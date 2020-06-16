Если не сдавать нулевую отчетность: фирму налоговики ликвидируют?

Напомним, что компанию можно ликвидировать по инициативе налоговых органов как в судебном, так и во внесудебном порядке.

Условия, при которых налоговики могут ликвидировать компанию

Налоговая инспекция, не прибегая к судебным тяжбам, может ликвидировать компанию при наличии одновременно условий, содержащихся в п.1 ст.21.1 Федерального закона от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»:

компания в течение последних двенадцати месяцев, предшествующих моменту принятия налоговым органом решения о ликвидации, не представляла документы отчетности, предусмотренные законодательством РФ о налогах и сборах,

компания не осуществляла операций хотя бы по одному банковскому счету.

Рассматривая споры о незаконном исключении компании из ЕГРЮЛ, суды со ссылкой на Постановление КС РФ от 06.12.2011 г. № 26-П отмечают, что отсутствие движения денежных средств по расчетному счету компании и непредставление налоговой отчетности в течение 12 месяцев при наличии документальных доказательств, свидетельствующих о фактическом ведении организацией предпринимательской деятельности, осуществлении финансово-хозяйственных операций, не являются основаниями для исключения данной организации из ЕГРЮЛ (Постановление АС Центрального округа от 25.05.2016 г. №А54-2275/2015).

Важно! При этом налоговики не имеют право только по одному из приведенных оснований ликвидировать фирму. И только при одновременном наличии указанных признаков налоговики вправе принять решение об исключении фирмы из ЕГРЮЛ. При этом такая ликвидация является правом, а не обязанностью налоговиков.

Кроме того, компания может быть исключена из ЕГРЮЛ в следующих случаях:

невозможность ликвидации компании «обычным» способом вследствие отсутствия денежных средств на расходы, связанные с ликвидацией. И ликвидационные расходы нельзя возложить на учредителей либо участников компании;

наличия в ЕГРЮЛ сведений о их недостоверности (так называемая «черная метка»), в течение более чем шести месяцев с момента внесения такой записи.

Таким образом, непредставление нулевой отчетности при отсутствии в течение года операций по банковскому счету, теоретически влечет за собой возможность ликвидации фирмы налоговиками в принудительном порядке. Но на практике такие «брошенные» фирмы могут не исключаться из ЕГРЮЛ длительное время.

Процедура ликвидации

При ликвидации налоговики должны соблюсти процедуру ликвидации компании, предусмотренную в п.3 и п.4 ст. 21.1 Закона № 129-ФЗ.

1 шаг. Решение о предстоящем исключении должно быть опубликовано в органах печати, в которых публикуются данные о государственной регистрации юридического лица (например, в журнале «Вестник государственной регистрации»). Срок публикации — в течение трех дней с момента принятия такого решения.

Отметим, что в законодательстве не установлена обязанность налоговиков направлять компании уведомления о предстоящем исключении, а также уведомлять ее участников, кредиторов и иных лиц (если их интересы затрагиваются в связи с исключением недействующей компании из ЕГРЮЛ). Вместе с тем данную информацию заинтересованные участники могут найти в открытом доступе на сайте ФНС РФ.

Для этого в поисковые строки нужно ввести ОГРН или ИНН компании.

2 шаг. Одновременно с решением должны быть опубликованы (в этом же журнале) сведения о порядке и сроках направления заявлений от всех заинтересованных лиц (самой компанией и ее кредиторов, а также иными лицами, чьи права и законные интересы затрагиваются). В журнале публикуется адрес, по которому могут быть направлены такие заявления. Срок направления заявления — не позднее, чем три месяца со дня опубликования решения о предстоящем исключении компании.

И если такое заявление в трехмесячный срок не направлено, то налоговая инспекция исключает недействующую компанию из ЕГРЮЛ (п.4 ст.21.1, п.7, п.8 ст.22 Закона № 129-ФЗ).

Если в установленный законом трехмесячный срок какие-либо заявления о невозможности исключения компании из ЕГРЮЛ в налоговый орган не поступили, то суды подтверждают правомерность принятия решения налогового органа о прекращении деятельности юридического лица (Постановления АС Северо-Кавказского округа от 25.05.2016 г. №А32-18881/2015, Центрального округа от 06.05.2016 г. №А62-6758/2015, Уральского округа от 19.04.2016 г. №А60-30019/2015).

Исключение организации из ЕГРЮЛ может быть обжаловано кредиторами или иными лицами (если их интересы затрагиваются в связи с исключением недействующей компании из ЕГРЮЛ). Срок обжалования — в течение года со дня, когда заинтересованные лица узнали либо должны были узнать о нарушении своих прав.

Путей обжалования два (ст.22, и ст.25.2 Закона № 129-ФЗ, письмо ФНС РФ от 28.03.2018 г. № СА-4-9/5832):