Аккредитация обособленных подразделений инкорпораций

Многие иностранные организации, представленные в России, планируют расширить сферу своего влияния на разные регионы страны. Обычно, в этих целях, российские компании создают обособленные подразделения. Этим путем идут и иностранные, правда, сталкиваются с определенными трудностями. Они возникают при постановке обособленных подразделений иностранных компаний на учет в налоговом учреждении. Возникают сложности из-за того, что порядок постановки на учет не соответствует порядку аккредитации обособленных подразделений.

Обособленным принято считать подразделение компании, отдаленное от нее территориально. Еще одним признаком считается оборудование в нем рабочих мест на срок более одного месяца.

Важно! В Приказе Министерства финансов одинаковые условия к постановке на учет как российских, так и зарубежных юрлиц. Одинаково их правовое положение и практическое использование. Но, если обособленные подразделения иностранных компаний на учет в налоговой ставить можно, то открывать их нельзя.

Согласно законодательству, единственным правильным решением станет аккредитация нескольких филиалов. Но после окончания работ, они становятся не нужны, поэтому у такого варианта есть недостатки:

1. Аккредитация необходима для признания правосубъектности обособленных подразделений иностранных юридических лиц. Это происходит после того, как юрлицо проходит проверку данных. После того, как филиал прошел аккредитацию, необходимые данные о нем включены в реестр. Это значит, что в повторном предоставлении нужных документов нет смысла. За исключением тех, которые подтверждают создание нового обособленного подразделения.

2. За процедуру аккредитации вновь созданного филиала каждый раз приходится платить госпошлину. И затраты могут быть весьма существенными.

3. Согласно правилам, период аккредитации может занять от 25 до 30 рабочих дней. В том случае, когда необходим анализ новой информации, это обоснованно. Но, как мы уже говорили, все данные о компании и представительстве есть в реестре. Гораздо быстрее, когда для регистрации обособленного подразделения устанавливается срок, равный периоду постановки его на учет.

Нововведения по данной теме

В конце 2018 года вышел новый приказ Минфина РФ No293н и в налоговом учете произошли некоторые изменения:

1. На учет ставятся неаккредитованные обособленные подразделения иностранных компаний. Но им не разрешено осуществлять коммерческую деятельность.

2. Иностранная организация, работающая через неаккредитованные обособленные подразделения, имеет право не предоставлять справку о присвоении налогового номера. В том случае, если он содержится в Выписке из реестра. Такое же право у компании появляется при открытии банковского счета в России.

3. Для того, чтобы стать на учет в налоговом органе, иностранной организации нужно подать официальные бумаги: заявление по форме 11БС-учет, выписку из реестра и справку о присвоении налогового номера. Если информация о номере есть в выписке из реестра, то отдельно его можно не предоставлять.

4. Если иностранная компания закрывается, то она снимается с налогового учета. В том случае, если она работала посредством аккредитованного филиала, то в налоговую нужно предоставить документы о прекращении аккредитации по причине реорганизации. Чтобы продолжить работу в России, правопреемнику нужно предоставить документы для аккредитации филиала от собственного имени.