации, составление и утверждение промежуточного ликвидационного баланса, представление в ПФР сведений о застрахованных лицах, составление и утверждение окончательного ликвидационного баланса.

Бухгалтерская отчетность при ликвидации ООО

В каком составе и в какие сроки должна составляться бухгалтерская отчетность при ликвидации ООО? Куда представляется бухгалтерская отчетность при ликвидации ООО?

Компания, которая ликвидируется, должна представить всю отчетность до момента своей ликвидации (п.3.5 ст.55 НК РФ).

Важно! При ликвидации ООО представляется: бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и приложения к ним в общем порядке, установленном для сдачи годовой отчетности.

Для компаний специальной формы ликвидационного баланса нет, поэтому компании составляют ликвидационный баланс по «обычной» форме бухгалтерского баланса. При этом компания в действующую форму баланса может вносить изменения, дополнив название «Ликвидационный бухгалтерский баланс» (п.3, п.6 ПБУ 4/99, Информация ФНС РФ от 26.09.2016 г., Письмо ФНС РФ от 07.08.2012 г. №СА-4-7/13101).

Основанием для составления ликвидационного баланса являются промежуточный ликвидационный баланс и данные о фактах финансово-хозяйственной деятельности, произошедшие за период с даты утверждения промежуточного баланса до даты внесения в ЕГРЮЛ соответствующей записи (п.9 ст.63 ГК РФ).

Когда сдавать бухгалтерскую отчетность при ликвидации ООО?

По общему правилу, установленному ст.17 Закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ для ликвидированных компаний последним отчетным годом является период с 1 января до даты внесения записи о ликвидации в ЕГРЮЛ.

Это означает, что компании нужно сдать отчетность в течение трех месяцев с этой даты.

ПРИМЕР № 1. Запись о ликвидации компании в ЕГРЮЛ внесена налоговиками 25 сентября 2020 года. Бухгалтерскую «ликвидационную» отчетность необходимо составить компании на 24 сентября 2020 г., а отчетным периодом будет являться интервал с 1 января по 24 сентября 2020 года.

Куда представляется ликвидационный баланс?

О составлении промежуточного ликвидационного баланса руководитель ликвидационной комиссии (ликвидатор) должен уведомить налоговый орган по форме №Р15001, в разделе 2 которой нужно поставить отметку в п.2.3 «с составлением промежуточного ликвидационного баланс» (п.3 ст.20 Закона № 129-ФЗ, Письмо Минфина РФ от 04.03.2015 г. № 03-02-07/1/11378). Законодательной обязанности сдачи промежуточного ликвидационного баланса в налоговую инспекцию нет (пп.5 п.1 ст.23 НК РФ, Письма Минфина РФ от 04.03.2015 г. № 03-02-07/1/11378, от 17.12.2014 г. № 03-02-07/1/65223).

Но на практике компании промежуточный баланс представляют вместе с уведомлением о ликвидации юридического лица. А окончательный ликвидационный баланс компании необходимо представить в налоговую инспекцию в составе пакета документов для государственной регистрации ликвидации (Письмо Минфина РФ № 03-02-07/1/65223 от 17.12.2014 г.).

Налоговая отчетность при ликвидации ООО

Как происходит сдача налоговой отчетности при ликвидации ООО?

Компания должна сдать отчеты по тем налогам и сборам, по которым она отчитывалась при ведении своей деятельности.

Вся налоговая отчетность компании должна быть сдана в срок не позднее даты внесения записи о ликвидации в ЕГРЮЛ.

Важно! При формировании налоговых деклараций при ликвидации компании указывается специальный код. Например, в декларации по налогам на прибыль и имуществу указывается код «50».

Когда сдавать налоговую отчетность при ликвидации ООО?

Если организация была ликвидирована до конца календарного года последним налоговым периодом для нее признается период с начала календарного года и до дня ликвидации (п.3, п.7 ст.55 НК РФ).

Налоговые декларации можно сдать в налоговую инспекцию в момент представления ликвидационного баланса либо при подаче уведомления о начале ликвидации юридического лица.

В последнем случае возможны корректировки ранее представленной налоговой отчетности.

Отметим, что в налоговом законодательстве нет специальных сроков подачи налоговых деклараций за последний отчетный налоговый период деятельности ликвидируемых компаний.

Исходя из этого, налоговые инспекции не вправе требовать от компании сдачи налоговой отчетности после предоставления промежуточного баланса (Письма ФНС РФ от 02.07.2019 г. №СД-4-3/12868, от 14.01.2013 г. №ЕД-4-3/104).

Не стоит забывать, что компания как налоговый агент должна подать в налоговую инспекцию справки по форме 2-НДФЛ на всех работников за период с начала года и до момента прекращения деятельности компании.

Пенсионная отчетность при ликвидации ООО

Компания должна представить сведения об уволенных работниках при ликвидации компании:

-индивидуальные сведения по всем уволенным застрахованным людям (СЗВ-СТАЖ, ОДВ-1, СЗВ-ИСХ);

-сведения по форме СЗВ-М.

Отчетность в ПФР при ликвидации ООО должна быть подана в течение одного месяца с момента утверждения промежуточного баланса ликвидации.

«Пенсионные» формы (СЗВ-СТАЖ, CЗВ-М) можно сдать и до даты ликвидации, если день увольнения работников наступил раньше.

Какие отчетные периоды нужно указывать в «пенсионных» формах? Так, в форме СЗВ-СТАЖ указывается календарный год (т.е. год, в котором эта форма представляется), а в форме СЗВ-М — указывается месяц представления формы в ПФР РФ.

ПРИМЕР № 2. Общее собрание участников ООО 12 марта 2020 года приняло решение о ликвидации компании. Когда подать в ПФР индивидуальные сведения по форме СЗВ-СТАЖ в связи с ликвидацией?

16 марта 2020 г. ликвидационная комиссия уведомила о решении общего собрания налоговую инспекцию (в течение 3-х рабочих дней) и опубликовала сообщение в «Вестнике государственной регистрации».

13 мая 2020 г. комиссия утвердила промежуточный ликвидационный баланс (2 месяца с момента уведомления). Форму СЗВ-СТАЖ сдали в ПФР 13 июня 2020 г. (1 месяц с момента утверждения промежуточного ликвидационного баланса).

Отчетность в ФСС РФ при ликвидации ООО

Квартальные отчеты по форме 4-ФСС РФ сдаются в общем порядке до момента ликвидации компании. Если отчетный год закончен, то подается годовая форма 4-ФСС РФ и отчетность за тот промежуток времени, который прошел в текущем с самого начала до решения о ликвидации.

А исчисленную сумму страховых взносов компания должна перечислить в течение 15 календарных дней с момента сдачи формы 4-ФСС РФ (п.15 ст.22.1 Федерального закона от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ).

Например, компания подала заявление о ликвидации 25 сентября 2020 года, форму 4-ФСС РФ должна сдать до 24 сентября 2020 года и отразить в ней информацию по страховым взносам с 1 января 2020 г. по 24 сентября 2020 г.

Статистическая отчетность при ликвидации ООО

Компания должна сдать статистическую отчетность по соответствующим формам, которые компания обязаны представлять в Росстат.

При ликвидации компании необходимо представить все формы отчетности, как и в обычной деятельности (с проставлением специальных кодов, означающих, что компания ликвидируется).