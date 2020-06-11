Аккредитация филиалов и представительств из Кипра

Чтобы в России аккредитировать филиал компании из Кипра, необходимо учесть несколько факторов. Набор документов для этих компаний отличается от стандартного, поэтому нужно проявить особую внимательность. Сегодня мы поговорим о том, какие именно документы вам понадобятся и на что следует обратить особое внимание.

Итак, для аккредитации, вам понадобятся следующие документы:

1.Нотариальная копия устава или учредительного договора компании.

У компании может быть только устав или учредительный договор. А в некоторых организациях устав и учредительный договор — это один документ. Для аккредитации понадобится нотариально заверенная копия одного из документов.

Важно! Готовя копию, не забудьте проверить актуальность. Если какая-то информация о компании устарела, то нужно обновить данные в уставе или учредительном договоре, и только потом заверять его копию.

Очень часто бывает так, что в Уставе, информация о капитале компании указана в кипрских фунтах, а в сертификате об акционерах в евро. Обычно так происходит, если учредительный документ был составлен до вхождения Кипра в зону евро. В таком случае необходимы правки в Устав. Если их внести невозможно, то необходимо составить сопроводительное письмо. В нем нужно указать этот момент и попросить не считать его разночтением, ведь речь идет об одной и той же сумме, выраженной в разных валютах. Такой вариант допускается, но не дает никаких гарантий, что налоговая примет письмо во внимание.

Различия могут проявляться также в организационно-правовой форме юридического лица. Информация, указанная в Уставе может не совпадать с тем, что подается в сертификате. Самым надежным решением этой проблемы будет внесение правок в устав юридического лица.

2. Сертификат об инкорпорации, об акционерах, о месте нахождения компании и о директорах.

Эти четыре сертификата выдаются Департаментом регистрации и ликвидации компаний Министерства энергетики, торговли, промышленности и туризма.

Важно! На момент подачи документов, сертификату об инкорпорации должно быть не более 12 месяцев. В противном случае, вместо него необходимо подать сертификат надлежащего состояния компании. Оба документа должны быть подписаны сотрудниками этого департамента.

3. Сертификат о статусе налогового резидента или другой документ Министерства финансов.

На нем обязательно должны быть указаны налоговый номер и название организации. Для того чтобы этот документ считался узаконенным, на нем должны присутствовать подпись и штамп сотрудника Министерства налогового управления. При наличии апостиля, в обязательном порядке, должно быть также заверение подписи.

Правовая помощь по гражданским и уголовным делам между Россией и Кипром регламентируется Договором, который был подписан еще в 1984 году. Именно поэтому, для признания юридической силы документа на территории Российской Федерации, гербовой печати нотариуса или сотрудника уполномоченного органа Кипра достаточно. Но, согласно Гаагской конвенции 1961 года, для получения аккредитации могут также понадобиться документы с апостилем.

Важно! Эти документы ни в коем случае не должны быть сшиты в аффидевит и на них не должно быть отметки «подлинная удостоверенная копия» или «переведенная подлинная копия».

4. Решение об открытии филиала или представительства подписывает уполномоченный орган юридического лица, которым чаще всего выступает директор компании.

та подпись должна быть обязательно заверена нотариусом. Он подтверждает их подлинность и полномочия подписантов. В решении содержится информация о факте создания филиала, его местонахождении, инициалах и паспортных данных руководителя, факте выдачи доверенности на него. Также в нем должен быть утвержден текст положения о филиале. Подпись данного положения может возлагаться на руководителя.

5. Положение об иностранном филиале подписывается на основе решения об открытии филиала.

Этим занимается уполномоченный орган юр.лица, а нотариус заверяет подписи и полномочия. В том случае, если руководитель филиала обладает полномочиями и правом подписи по доверенности, то он может подписать документ, без заверения подписи нотариусом. Согласно статье 22 Федерального закона от 9 июля 1999 года № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» в положении должны быть указаны данные юр.лица и филиала, его местонахождение в России, цель создания, открытие филиала, порядок управления и правовое положение.

6. Доверенность на Главу подписывает уполномоченный на выдачу доверенностей орган юридического лица.

В ней должна быть информация о полномочиях, необходимых для деятельности на этой должности. В их числе, подача и получение документов из ТПП РФ и МИФНС № 47 по Москве и подписание заявления на аккредитацию. Все действия, касательно распоряжения банковскими счетами филиала советуем согласовать с банком, в котором планируется его открытие.

Важно! Доверенность не должна быть выдана раньше решения, на основе которого была подписана доверенность.

Если документы были заверены на Кипре, то для них необходим перевод на русский язык, заверенный нотариусом в России. В том случае, если директорами компании, которая открывает филиал, являются юрлица, советуем к документам на аккредитацию приложить сертификаты о директорах каждого из них.