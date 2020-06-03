Информация о залоге имущества теперь на госуслугах

Правительством РФ подписан документ, который касается перечня иных услуг, сведения о которых размещаются в федеральном реестре государственных и муниципальных услуг. Речь идет о едином портале госуслуг, на котором будет размещаться информация о залоге имущества.

В России с 1 июля 2014 г. функционирует реестр уведомлений о залоге движимого имущества (далее — реестр залогов), созданный Федеральной нотариальной палатой.

При покупке транспортных средств граждане все чаще проверяют наличие сведений о них в реестре и получают нотариально удостоверенные выписки из реестра. Такие выписки принимаются судом в качестве доказательства того, что покупатель транспортного средства проявил должную осмотрительность.

Согласно Федеральному закону от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» в РФ также функционирует Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (далее — федресурс).

Целью создания федресурса являлось создание в открытом и бесплатном доступе для пользователей информационного ресурса о деятельности компаний для оценки контрагентами кредитных рисков и рисков мошенничества.

В федресурсе раскрывается информация о следующих обеспечительных интересах (обременениях): залог движимого имущества, финансовая аренда (лизинг), финансирование под уступку денежного требования и концессии.

Важно! Михаилом Мишустиным подписано Распоряжение Правительства РФ от 21.04.2020 г. № 1089-р, благодаря которому повыситься прозрачность сделок при купле-продаже движимого имущества и, соответственно, снизится риск мошеннических операций с имуществом.

Распоряжение связано со вступлением в силу Федерального закона от 12.11.2019 г. № 370-ФЗ «О внесении изменений в статью 34-4 Основ законодательства РФ о нотариате и статью 7-1 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

В Законе № 370-ФЗ предполагается сведение информации о залоге движимого имущества в один источник получения информации.

Речь идет о получении на едином портале госуслуг информации о залоге движимого имущества физических и юридических лиц, а также о заключении договоров финансовой аренды (лизинга).

Важно! Таким образом, с 11 мая 2020 г. через единый портал госуслуг можно будет найти данные из реестра уведомлений о залоге движимого имущества и федресурса.

Какую информацию можно получить на портале госуслуг?

Через единый портал госуслуг в автоматическом режиме будут передаваться запросы на представление информации из реестров, находящейся в свободном доступе.

Речь идет об информации:

о залоге движимого имущества;

о заключении договора лизинга;

о купле-продаже с сохранением права собственности за продавцом.

При этом регистрация и хранение сведений непосредственно на портале госуслуг не предполагается.

Создание единой системы поиска информации об обеспечительных интересах (обременениях) позволит улучшить «прозрачность» сделок и минимизировать риски мошенничества с имуществом.